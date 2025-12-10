秀證件！宜蘭傳藝「每週4天免費入園」 朝聖「2大駐園演出」、一日限定「紅龜粿手作體驗」

宜蘭人秀證件！宜蘭傳藝園區「縣民日」週週有，12月每週有四天免費入園，不僅有年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》，還有各式展覽等精彩活動值得一探。

圖／宜蘭傳藝園區粉專

宜蘭傳藝園區12月「傳藝縣民日」有當月每週五、六、日、一，縣民日當天出示設籍於宜蘭縣之身分證或身分證字號開頭為G者，即可在入口查驗享免費入園，暢遊全園區。

圖／宜蘭傳藝園區官網

年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》。圖／交通部觀光署

12月除了駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》外，還有布袋戲《怪俠笑傳》在廟埕廣場演出，以及常設展和特展等藝文活動。此外，12/20有一日限定「紅龜粿手作體驗」，有別於冬至吃湯圓的傳統，體驗親手捏，紅龜粿，象徵福壽團圓，活動費用400元，含兩份紅龜粿材料與一份點心燈，詳情請見官網。

布袋戲《怪俠笑傳》。圖／宜蘭傳藝園區粉專

12月演出暨展覽活動時間表。

12月傳藝縣民日

活動期間：即日起～12/29 每週五、六、日、一

地點：宜蘭傳藝園區 全園區

活動內容：宜蘭縣民於「縣民指定日」憑證享免費入園；限設籍於宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，憑身分證等相關證明文件於入口查驗。

