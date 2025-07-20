免門票很久了！新北熱點「台版尼加拉瀑布」掀熱議 引網友「憶當年」：有收門票過嗎
免門票很久了！有台版尼加拉瀑布之稱的「十分瀑布」是熱點中的熱點，近年更吸引許多外國遊客朝聖。近日，有網友分享美照並表示「原來已經不收門票很久了」後引發熱議，使這個景點又再次掀起話題。
新北免費夯點「十分瀑布」鄰近老街，屬於垂簾型瀑布，加上下方深水潭在河流沖擊下激起水花，與陽光照射形成一道彩虹，獲有「彩虹淵」的美名，也由於其聲勢浩大、水勢磅礡而成為當地最出名的景點。周遭還設有多處觀瀑平台，得以從不同角度一覽瀑布美景。
近日，有網友在臉書分享瀑布美照，表示自己已逾十年沒有造訪，指出「原來已經不收門票很久了」，意外引發網友討論。不少人開始憶起當年，有人印象中有被收票，也有人表示「這裡有收門票過嗎」、「以前收門票，是收黑票」，不過也有網友認為可以酌收門票以維護景區。總言之，十分瀑布為免費開放，特別適合在炎炎夏日踏青避暑，暑假沒處去不妨再踩點走一回。
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