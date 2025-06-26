五迷好忙！ 台北超狂五月天城市遊樂園「MAYDAYLAND限定特展」 6大展區、彩繪車廂、五公仔NPC打卡點一次看

五月天將在6/27首度登上台北大巨蛋開唱，為這場25週年盛典鋪陳的「MAYDAYLAND 台北限定特展」同步在遠東 Garden City 大巨蛋店影城棟1樓「光之花園」熱力展出！不只室內展覽精彩爆棚，整座城市也悄悄變成五月天的主場，捷運、公車、景點通通換裝，還有最新打造前所未有的「五迷城市任務」捕獲五公仔NPC打卡點大冒險快看！

圖／取自相信音樂國際股份有限公司facebook

沉浸式回憶殺來了！「MAYDAYLAND 台北限定特展」不只是展覽，更是一次穿越五月天音樂歷程的時光之旅，共規劃六大沉浸展區，每一區都讓粉絲走進青春記憶：

瘋狂世界：重返1999年，感受五月天初登場的青澀搖滾魂。

任意門開：怪獸的練團室與傳說中的「大雞腿房」完美重現，讓人秒進地下樂團時代。

搖滾萬歲：仿5525唱片行打造打卡區，滿滿經典回憶牆。

時光機器：VR體驗讓你穿梭五月天重要里程碑，零距離見證傳奇時刻。

任性玩樂：扭蛋、拍貼、打卡牆玩到飽，互動十足！

盛夏派對：彩繪玻璃加煙火裝置，視覺衝擊感十足，宛如五月天音樂派對現場！

MAYDAYLAND台北限定特展。 圖／相信音樂提供

五月天不只佔領展場，更將整座台北變身為遊樂園！捷運車廂與25條指定公車路線全換上「MAYDAYLAND」彩繪塗裝，搭車也像走在搖滾星光大道；更驚喜的是，五月天五位成員的Q版「五公仔」分別出現在6大城市場景，還原他們的成長與音樂旅程，讓歌迷邊走邊拍邊追星！

每個景點不只是打卡點，更是五月天音樂成長的重要拼圖，讓五迷們盡情收集：

📍全員合體：大安森林公園捷運站M層圓弧廣場，回到1997成團那天

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📍阿信：北投溫泉博物館，紀念出生的那一刻

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📍怪獸：行天宮捷運站4號出口，五月天音樂起點

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📍石頭：淡水捷運站1號出口，回憶青春狂奔路線

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📍瑪莎：師大附中校門口，曾一起彈吉他的青春地標

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📍冠佑：西門町遊客中心前，首次公開演出的舞台起點

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「MAYDAYLAND 台北限定特展」為免費入場，展出時間為平日11:00–21:00、假日延長至22:00，展場上T恤、公仔、限量紀念品陸續上架，於6/26起更推出新一波週邊，包括T恤、5525布章、OA水瓶與造型計算機等，熱門商品每日數量有限，想收齊周邊記得提早排隊，還有「部分商品開放網購＋預購取貨」服務，讓外縣市歌迷也能安心搶購！

MAYDAYLAND in Taipei #5525 五月天｜回到那一天｜台北限定特展 ．展出日期：2025/05/25~07/12 ．展出時間：週日~週四 11:00~21:30、週五、週六及例假日前一天 11:00~22:00 (實際營業時間依遠東光之花園營業公告時間為主) ．展出地點：遠東Garden City大巨蛋店 影城棟1樓 光之花園 A02 - A05 & A07櫃位 (台北市信義區光復南路105號1樓)

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