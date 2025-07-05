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「日月潭雲品酒店」1泊2食暑假入住「12歲以下免費入住」最高省2310元！Buffet爽吃牛排與烤雞

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／雲品溫泉酒店提供
圖／雲品溫泉酒店提供

迎接暑期出遊潮，日月潭雲品溫泉酒店推出「一童放電趣」夏季限定住房專案，即日起至8月31日止，凡入住一泊二食專案，即可免費招待一位12歲（含）以下兒童同住，最高現省新台幣2,310元，為親子旅人打造高CP值湖畔假期。

圖／雲品溫泉酒店提供
圖／雲品溫泉酒店提供

此專案內含自助式晚餐與早餐，提供豐富料理陣容，包括現切熟成牛排、日月潭風味香料烤雞、當地野菜冷盤等，並特別設有兒童專區餐檯與甜點吧，讓大小朋友都能盡情享受餐桌上的盛宴。每週六更限時加開戶外炭烤吧，湖畔香氣四溢，氣氛加倍熱鬧。

圖／雲品溫泉酒店提供
圖／雲品溫泉酒店提供

美食饗宴外，雲品同步規劃一系列夏季親子活動，包括山林探險、童玩手作、生態觀察、泡泡互動秀與周末限定溯溪體驗，讓孩子在大自然中快樂放電、寓教於樂，爸媽也能安心度假，享受難得的親子共遊時光。

圖／雲品溫泉酒店提供
圖／雲品溫泉酒店提供

另外雲品所屬的雲朗觀光集團，現在推出「2025雲朗中秋月餅禮盒」限量登場，雲朗觀光以義大利塞里斯托里宮為靈感，推出融合義式人文與東方團圓意象的中秋禮盒。緞紅橙光包裝中藏著細緻滋味，象徵跨越時空的祝福。每盒售價980元，即日起限量預購，僅提供宅配服務，錯過不再。訂購連結：https://bit.ly/4evyYLZ

圖／雲朗觀光集團提供
圖／雲朗觀光集團提供

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日月潭雲品 暑假 烤雞 美食 觀光

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