宜蘭冬山「高CP值日式家庭料理」！現做餐點新鮮好吃 有兒童椅＆小小的塌塌米兒童遊樂區

宜蘭冬山美食「乙森食堂」，高CP值的日式家庭料理，餐點品項豐富多元，有主食、炸物、烤物、生魚片、握壽司、手卷、炒青菜、湯品等！現做的餐點新鮮好吃，日料職人精神藏在每一口細節裡！店家的座位數不多，建議可以提前訂位預約，店內有兒童椅&小小的塌塌米兒童遊樂區，也算是間親子友善餐廳唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「乙森食堂」雖然附近都是白線，但是要找到空位不太容易，需要運氣好才能在附近找到地方停車！而店內的座位數不多，用餐時間很容易客滿，建議可以提前訂位預約喔！

店內有熱茶供應～可以自行取用～

店內有兒童椅&小小的塌塌米兒童遊樂區，也算是間親子友善餐廳！我們這天還自備了點讀筆和書，讓湯包在等餐的時候可以先打發時間，分散注意力！

【乙森食堂｜完整菜單MENU】

這是「乙森食堂」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【花壽司】

花壽司的用料非常豐富，外層鋪滿鮮豔的魚卵，裡頭包著厚厚的玉子燒、香氣十足的魚鬆、小黃瓜與蟹肉棒，每一口都充滿層次感！壽司飯捏得剛剛好，不容易散掉，是一道可愛又方便享用的壽司，小朋友很喜歡！

【炒水蓮】

水蓮搭配洋蔥絲、枸杞與蒜頭，炒得翠綠爽脆，整體鹹香中帶一點自然甜味！外食想吃點蔬菜我水蓮都會是我的首選呢！

【味噌烤魚】

味噌烤魚選用的是虱目魚，魚肉細緻多汁，魚皮烤得金黃酥香，芝麻香氣四溢，一上桌就香氣逼人．擠點檸檬提味更鮮甜！

【鮮蚵磯邊揚】

鮮蚵磯邊揚的外層裹上帶有顆粒麵衣及海苔，炸得金黃酥脆，海苔的鹹香與鮮蚵的海味在嘴裡完美融合，沾點特製醬汁更是提味！

【鮭魚蒸飯】

鮭魚蒸飯混入鮭魚碎肉、毛豆與海苔絲，攪拌均勻後吃，鮭魚的鹹香與豆類的清甜交織，口感溫潤順口！這道飯讓人有種＂回家吃飯＂的幸福感，簡單卻令人回味無窮，堪稱隱藏版的溫暖系主食！

【炒烏龍麵】

炒烏龍麵是特別要點給湯包吃的，裡面有高麗菜、玉米筍、香菇、紅蘿蔔絲等蔬菜，上面的柴魚片隨熱氣飄動，還加了些蔥花點綴，麵條口感Q彈、醬汁鹹甜平衡，看似樸實但卻很耐吃！

【綜合生魚片】

乙森的綜合生魚片是新鮮現切的，魚片的厚薄適中，擺盤精緻如花朵綻放！我最愛的肯定是鮭魚生魚片，他的油脂豐富，入口即化，搭配芥末與醬油，鹹香中帶點甘甜，達到完美平衡。

【豪華握壽司】

「豪華五貫」裡面有鮭魚、干貝、比目魚、甜蝦、海鱺魚，讓你可以一次滿足！主廚會將握壽司炙燒，讓壽司的外層微焦、內裡保留柔嫩，上層刷上醬汁，整體層次豐富，直接將壽司一口塞入嘴中享用，有夠滿足的啦。

【蛤蜊湯】

中規中矩的蛤蜊湯，蛤蜊每一顆都大顆飽滿，也都吐沙土的很乾淨，身為蛤蜊控的湯包，一下就把蛤蜊全消滅！

整體來說，這間「乙森食堂」沒有浮誇的裝潢，但有溫馨的親子友善有小空間！餐點品項很豐富，無論是生魚片、壽司，還是熱騰騰的炒物與定食，都能吃到主廚對食材的尊重與細膩手藝！特別推薦綜合生魚片、豪華握壽司、炒烏龍麵、炒水蓮，未來還會想試試看其他餐點。

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段440-1號

電話：03-958-5977

營業時間：11:00-13:30、17:00-19:30（每週二公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

