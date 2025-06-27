7米英熙、哲秀娃娃＋經典關卡超逼真！ 《魷魚遊戲》第3季降臨台北 報名巨大跳繩、小魷戲闖關、打卡熱點一次看

最強韓劇現蹤中正紀念堂！Netflix超人氣劇集《魷魚遊戲》第三季將在6月27日正式開播，而台北也被選為全球宣傳城市之一，自6月29日至7月6日，一連八天將舉辦主題活動「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」，讓粉絲直接走進劇中場景，挑戰遊戲、拍照打卡一次滿足！

圖／北市觀傳局、Netflix提供

巨型英熙&哲秀降臨！7米高人偶實景還原劇中場面

這回最大亮點，莫過於劇迷熟悉的角色「英熙」與第三季新登場的「哲秀」以高達7公尺巨型人偶方式現身台北中正紀念堂，震撼登場橫跨整個兩廳院廣場！不但可近距離與角色合影打卡，還能拍出韓劇感爆棚美照，保證洗版社群！

圖／北市觀傳局、Netflix提供

6/29開幕日限定 粉紅守衛樂儀隊＋夜間燈海浪漫點亮

6月29日活動開幕日，安排一系列精彩節目：從下午1點開始的「闖關小魷戲挑戰」，到15:30粉紅守衛樂儀隊氣勢登場，再加上16:00的「網紅巨大跳繩挑戰賽」，不只有得玩、還有得看！晚間19:00起，整座中正紀念堂將被夢幻粉紅燈光籠罩，營造如同劇中決戰場地般的沈浸式氛圍，是粉絲絕不能錯過的一夜。

圖／北市觀傳局、Netflix提供

週末開戰！7/5、7/6玩爆經典關卡＋巨大跳繩體驗

還沒玩夠嗎？別擔心！在7月5日（六）與7月6日（日）週末兩天，活動將再次升級，開放全天候「闖關小魷戲」及「英熙與哲秀巨大跳繩體驗」。活動將還原《魷魚遊戲》中打畫片、抓石子等經典遊戲，現場挑戰成功的玩家還有機會獲得神秘小禮物！跳繩場次採預約報名制，名額有限，請務必提早卡位。

圖／北市觀傳局、Netflix提供

如何前往？

活動地點就在「國立中正紀念堂」兩廳院廣場，搭乘捷運或公車至「中正紀念堂站」下車，步行約5分鐘即可抵達。不論是影迷、打卡控、親子客群都適合來朝聖的大型快閃活動！

圖／北市觀傳局、Netflix提供

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中正紀念堂《魷魚遊戲3》THE FINAL GAME 魷戲玩到底

活動時程表：

【6月29日 開幕日限定活動】

13:00 - 20:00 闖關小魷戲挑戰

15:30 - 15:35 粉紅守衛樂儀隊氣勢演奏

15:35 - 15:40 黑衣人驚喜現身

15:40 - 17:00 網紅巨大跳繩挑戰賽

17:30 - 20:00 民眾巨大跳繩報名場

19:00 - 22:00 粉燈壟罩中正紀念堂

【7月5日、7月6日 週末限定活動】

10:00 - 20:00 闖關小魷戲、英熙與哲秀巨大跳繩體驗

報名連結：https://reurl.cc/pazg0b

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