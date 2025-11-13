廢墟變身絕美文青基地！隱藏版台東景點 「草地便當×文創手作」青年返鄉創生基地

建和鹿寮青年發想基地隱身在台東卑南鄉卑南族傳統八社之一的「建和部落（Kasavakan射馬干部落）」，是一處結合台東在地部落文化、創意與美食的文青據點，很適合喜歡部落文化、文創商品的旅人來走走～

建和鹿寮工作坊的青年發想基地，原為一座閒置老鹿寮，經由在地青年潘晨綱與團隊耗時多年修繕，將一處荒廢已久的老舊鹿寮，搖身一變成為「部落創生」景點，這裡有部落草地便當與各式文創品牌進駐，不僅能欣賞到充滿故事的空間設計與在地職人的手作工藝，更能品嚐到以文化記憶為基底的特色美食「部落草地便當」！目前只有週五-週日開放，想去記得先到「建和鹿寮 FB 粉絲頁」預約，以免撲空喔～

建和鹿寮工作坊 青年發想基地︱交通位置

建和鹿寮工作坊在建和部落的小巷內，附近不好停車，開車的話可以停放在青海路三段再步行上來，或是搭公車於「下建和站」下車，走約6分鐘的上坡過去。

射馬干部落 Kasavakan 木雕藝術村

射馬干部落是卑南族傳統八大社之一，部落內隨處可見具有部落特色的傳統圖騰與藝術裝置，充滿著濃厚的文化特色，步行上來可以一路欣賞。

每件作品背後都有故事，像是族人對山林的敬意、神話傳說，可以放慢腳步，感受這裡靜謐又充滿文化的氛圍。

射馬干台福基督教會

「射馬干台福基督教會」也是部落內部一處顯眼的在地地標，藍白配色的獨特建築，遠遠看的時候還以為是民宿。

注意走著走著要左轉喔，不要走過頭了，跟著指標走。

建和鹿寮工作坊 青年發想基地︱環境介紹

建和鹿寮工作坊真的是改建自一座”廢棄的老鹿寮”，建築保留了原鹿寮的木構架與屋瓦結構，搭配鐵件與綠植妝點，整體氛圍溫暖又文青。

前方草地除了可以奔跑，也很適合野餐辦活動，我們到訪當天晚上就有「2025秋季鹿寮市集」活動。

挑高樓中樓的二樓規劃為展覽空間，還可以看到部落曾有的歷史故事蠻有趣的。

建和鹿寮工作坊︱部落草地食驗室 用餐環境

走進一樓用餐區，首先映入眼簾的，是彩繪神鹿與公主傳說的牆面藝術，繽紛色彩搭配工業風的灰色原始牆面，還蠻好拍的耶。

(對了！目前因電力問題這邊還沒有裝冷氣，會比較悶熱一些，怕熱的可以秋冬時節再過來比較涼爽～)

二樓最受歡迎的座位就是下圖這區啦！特色壁畫由日本作家繪製，很好看耶。

用餐人數較多的話，後方也有圓桌區喔。

建和鹿寮工作坊︱部落草地食驗室 菜單

部落草地內用低消是每人任一品項、禁帶外食，兒童10歲以下免低消。

部落草地菜單如下，最熱門是「部落草地便當」，想吃記得先預訂。

建和鹿寮工作坊︱部落草地食驗室 餐點

黃莉紅茶

黃莉紅茶，茶湯色澤澄紅，入口滑順微甜，尾韻帶點淡淡特色清香，蠻好喝的耶。

雙主餐︱部落草地便當

雙主餐，一份180元。平常點雙主餐的部落草地便當是用便當盒裝的，我們這次是團體預約行程，所以才會是木盤盛裝喔！一份餐點裡有：刺蔥雞腿、味噌醃豬肉、月桃葉粿、小農時蔬與台東在地米飯糰。

雞腿皮酥肉嫩口感很好，剛入口時有淡淡的刺蔥香氣，咀嚼時吃得到肉汁，好吃！連紅豆薏仁兩姐妹都很愛～

味噌鹹豬肉口感是比較紮實的，鹹香下飯，帶有淡淡的炙烤香氣。

月桃葉粿（阿拜 A-bai）是卑南族的傳統米食，我覺得有一點點像內餡豐富、葉香濃郁的草仔粿，口感軟糯、鹹香不油膩，好吃！

建和鹿寮工作坊 青年發想基地︱部落職人 文創品牌

建和鹿寮工作坊的部落職人文創品牌都很有特色，列出幾個我印象深刻的：

八角花露 王聖潔

可愛又好看的頭巾～

TG made 謝昕

原住民圖騰的耳環，鮮豔色彩很好搭配～

藤你的樣子 高文航

傳統藤編工藝結合現代設計，細膩有設計感～

花線 HUA SIAN 陳品萱

將部落文化元素融入布包好好看喔～

建和鹿寮工作坊 青年發想基地︱評價

鹿寮基地在台東不僅是景點，更是融合「台東靈魂」、「部落文化」的地方。不管是想拍照、吃午餐、逛文創商品、或單純想體驗部落文化，都能在鹿寮基地找到屬於自己的節奏，我還蠻喜歡的耶！只是這邊營業時間有限制，要到訪建議先預約比較不會撲空。另外，這裡沒冷氣，怕熱的人記得挑一個涼爽的日子過來會比較舒適喔～

地址：台東縣台東市建合二街71巷30號旁

營業時間：週五-週日 中午11:00-下午18:00

公休日：週一、週二、週三、週四

