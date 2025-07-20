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九族文化村39週年「壽星免費、買1送1」！原住民朋友還有490元入園超殺優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／九族文化村提供
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九族文化村迎來39週年生日，今夏推出超殺三重優惠吸引遊客朝聖！7月26日至28日限時三天，成人全票享「買一送一」活動，只需980元即可兩人同行超值入園。7月27日當天更推出壽星免費活動，只要當日生日就能憑證免費暢玩園區，還能搭乘價值380元的日月潭纜車，玩樂一整天不傷荷包。

圖／九族文化村提供
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圖／九族文化村提供
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接續迎來8月1日至3日的「原住民族日」，九族文化村再祭原民專屬優惠，原住民朋友出示身分證明，即可享490元入園價。此外，凡購票入園的遊客皆可獲贈刮刮樂與摸彩券，有機會抽中豐富獎品；而所有入園旅客皆可免費搭乘日月潭纜車，雙景點體驗一次滿足。需注意，免費入園者雖不含贈品，但精彩內容仍誠意滿滿。

圖／九族文化村提供
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圖／九族文化村提供
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園區暑期活動「清涼嘉年華」同步登場，街舞互動秀接力開演，下一波精彩將於8月2日與8月23日再度引爆，邀遊客一起嗨翻全場。不論是與好友揮灑水槍、沉浸舞台表演，或搭乘纜車賞湖光山色，九族文化村都為暑假出遊增添無限樂趣。今年夏天，就來九族文化村「Chill涼一夏」！

圖／九族文化村提供
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