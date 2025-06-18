夏天就是要玩水！住「瀚寓酒店」就送自來水園區門票，再加碼贈2瓶桃醉啤酒

迎戰炎夏，瀚寓飯店即日起至8月31日推出「清涼一夏」住房專案，入住悠悠雙人房、標準三人房或家庭四人房，最低2,700元起，即可依實際入住人數免費獲贈「臺北自來水園區」門票，暢玩夏季限定的「水鄉庭園」戲水區，享受城市中的清涼綠洲。選擇入住悠悠雙人房的旅客，再加碼贈送兩瓶在地精釀「桃醉啤酒」，打造最涼快的住＋玩＋喝一站式體驗。

圖／瀚寓酒店提供

瀚寓地理位置絕佳，鄰近公館商圈與捷運站，步行6分鐘即可抵達自來水園區，是親子與情侶夏日出遊的理想選擇。園區內的「水鄉庭園」為台北市區罕見的大型戲水區，占地750平方公尺，設施包括噴泉、水瀑、兒童溜滑梯等，並每日換水、定時檢測水質，安全有保障。此外，園區內還有自來水博物館、觀音山蓄水池等歷史古蹟，寓教於樂，一票玩到底。

圖／瀚寓酒店提供

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不只白天有得玩，夜晚也有驚喜。瀚寓夏天一樓設有BaBaJon Toast 吧檯，每日早上提供免費咖啡與多款創意厚片吐司；晚上則搖身一變成為微醺酒吧，19:00至21:00啤酒買一送一。館內另設有「樂滿地」多功能休憩空間，提供健身、閱讀與會議場地，讓旅人無論想放鬆還是充電，都能自在切換生活節奏，趕快揪團一起消暑一下吧！

圖／瀚寓酒店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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