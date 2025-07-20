免門票很久了！新北熱點「台版尼加拉瀑布」掀熱議 引網友「憶當年」：有收門票過嗎

免門票很久了！有台版尼加拉瀑布之稱的「十分瀑布」是熱點中的熱點，近年更吸引許多外國遊客朝聖。近日，有網友分享美照並表示「原來已經不收門票很久了」後引發熱議，使這個景點又再次掀起話題。

2025-07-20 16:00