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別讓暴雨毀了旅程！ 「韓國梅雨季」6月下旬來襲 在韓達人直言「這時不要來」
韓國梅雨季拉警報！ 2025年韓國梅雨季即將來襲，提醒計畫赴韓旅遊的遊客務必留意行程安排，以免遭遇暴雨掃興，已有在韓部落客直呼「這時候不要來」，別讓一場暴雨毀了旅程。
計畫前往韓國的旅客要注意！每年夏季，韓國與台灣一樣會進入梅雨季，根據韓國氣象單位預測2025年韓國梅雨季即將來臨，今年降雨期將從6月19日濟州島率先開始，接著是中南部6月23日、首爾與首都圈6月25日，三大區域皆可能持續降雨至7月下旬。
在韓部落客「不奇而遇」近日在社群平台發文強調，氣候變遷使雨勢更難預測，早期韓國梅雨多是短暫降雨或毛毛細雨，但近年極端氣候影響，雨勢已不可同日而語，例如：2020年曾出現連續一整個月的暴雨，導致漢江水位暴漲；2022年則發生短時間極端暴雨，甚至有民眾困在淹水汽車中。
他提到，若旅客行程安排了戶外景點如景福宮、北村、南山塔、弘大等地，「不只行程會被打亂，心情也容易受到影響」，除非主要活動集中在COEX、百貨公司、汗蒸幕等室內景點，否則建議慎選出發時間，更特別提醒觀光客下列雨季預測時程：「能避開就避開，這時候不要來！」
2025年韓國梅雨季預測時程如下：
．濟州島：6月19日～7月20日
．中南部地區：6月23日～7月24日
．首爾／首都圈：6月25日～7月25日
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