花蓮永續新景點！台泥推「鸚鵡螺圖書館」，摸得到古物化石還有稀有蕨類

花蓮在歷經地震與災後重建後，依舊以堅韌姿態迎風而立。作為花蓮門戶的「台泥DAKA生態循環園區」，近期推出全新「鸚鵡螺圖書館」，以文明探索、永續實踐與在地飲食為主軸，邀旅人透過感官與行動，見證花蓮如何在循環經濟的理念下重生與再綻放。

圖／台泥提供

走進館內，由導覽員帶領旅客穿梭於跨越億年時光的「文明軌跡」。在這座以水泥工藝重現知識之美的圖書館中，旅人可親手觸摸古生物化石、觀賞秦權制度文物與《孫子兵法》智慧，並一窺羅塞塔石碑與古老情書的真實面貌。每一件展品都以精湛復刻技術呈現，象徵人類文明在逆境中仍持續前行的力量。此外，遊程還將帶領旅客深入了解水泥窯高溫協同處理技術，如何將廢棄物轉化為潔淨能資源，化工業為花蓮的「城市淨化器」。

圖／台泥提供

沿著導覽路線登上九樓的「百蕨園」，旅客將走入宛如生命起源的綠色世界。園區中種植近百種珍稀蕨類植物，包括瀕危的伊藤氏原始觀音座蓮蕨與梅山口鐵線蕨，每一層樓都呈現自然與工業共生的故事。這裡不僅是一座生態展示館，更象徵花蓮在災後重生的生命韌性。

圖／台泥提供

最後一站，旅人可在「品山海」餐廳享受無敵太平洋景觀，品嚐由雲朗觀光團隊設計、結合花蓮風土的限定料理。若選擇下午場遊程，還能品味Dipit部落特調花茶與拉百輕食坊的馬告漢堡，用味蕾支持在地小農。即日起預約11月體驗行程，還可獲贈可愛「水泥貓頭鷹公仔」乙份，為這場文明與自然交織的奇幻旅程留下溫暖紀念。

圖／台泥提供

📍地址：花蓮縣秀林鄉和平村和平263號

📞電話：03-8681412（08:30～17:00）

👉官網：https://www.tccdaka.com/tw/index.html

圖／台泥提供

