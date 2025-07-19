封印解除！「庫洛魔法使」降臨新光三越 小可見面會只在這3天～週末先登場

小櫻來啦～經典動畫「庫洛魔法使」這個暑假快閃台北新光三越南西一館，現場不只重現多個動畫中的經典場景，還有各個角色的造型甜點和不能錯過的週邊，更有「小可」作為壓軸的見面會，只有3場，得快做筆記搶名額！

圖／FANFANS粉粉 提供

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快閃店為大家帶來了「庫洛魔法使」中的經典場面，像是「小櫻家的地下室」、「最後的審判」，再搭配角色的1：1立牌和夢幻粉櫻背景，絕對讓粉絲拍到欲罷不能。現場還有專屬角色小卡抽卡機，一共隨機16款的角色卡片，還藏有1款隱藏版小卡，都用幻閃材質印製、極具收藏價值。還有限定主任的甜點「小櫻的家政課蛋糕捲」、「透明牌造型糖霜餅乾」，是這次快閃店的特別商品，也不容錯過，購買甜點還能獲得隨機Q版角色貼紙，數量有限，得好好把握機會。

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這次的最大亮點，就是廣受大家喜愛的守護使者「小可」將現身與大家見面，當天只要於現場消費滿500元，即可至櫃檯兌換號碼牌，與小可合照互動，總共於7/19、8/2、8/16，3天舉辦6場，還有機會參與有獎徵答活動，快來和小可、小櫻留下新的回憶吧！

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庫洛魔法使快閃店

日期：7/16～8/17

營業時間：日到四11：00～21：30、五、六11：00～22：00

地點：新光三越台北南西店一館，9F活動會館，台北市中山區南京西路12號9樓

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小可見面會

7/19(六)14：00/16：00、8/2(六)14：00/16：00、8/16(六)14：00/16：00

1、號碼牌兌換條件：當日消費滿500元即可兌換

2、每場限額20，號碼牌於活動前30分鐘開放領取

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