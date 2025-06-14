最美花期賞至6月底！ 精選5大夢幻「陽明山繡球花景點」 粉紫花毯、仙氣鞦韆、百年梯田秘境一次收藏

每年5～6月就是陽明山竹子湖地區繡球花盛開的季節！ 陽明山一帶多家賞花園區皆進入最佳花期，不只能賞粉嫩繡球花海，還有打卡裝置、花園咖啡廳、森林系步道等超多體驗，現在就掌握「陽明山繡球花景點懶人包」，把握繡球花期賞到6月底，錯過再等一年！

◎曹家花田香

曹家花田香。圖／翻攝IG@tsaos_wonderland

位於竹子湖路尾端的「曹家花田香」，原為超過200年歷史的清代梯田農地，如今由花藝師主理人接手，巧手改造成繡球花、波斯菊、鳳仙花齊放的千坪花園，結合日式鳥居、復古紅磚建築、花卉造景，宛如步入童話祕境。園內還有花藝咖啡廳坐著喝，結合花藝與甜點的庭園咖啡廳，販售花圈餅乾、手作飲品等，並提供和服租借與乾燥花體驗！

曹家花田香。圖／翻攝IG@tsaos_wonderland

📍地址：台北市北投區竹子湖路33-7號旁

📷推薦打卡：日式鳥居、繡球花造景、古厝小屋

◎大梯田花卉生態農園

大梯田生態休閒農園。圖／IG@tsotso_1206授權

一秒掉入紫粉仙境！「大梯田」是陽明山最具規模與層次感的繡球花園之一，原本是荒廢多年的百年梯田，經多年復育打造為完整賞花路線，夢幻園內繡球花梯田層層疊疊錯地落在高低起伏的山坡上，走在步道間彷彿置身歐洲花園秘境。

除了繡球花，也能看到園主用心栽種的楓樹、草本植物，5月底至6月底為最佳花期。最棒的是站在階梯最高點往下俯拍，能拍出人被花海包圍的夢幻美照。

大梯田生態休閒農園。圖／IG@tsotso_1206授權

📍地址：台北市北投區竹子湖路33-7號旁

📷推薦打卡：梯田花道、景觀平台、天空視角合照

◎花與樹繡球花園

花與樹繡球花園。圖／IG@tsotso_1206授權

「花與樹」屬於比較靜謐小巧的私房花園，雖然園區不如其他農場來得寬廣，但勝在植栽精緻、動線簡潔，搭配綠意樹影與自然步道，氛圍悠然靜謐，可避開人潮享受，適合不愛人擠人、想專心賞花的旅人。

花與樹繡球花園。圖／IG@tsotso_1206授權

📍地址：台北市北投區竹子湖路51號右下50公尺

📷推薦打卡：林間步道、單株特寫、繡球小徑

◎大賞園繡球花

大賞園繡球花。圖／IG@lichi0118授權

色彩最繽紛！若你是「色彩控」，那就不能錯過「大賞園」！這裡是陽明山最早開放繡球花的園區之一，最大特色就是花色超多元，從白、藍、紫、粉紅一應俱全，花況穩定、佈置也越來越完善。

此外，還能凌晨進園拍曙光花海，這裡是最早開放晨間入園，拍攝愛好者可凌晨4點半入園拍晨光＋繡球花海，享受無人畫面與最柔和的自然光線。

大賞園繡球花。圖／IG@lichi0118授權

📍地址：台北市北投區竹子湖路67-7號

📷推薦打卡：晨曦花田、色彩花牆、花叢自拍

◎名陽匍休閒農莊

名陽匍休閒農莊。圖／IG@lichi0118授權

名陽匍休閒農莊屬於八大農園之一，主打森林系賞花體驗，除了繡球花田外，有輕鬆散步的花卉步道，有仙氣爆棚的花田鞦韆，還能拍得到背景為陽明山七星山美景。園區以藍色繡球花為主，有高低層次及花牆長廊，經典浪漫的鞦韆及可愛熊熊造景，可拍出元多的構圖美景。

名陽匍休閒農莊。圖／IG@lichi0118授權

最浪漫的還是一朵朵盛開又圓滿的繡球花，入園門票可以兌換一朵繡球花，園方建議離開時才兌換，若拿著一起在陽光下曝曬拍照，很快就會枯萎了，著實可惜。

📍地址：台北市北投區竹子湖路63-1號附近

📷推薦打卡：森林步道、樹蔭花徑、農場入口牌坊