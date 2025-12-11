快訊

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

行為不當？西班牙女子提早上班「屢勸不改」丟飯碗 告上法院吃癟

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

宜蘭冬山「高CP值日式家庭料理」！現做餐點新鮮好吃 有兒童椅＆小小的塌塌米兒童遊樂區

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

宜蘭冬山美食「乙森食堂」，高CP值的日式家庭料理，餐點品項豐富多元，有主食、炸物、烤物、生魚片、握壽司、手卷、炒青菜、湯品等！現做的餐點新鮮好吃，日料職人精神藏在每一口細節裡！店家的座位數不多，建議可以提前訂位預約，店內有兒童椅&小小的塌塌米兒童遊樂區，也算是間親子友善餐廳唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「乙森食堂」雖然附近都是白線，但是要找到空位不太容易，需要運氣好才能在附近找到地方停車！而店內的座位數不多，用餐時間很容易客滿，建議可以提前訂位預約喔！

店內有熱茶供應～可以自行取用～

店內有兒童椅&小小的塌塌米兒童遊樂區，也算是間親子友善餐廳！我們這天還自備了點讀筆和書，讓湯包在等餐的時候可以先打發時間，分散注意力！

【乙森食堂｜完整菜單MENU】

這是「乙森食堂」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【花壽司】

花壽司的用料非常豐富，外層鋪滿鮮豔的魚卵，裡頭包著厚厚的玉子燒、香氣十足的魚鬆、小黃瓜與蟹肉棒，每一口都充滿層次感！壽司飯捏得剛剛好，不容易散掉，是一道可愛又方便享用的壽司，小朋友很喜歡！

【炒水蓮】

水蓮搭配洋蔥絲、枸杞與蒜頭，炒得翠綠爽脆，整體鹹香中帶一點自然甜味！外食想吃點蔬菜我水蓮都會是我的首選呢！

【味噌烤魚】

味噌烤魚選用的是虱目魚，魚肉細緻多汁，魚皮烤得金黃酥香，芝麻香氣四溢，一上桌就香氣逼人．擠點檸檬提味更鮮甜！

【鮮蚵磯邊揚】

鮮蚵磯邊揚的外層裹上帶有顆粒麵衣及海苔，炸得金黃酥脆，海苔的鹹香與鮮蚵的海味在嘴裡完美融合，沾點特製醬汁更是提味！

鮭魚蒸飯】

鮭魚蒸飯混入鮭魚碎肉、毛豆與海苔絲，攪拌均勻後吃，鮭魚的鹹香與豆類的清甜交織，口感溫潤順口！這道飯讓人有種＂回家吃飯＂的幸福感，簡單卻令人回味無窮，堪稱隱藏版的溫暖系主食！

【炒烏龍麵

炒烏龍麵是特別要點給湯包吃的，裡面有高麗菜、玉米筍、香菇、紅蘿蔔絲等蔬菜，上面的柴魚片隨熱氣飄動，還加了些蔥花點綴，麵條口感Q彈、醬汁鹹甜平衡，看似樸實但卻很耐吃！

【綜合生魚片】

乙森的綜合生魚片是新鮮現切的，魚片的厚薄適中，擺盤精緻如花朵綻放！我最愛的肯定是鮭魚生魚片，他的油脂豐富，入口即化，搭配芥末與醬油，鹹香中帶點甘甜，達到完美平衡。

【豪華握壽司】

「豪華五貫」裡面有鮭魚、干貝、比目魚、甜蝦、海鱺魚，讓你可以一次滿足！主廚會將握壽司炙燒，讓壽司的外層微焦、內裡保留柔嫩，上層刷上醬汁，整體層次豐富，直接將壽司一口塞入嘴中享用，有夠滿足的啦。

【蛤蜊湯】

中規中矩的蛤蜊湯，蛤蜊每一顆都大顆飽滿，也都吐沙土的很乾淨，身為蛤蜊控的湯包，一下就把蛤蜊全消滅！

整體來說，這間「乙森食堂」沒有浮誇的裝潢，但有溫馨的親子友善有小空間！餐點品項很豐富，無論是生魚片、壽司，還是熱騰騰的炒物與定食，都能吃到主廚對食材的尊重與細膩手藝！特別推薦綜合生魚片、豪華握壽司、炒烏龍麵、炒水蓮，未來還會想試試看其他餐點。

乙森食堂

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段440-1號

電話：03-958-5977

營業時間：11:00-13:30、17:00-19:30（每週二公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

壽司 美食 生魚片 鮭魚 烏龍麵 宜蘭美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

宜蘭冬山「高CP值日式家庭料理」！現做餐點新鮮好吃 有兒童椅＆小小的塌塌米兒童遊樂區

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 宜蘭冬山美食「乙森食堂」，高CP值的日式家庭料理，餐點品項豐富多元，有主食、炸物、烤物、生魚片、握壽司、手卷、炒青菜、湯品等！現做的餐點新鮮好吃，日料職人精神藏在

宜蘭明池落羽松最新現況｜湖畔、翠綠山景交織絕美秋日印象

每到年底，山裡的顏色就開始悄悄變得浪漫。明池的湖面映著一株株橙紅落羽松，美得讓人忍不住放慢腳步，彷彿走進一幅正在呼吸的秋日畫作。

秀證件！宜蘭傳藝「每週4天免費入園」 朝聖「2大駐園演出」、一日限定「紅龜粿手作體驗」

宜蘭人秀證件！宜蘭傳藝園區「縣民日」週週有，12月每週有四天免費入園，不僅有年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》，...

打造國際旅遊新亮點！ 2025「宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會 十家業者通過驗證展現友善實力

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣政府自2017年起推動「宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」，致力協助縣內觀光業者提升穆斯林友善接待服務。11/24上午於香格里拉冬山河渡假飯店舉辦「2025宜蘭縣穆斯林友善環

花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手「東區觀光圈」（East of Taiwan）推

台灣八大美景之「知本溫泉」好去處：享受假期的住宿提案

【FunTime小編群】又到了泡湯的好季節！泡溫泉可以加速血液循環、促進新陳代謝，同時也可讓皮膚變得咕溜溜，泡溫泉能養生早已是耳熟能詳的話題了！而台東的溫泉可是聞名全台，有溫泉的台東住宿更是容易被搶光光，尤其知本溫泉是台灣規模最為完善的溫泉鄉，也是台灣八大美景之一！擁有水質清澈的溫泉，相當受到國人喜愛！小編精選幾間位於台東的超夯溫泉飯店，讓大家在台東的溫泉飯店度過一個暖呼呼的冬季～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。