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最萌「果汁吧」夏日登場！ 短尾矮袋鼠「DINOTAENG 呆萌町」快閃登陸華山 QUOKKA、BOBO陪你免費拍萌照

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／DINOTAENG 呆萌町提供
圖／DINOTAENG 呆萌町提供

可愛爆擊！最療癒的快閃店在華山現身啦！超人氣韓國插畫品牌「DINOTAENG 呆萌町」今年夏天再度登台，這回以「果汁吧」為主題打造期間限定快閃店，即日起至9/14開放參觀，快來迎接這場視覺與心靈都沁涼的夏日派對！

圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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短尾矮袋鼠QUOKKA與好朋友BOBO將繽紛熱情南國海灘，搬進華山1914文創園區中5B鍋爐室，QUOKKA換上繽紛草裙，在沙灘上輕彈烏克麗麗，BOBO則一旁貼心搧風，背後是一片蔚藍海景，呈現陽光、微風與果香交織的氛圍，且場景設計處處充滿驚喜，包括QUOKKA與BOBO摘椰子意外被砸頭的搞笑一幕、兩位主角QUOKKA與BOBO坐在壓軸打卡點「DINOTAENG果汁吧」開心乾杯的模樣萌翻全場，現場氣氛超級療癒，記得跟他們一起合照留下美好回憶！

圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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粉絲們最期待的周邊商品同步登場，每一樣都讓人想打包帶走，像是QUOKKA大頭手機包、療癒吸管杯（共3款）、滑鼠墊、零錢包、吊飾等，通通超可愛，快趁著展期衝一波，把這場療癒快閃店收進你的夏日行程裡吧！

圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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圖／DINOTAENG 呆萌町提供
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「DINOTAENG呆萌町」短尾矮袋鼠快閃店

展期：6/19～9/14

地點：台北市中正區八德路一段1號(華山1914文創產業園區・中5B鍋爐室)

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華山文創園區 文創 快閃店 DINOTAENG

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