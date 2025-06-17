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年中大促倒數！ 「酷航」快閃機票最低2,199元 飛日本、韓國、東南亞、澳洲都超香
旅人快筆記！酷航「年中機票促銷優惠」快閃一波，即日起至6月22日，開搶超過30個航點機票，不管你想衝一波日本賞夏日花火，還是揪朋友來趟南半球避暑之旅，這波超殺價格絕對不能錯過！
這次促銷從台北直飛多個熱門航線，限時出發日期一路橫跨到2026年6月1日，搶到就是賺到！包括韓國首爾最低2,199元入手無壓力，東京成田最低2,699元就能飛、日本札幌只要3,399元。飛新加坡吃海南雞飯也沒問題，只要2,199元起；還有峇里島、普吉島、清邁等熱帶度假勝地，下殺優惠最便宜2,599元起跳。
飛往澳洲也有好選擇，像是柏斯開出4,199元起、雪梨只要5,599元起，墨爾本落在5千上下，給鎖定長程線的旅人更多選擇，快手刀上酷航官網或APP搶票！
酷航年中優惠
．促銷日期：2025年6月16日至6月18日
．出發日期：2025年7月8日至2026年6月1日
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