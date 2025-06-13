別讓暴雨毀了旅程！ 「韓國梅雨季」6月下旬來襲 在韓達人直言「這時不要來」

【FunTime小編群】想必很多人到韓國旅遊時，都會去韓國最大的遊樂園──愛寶樂園！這裡不只有超刺激的遊樂設施，還有跟長頸鹿及熊等多種動物近距離接觸的機會，愛寶樂園不僅結合了樂園和動物園，還有水上樂園：加勒比海灣。想一網打盡愛寶樂園門票資訊、交通方式和必玩設施嗎？讓我們繼續往下看！

2025-06-06 09:01