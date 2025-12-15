想放鬆就來花蓮：海景、山景與溫泉民宿全攻略

【FunTime小編群】繁忙的生活，緊湊的步調，是大部分人城市生活的最佳寫照。在擁擠的城市待久了，花東好像是讓人放鬆喘息、感受舒活樂趣、製造一點小浪漫的最佳旅行地！有人說花蓮的土是黏的，來到這裡就不想回去。放慢城市的沉重腳步，到花蓮悠閒地漫步，看看湛藍的海天連成一線，耀眼的陽光緩緩升起灑落在地平線上，大概是最放鬆、最浪漫的享受了吧！

花蓮民宿推薦｜快速導覽＋分類

來到花蓮想要入住這裡的特色民宿嗎？以下是小編幫大家整理的3種不同類型的花蓮民宿，不管是喜歡看海、擁抱大自然，還是想要來一場舒適的溫泉之旅，都能在這篇文章找到最適合你的花蓮民宿～

➢ 花蓮海景民宿：東海岸第一排！絕美海景、日出一次滿足

➢ 花蓮山景民宿：田園、森林系通通有～想遠離城市和親近大自然的好地方

➢ 花蓮溫泉民宿：全台唯一的「黃金湯」，邊泡湯邊賞東台灣景觀

花蓮海景民宿｜東海岸第一排

喜歡海邊的旅客，來到花蓮千萬別錯過這裡的海景民宿！從花蓮市區一路到壽豐和石梯坪，每一間都緊鄰東海岸，而且都只要在房內就能擁抱最壯闊的太平洋。花蓮海景民宿有的有大片落地窗，有的則是設置觀景陽台，有的甚至能邊泡澡邊賞海景，無論是情侶約會、家庭旅行，還是獨旅放空，都能在這些民宿中享有最療癒的時光。

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光

能夠一邊泡澡一邊賞海景

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光 。圖／agoda

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光位於花蓮市區，距離東大門夜市及太平洋公園都不遠，一進到房間就可以看到超大落地玻璃外的海景！另外，櫃台也有貼心的標示日出時間，早上可以起床看日出～在房間就可以看，真的很美！

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光 。圖／agoda

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光提供雙人房及四人房，整個房間內部主要色調也是藍色，整體帶點地中海氣息，超夢幻～除此之外也有供應免費的早餐及下午茶，若是沒有開車來花蓮，民宿也有火車站及機場接送服務，要記得提早預約哦！

地址：花蓮縣花蓮市海濱街72號

附近景點：東大門夜市、太平洋公園

訂房網評價：9.1/10 (Agoda)

斯圖亞特海洋莊園

無敵海景與無邊際泳池 美景無邊際

斯圖亞特海洋莊園 。圖／agoda

斯圖亞特海洋莊園最盛名的，除了民宿前的一整片無敵海景，還有戶外無邊際泳池，乍看就像和海連在一起，到了晚上燈光亮起還能感受到不同的浪漫氣氛，天氣好的話還可以看星星哦！

斯圖亞特海洋莊園 。圖／agoda

房型的部分，斯圖亞特海洋莊園提供雙人、四人及六人房，另外也有Villa房型，且所有房型都有海景，非常有度假風情～除此之外，還有提供早餐及下午茶，客房裡也有準備泡麵、茶包，非常貼心！

小編偷偷說：民宿旁還有小徑可以走到海灘，不過一定要記得注意安全唷！

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德80號

附近景點：遠雄海洋公園

訂房網評價：8.9/10 (Agoda)

花蓮山景民宿｜被綠意擁抱的靜謐民宿

花蓮除了有超療癒的海景民宿之外，還有像是來到世外桃源的田園／森林系民宿。以下這幾間的特色都相當不同，有森林系的玻璃屋民宿，也有工業風、摩洛哥風等多種主題的田園風民宿，如果是想要遠離城市喧囂，好好親近大自然的旅客，推薦入住花蓮山景民宿！

