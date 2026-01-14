宜蘭最近在紅什麼美食？藏身樸實小店裡的「美味烤魚」平價、份量足 愛吃辣最推「胡椒魚」
udn走跳美食／Mika出走美食日誌
是的，我在google map搜尋到這家烤魚，看評價聽說很好吃，因此午餐就決定是他了！烤魚需要提前半小時或一小時預訂，畢竟烤魚需要時間，因此出發前就先訂好，到店直接開吃。
看起來是賣簡單飯麵料理的小店，竟然有餐廳比較常見的招牌烤魚，而且價格算平價，魚也很大隻，四個人吃也很夠，敢吃辣的建議點胡椒魚，不敢吃辣的可以點醬烤魚喔。
小薰家 烤魚
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1078號
電話：039 591036
時間：平日 11:00–14:00、16:30–20:00｜假日 11:00–20:00｜每週一公休
官網：Facebook
不知道是我遲鈍還是最近宜蘭真的很流行烤魚？近期幾次來發現新開了好幾家烤魚店。
看起來真的就是樸實無華的小吃店，在這裡能吃到烤魚也很驚喜。
冬山 小薰家 烤魚｜MENU
除了簡單飯麵提供以外還有小菜，剩下就是烤魚了。
我們到的時間已經是下午一點多了，店內沒有太多用餐人潮。
招牌胡椒魚/醬烤魚 只要450元，真的不算貴啊。
招牌胡椒魚
直接給我們一大一小兩條烤魚，這樣450元很可以欸，烤的很酥脆，胡椒香氣也很濃郁，鹹香夠味。
外酥裡嫩還很多汁，鮮甜肥美，真的很可以，給推。
滷味拼盤
除了烤魚以外的料理其實就中規中矩 普普通通，以下就不多做介紹了。
燙青菜
沙茶麵
餛飩乾麵
豬油拌飯
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
