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「七龍珠Z」快閃店熱血登場進駐東區地下街！十大打卡點、限量周邊必收

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／WeTrust信賴互動行銷提供
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喜愛經典動漫《七龍珠Z》的粉絲們準備出擊！7月18日至9月28日限定登場的《七龍珠Z》快閃店，正式進駐台北東區地下街第二廣場，打造全台唯一熱血「戰鬥主題快閃店」。現場規劃十大必拍打卡點，包括七米長「七大角色形象牆」、悟空與悟天同框的「父子大扭蛋區」、以及還原悟空化身超級賽亞人的經典名場面，不論你是初代粉還是超級粉，絕對讓你拍到手機沒電！

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一走進快閃店，即被「七龍珠Z主視覺區」與「戰鬥區」震撼迎接，悟空、特南克斯、達爾等角色擺好戰鬥姿勢，邀你一同進入熱血宇宙。店內依劇情篇章設置經典場景，包含悟飯與悟空的父子情、「賽魯篇」熱戰重現、以及「魔人普烏」對戰畫面，每一步都能拍出回憶殺。店外更有超過15米的超人氣角色牆與神龍主視覺，拍完內場別忘了外場繼續補拍！

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此次快閃店同步推出近20款全新《七龍珠》授權周邊商品，包含四款角色造型「LED燈座」、實用「悟空冷飲杯」、「七龍珠萬年曆」與超人氣「神龍門簾」，還有印有龜仙流經典圖案的「七龍珠坐墊」讓你好好休息補充戰力。粉絲們記得筆記時間，快閃期間限定開放，想入手就趁現在！

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