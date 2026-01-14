快訊

澳網／一分賽台將葛藍喬安娜再爆冷 打敗「壞小子」基里洛斯晉8強

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

宜蘭最近在紅什麼美食？藏身樸實小店裡的「美味烤魚」平價、份量足 愛吃辣最推「胡椒魚」

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

是的，我在google map搜尋到這家烤魚，看評價聽說很好吃，因此午餐就決定是他了！烤魚需要提前半小時或一小時預訂，畢竟烤魚需要時間，因此出發前就先訂好，到店直接開吃。

看起來是賣簡單飯麵料理的小店，竟然有餐廳比較常見的招牌烤魚，而且價格算平價，魚也很大隻，四個人吃也很夠，敢吃辣的建議點胡椒魚，不敢吃辣的可以點醬烤魚喔。

小薰家 烤魚

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1078號

電話：039 591036

時間：平日 11:00–14:00、16:30–20:00｜假日 11:00–20:00｜每週一公休

官網：Facebook

不知道是我遲鈍還是最近宜蘭真的很流行烤魚？近期幾次來發現新開了好幾家烤魚店。

看起來真的就是樸實無華的小吃店，在這裡能吃到烤魚也很驚喜。

冬山 小薰家 烤魚｜MENU

除了簡單飯麵提供以外還有小菜，剩下就是烤魚了。

我們到的時間已經是下午一點多了，店內沒有太多用餐人潮。

招牌胡椒魚/醬烤魚 只要450元，真的不算貴啊。

招牌胡椒魚

直接給我們一大一小兩條烤魚，這樣450元很可以欸，烤的很酥脆，胡椒香氣也很濃郁，鹹香夠味。

外酥裡嫩還很多汁，鮮甜肥美，真的很可以，給推。

滷味拼盤

除了烤魚以外的料理其實就中規中矩 普普通通，以下就不多做介紹了。

燙青菜

沙茶麵

餛飩乾麵

豬油拌飯

小薰家 烤魚

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1078號

電話：039 591036

時間：平日 11:00–14:00、16:30–20:00｜假日 11:00–20:00｜每週一公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 滷味 小吃 宜蘭美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

宜蘭最近在紅什麼美食？藏身樸實小店裡的「美味烤魚」平價、份量足 愛吃辣最推「胡椒魚」

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 是的，我在google map搜尋到這家烤魚，看評價聽說很好吃，因此午餐就決定是他了！烤魚需要提前半小時或一小時預訂，畢竟烤魚需要時間，因此出發前就先訂好，

頭城必訪景點推薦｜日式宿舍改建 偶像劇取景地超好拍

有些地方，不需要刻意安排，只要慢慢走進去，就會被時間留下的痕跡悄悄打動。頭城文創園區，正是這樣一個讓人一走進就放慢腳步的地方。

羅東這樣住最舒服！羅東夜市、車站附近高評價住宿一次收

【FunTime小編群】宜蘭最有名的羅東夜市美食百百種，滷的入味的東山鴨頭、或者是噴汁的龍鳳腿等等，有哪項美食在你的必吃名單上了嗎?而羅東夜市附近的住宿也百百間，小編今天要推薦你便宜、走路就能到羅東夜市的住宿哦！讓你回飯店前可以順便去羅東夜市外帶宵夜回去～

花蓮超人氣海產！ 當季新鮮海產「福源海鮮」都吃得到，在地人推薦這幾道必點

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這趟來花蓮當然又是找 跳躍的宅男 陪同啦！晚餐指明要吃海鮮熱炒，宅男激推花蓮市 海產熱炒必吃這家。看得出來他確實N訪很多次，根本熟門熟路，點起餐來真的是有夠

不開車也能玩花蓮！精選「花蓮火車站附近住宿」一次看

【FunTime小編群】花蓮是觀光客除了台北外，最喜歡到訪的台灣城市之一，除了大自然的美景外，眾多花蓮美食也是不容錯過！玩花蓮住宿該怎麼選？交通方便的花蓮火車站附近高cp值住宿絕對是你的最佳選擇，不僅交通方便、住宿品質高，價格更是令人驚豔的平價！今天就讓小編告訴你，花蓮火車站住宿的最佳首選。

台東跨年熱潮不滅！ 2026首季「潮旅+星級飯店優惠」憑票根躺平、舒適暖湯必泡 每晚1899起嗨住東海岸

台東跨年熱潮不滅！ 2026首季「星級飯店優惠」每晚1899起嗨住東海岸 全攻略

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。