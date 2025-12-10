快訊

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

秀證件！宜蘭傳藝「每週4天免費入園」 朝聖「2大駐園演出」、一日限定「紅龜粿手作體驗」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宜蘭傳藝園區粉專及官網、交通部觀光署
圖／宜蘭傳藝園區粉專及官網、交通部觀光署

宜蘭人秀證件！宜蘭傳藝園區「縣民日」週週有，12月每週有四天免費入園，不僅有年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》，還有各式展覽等精彩活動值得一探。

圖／宜蘭傳藝園區粉專
圖／宜蘭傳藝園區粉專

宜蘭傳藝園區12月「傳藝縣民日」有當月每週五、六、日、一，縣民日當天出示設籍於宜蘭縣之身分證或身分證字號開頭為G者，即可在入口查驗享免費入園，暢遊全園區。

圖／宜蘭傳藝園區官網
圖／宜蘭傳藝園區官網

年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》。圖／交通部觀光署
年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》。圖／交通部觀光署

12月除了駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》外，還有布袋戲《怪俠笑傳》在廟埕廣場演出，以及常設展和特展等藝文活動。此外，12/20有一日限定「紅龜粿手作體驗」，有別於冬至吃湯圓的傳統，體驗親手捏，紅龜粿，象徵福壽團圓，活動費用400元，含兩份紅龜粿材料與一份點心燈，詳情請見官網

布袋戲《怪俠笑傳》。圖／宜蘭傳藝園區粉專
布袋戲《怪俠笑傳》。圖／宜蘭傳藝園區粉專

12月演出暨展覽活動時間表。
12月演出暨展覽活動時間表。

12月傳藝縣民日

活動期間：即日起～12/29 每週五、六、日、一

地點：宜蘭傳藝園區 全園區

活動內容：宜蘭縣民於「縣民指定日」憑證享免費入園；限設籍於宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，憑身分證等相關證明文件於入口查驗。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

免費入園 湯圓 展覽 宜蘭傳藝園區

相關新聞

秀證件！宜蘭傳藝「每週4天免費入園」 朝聖「2大駐園演出」、一日限定「紅龜粿手作體驗」

宜蘭人秀證件！宜蘭傳藝園區「縣民日」週週有，12月每週有四天免費入園，不僅有年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》，...

打造國際旅遊新亮點！ 2025「宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會 十家業者通過驗證展現友善實力

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣政府自2017年起推動「宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」，致力協助縣內觀光業者提升穆斯林友善接待服務。11/24上午於香格里拉冬山河渡假飯店舉辦「2025宜蘭縣穆斯林友善環

花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手「東區觀光圈」（East of Taiwan）推

台灣八大美景之「知本溫泉」好去處：享受假期的住宿提案

【FunTime小編群】又到了泡湯的好季節！泡溫泉可以加速血液循環、促進新陳代謝，同時也可讓皮膚變得咕溜溜，泡溫泉能養生早已是耳熟能詳的話題了！而台東的溫泉可是聞名全台，有溫泉的台東住宿更是容易被搶光光，尤其知本溫泉是台灣規模最為完善的溫泉鄉，也是台灣八大美景之一！擁有水質清澈的溫泉，相當受到國人喜愛！小編精選幾間位於台東的超夯溫泉飯店，讓大家在台東的溫泉飯店度過一個暖呼呼的冬季～

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」浪漫主燈+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」主燈超浪漫+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

孩子最愛的宜蘭親子飯店！溜滑梯球池、積木、電競遊樂室統統有

【FunTime小編群】宜蘭因為風景優美又交通便利，是全台相當熱門的觀光景點之一，本期小編要介紹宜蘭超夯的親子飯店給大家，非常適合爸媽帶小孩入住，無論是服務或是親子設施都相當完善，爸媽能好好放鬆、小孩也能玩的開心，快跟著小編看下去吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。