2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」浪漫主燈+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

冬日燈海超浪漫！邁入第6年的「礁溪溫泉燈花季」，將於2025/11/28 至 2026/3/4浪漫登場。高達5米的巨型主燈「泉華共舞」以溫泉水流為靈感，拱門燈飾中央串起孤挺花，交織光影律動，浪漫到讓人忍不住多拍幾張IG。礁溪鄉公所邀全國民眾一同感受這場冬季限定的暖心旅行，漫步在夢幻光影藝術中，感受燈花與湯泉的甜蜜共舞。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

浪漫燈海搶先看！今年活動用光雕與裝置藝術，打造了四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場。最吸睛的就是高達5公尺的主燈「泉華共舞」。設計靈感以礁溪溫泉為核心，拱門燈飾中央串起一朵朵優雅的孤挺花，呈現溫泉水律動與光影交錯的夢幻美景。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

主燈旁邊的「彩蝶森林」燈海長廊更是亮點，各式彩蝶停在枝頭緩緩扇翅，增添城市動感與繽紛色彩，假日試燈時已吸引大批遊客搶先朝聖！從11月28日至明年3月4日每天晚上18:00至23:00，礁溪街頭將化身為一場浪漫的光影盛宴，還有抽獎好康追蹤「真愛趣礁溪」粉專，有機會角逐住宿券、泡湯券、餐券等大獎。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

賞燈賞到一半，肚子餓了？別急，礁溪街頭藏著一間溫馨小店，正好當你的暖心中繼站！位在湯圍溝公園對面的「小狐狸湯屋」，是這次順遊的隱藏版美食點，外表像療癒植物系咖啡廳，裡頭卻賣著全台獨家「法式豆花」，用非基改黃豆搭配鹽滷，特別用陶鍋蒸煮，保留濃郁豆香。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

其中，招牌「太妃焦糖豆花」則自家熬煮焦糖，配低溫烘烤杏仁角，奶香與焦糖交織，甜而不膩；「肉桂焦糖豆花」更意外搭檔，肉桂的溫潤香氣讓綿密豆花升級成冬日甜點。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

店內濃湯超解饞，「狐狸濃湯」以洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯慢火熬底，加入松露野菇增添奢華香氣，五辛素食都OK，搭配低溫發酵手工麵包、法國小乳酪或番茄佛卡夏，咬一口滿嘴蔬菜自然甜。座位不多，建議外帶到對面湯圍溝公園免費泡腳，邊浸溫泉邊啜飲熱湯，療癒指數破表！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

現在還有暖心公益，前10位消費者消費全數捐給蘇澳災後重建基金（至12/25止），吃甜點還能做好事，超有意義。趕緊安排一趟礁溪冬遊，燈光、溫泉、甜湯三合一，保證讓你暖到心坎裡！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【2025礁溪溫泉燈花季】

．展期：2025/11/28~2026/3/4

．亮燈時間：每晚18:00-23:00

．四大燈區：溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場

圖／礁溪鄉公所提供
圖／礁溪鄉公所提供

【小狐狸湯屋】

．地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路 86 號（湯圍溝公園對面）

．時間：13:30–19:30

．公休：周一、周二、周三

礁溪 豆花 溫泉

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」浪漫主燈+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

