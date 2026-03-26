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滿足你的胃與眼球！宜蘭海景咖啡廳、必吃台灣味小吃一次看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／FunTime小編群、IG, haohaoeatingdiaries
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【FunTime小編群】宜蘭美食選擇眾多又獨特，是許多人喜歡去宜蘭玩的原因！宜蘭美食擁有與台灣其他地方不同的獨特風味，有許多的在地宜蘭美食讓人一嘗便難以忘懷，今天FunTime小編就要介紹來到宜蘭必吃的宜蘭美食，趕緊筆記寫下來吧！

宜蘭美食－双喜冰果室

木瓜牛奶、酪梨牛奶招牌必點

圖／IG, food_travel_life_karen
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双喜冰果室就位在阿娘給的蒜味肉羹斜對面，遠遠就能看見店面擺滿各式新鮮水果，還有熱情又好客的老闆跟顧客有說有笑，整家店的氛圍相當不錯！老闆強烈推薦酪梨牛奶及木瓜牛奶都是必喝，小編覺得兩種都很好喝，濃郁水果香氣與牛奶的組合真的絕配，一定要趁新鮮喝完唷！

地點：宜蘭縣宜蘭市泰山路144號

營業時間：10:00-17:30（週一公休）

宜蘭美食－正好鮮肉小籠包

晶瑩剔透，誘人宜蘭美食

圖／IG, haohaoeatingdiaries
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位於光復國小對面的正好鮮肉小籠包，知名度之廣，還被評點為僅次點水樓和鼎泰豐，完全是小吃界之光啊！每籠小籠包全是老闆親手現做，皮薄餡料適中，清醇湯汁是重點啊！經驗老道才能拿捏的麵皮厚度，正好包住內餡，然而白嫩的表皮隱約之中又能透出翠綠的蔥餡，排隊苦等為的就是親眼目睹這感人的景象，也難怪小店門口整天都圍滿人群！

地點：宜蘭縣宜蘭市泰山路25-1號

營業時間：10:00-15:00（週一公休）

宜蘭美食－三十年老店龍鳳腿

逾30載的好味道，站著直接吃超阿莎力

圖／IG, uni850414
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龍鳳腿炸物攤位在東門夜市擺攤多年，靠近攤車可以看到好多人排隊等著吃炸串！新鮮剛炸好的炸串們才放上濾油網，不一會兒就被拿個精光！龍鳳腿究竟是什麼玩意兒呢？原來是魚漿、高麗菜裹上豬油的混合物，淋上獨門的醬油膏或甜辣醬，金黃酥脆馬上擄獲你的心！另外還有韭菜捲、雞肉串，都一起下肚吧！

小編小提醒：老闆非常專注地在炸龍鳳腿，所以付錢、找錢、打包都是客人自己來，第一次去可別傻愣在攤位前喔！

地點：宜蘭市聖後街與宜興路口（東港橋下東門夜市入口處）

營業時間：週一、四、五、六14:00-20:00、週二14:30-20:00、週日14:00-21:00（週三公休）

礁溪美食－柯氏蔥油餅

從攤車到店面的超神宜蘭美食！

圖／IG, corn0910
圖／IG, corn0910

宜蘭是孕育蔥的家鄉，大家對各種三星蔥美食一定不陌生，舉凡蔥多餅、蔥肉捲、還有最基本款的蔥油餅，簡單的美味卻讓人難忘，魔力強大無法招架！而如果嚐過柯氏蔥油餅，就會深知這個癮頭是會隨時發作的！小編強烈建議加蛋，柔韌的餅皮經過現擀現煎，變得酥脆金黃，搭配混合嫩蔥的半熟蛋層次感十足，極度滿足！還有致命的一擊「獨門甜辣醬」，自家熬製的醬汁刷在熱呼呼的蔥油餅上，一個人吃光一個完全不為過！

小編小提醒：由攤車起家的柯氏，慢慢成長到經營店面，排隊人龍也越來越壯觀，想吃可以趁平日午後，才不用等那麼煎熬！

地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：09:00-18:00（週三公休）

礁溪美食 - 玉里橋頭臭豆腐

不用跑花蓮！礁溪也能吃到這盤熟悉的臭豆腐

圖／IG, chalina.0323
圖／IG, chalina.0323

說到礁溪的重口味朝聖地，絕對不能漏掉玉里橋頭臭豆腐！這間原本在花蓮玉里紅到不行的名店，自從進駐礁溪後，讓大家不用翻山越嶺就能吃到那股熟悉的滋味~火侯拿捏剛好的炸臭豆腐配上酸甜泡菜及蘿蔔絲，吃起來清爽不油膩！

地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號

營業時間：11:00-19:00

頭城美食 - 滿山望海

享受與龜山島對望的下午茶時光

圖／FunTime小編群
圖／FunTime小編群

來到頭城絕對不要錯過這家擁有海景第一排的咖啡廳「滿山望海」！這家咖啡廳因為太熱門了所以老闆就在旁邊悄悄開了二館。別以為這裡只有美麗的風景，他們家的飲料甜點也都在水準之上！大家必點的就是紅玉蜜香紅、鳳梨接骨木青茶跟巴斯克乳酪蛋糕。美味的甜點配上一望無際的大海與龜山島，根本就是完美的下午茶行程~

地點：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號

營業時間：週一到週五10:30-17:30、週六到週日10:30-18:00

延伸閱讀>>【宜蘭美食推薦】宜蘭20個必吃排隊美食，好吃到流淚！

想知道更多實用宜蘭旅遊攻略，請看「宜蘭旅遊全攻略」

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