花蓮樂多民宿

採光超棒的鄉村田園風民宿

花蓮樂多民宿 。圖／agoda

花蓮樂多民宿提供雙人、三人及四人房，打造了懷舊風、工業風、摩洛哥風、峇里島風、航海風等八種主題房型，搭配房間的落地窗，整個空間明亮又寬敞～放眼望去還能看見周邊田野景觀，真是很舒適愜意呢！

花蓮樂多民宿 。圖／agoda

花蓮樂多民宿雖然位於吉安鄉，離市區有一段距離，不過卻是小編最想住的花蓮民宿，整個環境清幽放鬆，可以感受的到民宿的用心，除此之外還有烤肉區跟戲水池哦！

地址：花蓮縣吉安鄉慶南三街641 號

附近景點：吉安慶修院

訂房網評價：9.0/10 (Agoda)

雲山水綠野雅築民宿

景色優美的花蓮雲山水民宿

雲山水綠野雅築民宿 。圖／agoda

雲山水綠野雅築民宿就位在花蓮仙境—雲山水自然風景區旁，步行過去約6分鐘，入住就可以免費參觀雲山水植物農場以及跳石步道等等景點！若有來花蓮，很適合到這邊度假個兩天一夜！

雲山水綠野雅築民宿 。圖／agoda

雲山水綠野雅築民宿的房型有雙人房及四人房，房間都很寬敞，另外也有提供露營車房型，且提供提供豐盛的早餐，住過的房客評價都相當高呢！入住不僅可以散步走走欣賞附近美景，民宿也有腳踏車可以借哦！

地址：花蓮縣壽豐鄉東富街100號

附近景點：雲山水、立川漁場

訂房網評價：9.4/10 (Agoda)

花蓮溫泉民宿｜泡進最舒適的瑞穗溫泉

來花蓮除了看山看海，還有一件絕不能錯過的事－泡溫泉！花蓮瑞穗溫泉是目前全臺唯一的碳酸鹽泉，又稱「黃金湯」。以下這幾間民宿，讓住客可以一邊欣賞山景與田野風光，一邊泡在溫泉裡徹底的放鬆身心。

瑞穗松邑莊園

可以泡湯又可以游泳的花蓮民宿

瑞穗松邑莊園 。圖／agoda

瑞穗松邑莊園就位在花蓮瑞穗，距離瑞穗牧場開車只要10分鐘，不但環境清幽，連房間都超大，還有超美味餐點，想要找個地方發呆放鬆，這邊絕對是你最好的選擇！

瑞穗松邑莊園 。圖／agoda

瑞穗松邑莊園除了配有全年開放的戶外游泳池、室內游泳池，房間內還有半露天湯屋，泡著湯看著外頭翠綠的美景，彷彿所有的煩惱都一掃而空啦！除此之外，這邊還提供免費腳踏車租借跟免費早餐，不論是情侶還是家庭，都很適合來這邊度假！非常推薦給大家。

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段2巷37號

附近景點：瑞穗溫泉、瑞穗農場、紅葉溫泉

訂房網評價：8.8/10 (Agoda)

瑞穗山下的厝溫泉民宿

每房皆有獨立溫泉池享受瑞穗黃金湯

瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda

瑞穗山下的厝溫泉民宿是由客家老屋改建，外觀為相當熱門的清水模建築打造而成，就蓋在山邊，有一種遺世獨立的世外桃源風情～來到這當然也要好好享受瑞穗黃金溫泉，每個房型都設有戶外半露天池，也有公共露天溫泉哦！

瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda

房型分別有雙人房及四人房，瑞穗山下的厝溫泉民宿的房間為日式風格，以木質建材及清水模風格設計而成，整體很乾淨又新穎，晚上可以看星星、聽著蟲鳴鳥叫，一邊享受山區的芬多精，早餐時段也有供應手做早餐三明治及紅茶，是很適合來放鬆心情的花蓮民宿哦！

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段137號

附近景點：瑞穗溫泉、瑞穗牧場、富源森林遊樂區

訂房網評價：9.0/10 (Agoda)

