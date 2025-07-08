限時快閃！「DC宇宙」降臨三創生活園區 超人、蝙蝠俠、小丑台灣限定週邊只賣3週

大朋友們快來！隨著即將於7/9全台上映的「超人」而來的DC宇宙快閃店，將在7/11跟大家見面囉！屆時現場除了粉絲互動區、角色元素打卡點之外，還有一系列台灣限量商品，粉絲們記得把握短短的時間掃貨收藏。

圖／CAPSULE提供

在三創生活園區登場的快閃店，主打「Superman 超人」的週邊，推出多款和電影相關的主題商品，有「氪普托硅藻土杯墊和雙面抱枕」、「燙金收藏卡三入套組」(隨機)、「 行李吊牌」、「資料夾」等，在店內消費商品滿600元，會贈送一張防水貼紙。之外，也帶來了「Batman 蝙蝠俠」、「The Joker 小丑」、「Harley Quinn 小丑女」、「The Riddler 謎語人」等不同角色的特別單品，週邊均期間限定發售，收藏價值高，粉絲們得把握機會衝一波！

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這回變成話題主角的是Superman中的忠犬「Krypto 氪普托」，在多款可愛週邊首次跟大家見面，可以挑選最療癒的那一樣帶回家；快閃店從7/11開幕，只到7/27止，不到1個月的時間，要入手收藏品的人要注意時間，別錯過槌心肝了！

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DC期間限定快閃店

期間：7/11～7/27

地點：台北市中正區市民大道三段2號，三創生活園區

營業時間：

日至四：11：00～21：30

五、六：11：00～22：00

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