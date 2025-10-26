快訊

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

台東鹿野電動單車導覽！「綠色隧道」好療癒 在地人帶你騎進龍田村人文風景

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

連假台東三日遊，其中一站我們來到「阿度的店」，想騎單車來趟在地的慢遊之旅～

「阿度的店」在台東當地是很有名的單車導覽店，以「慢遊、體驗、永續」為理念，帶領旅人深入台東社區，感受自然與人文交織的恬靜風景。

參加阿度的店「電輔車團體導」有三條經典路線：「台東市區、鹿野龍田、台東池上」。我們這次到訪的是「阿度的店-鹿野龍田店」體驗鹿野龍田的「綠色隧道生態之旅」，延途風景清幽有特色；專業導覽員「阿度」講話幽默風趣，聽著導覽一路說說笑笑，就能輕鬆了解在地人文歷史，我覺得很有趣耶！而且第一次發現，姐姐紅豆不知道在什麼時候自學了騎單車，還騎的超開心，看來回家可以準備買一台給她騎啦～

【阿度的店-鹿野龍田店】

電話：08 955 0706

地址：955台東縣鹿野鄉光榮路232號

營業時間：早上9:00-下午18:00

阿度的店-鹿野龍田店 FB 粉絲頁

阿度的店 電輔車租借說明

「阿度的店」提供兩種主要的服務選擇：單純租借電輔車，或預約團體導覽（包含租車與解說服務）。兩者收費方式不同。

一、單純租借電輔車（不含導覽）

租車費用以每 30 分鐘為單位計費，費用如下：

租用時間費用
30分鐘內（體驗價）免費
30分鐘～1小時$50
1～1.5小時$75
1.5～2小時$100
2～2.5小時$150
2.5～3小時$200
3小時以上（限9:00–19:00）$250
過夜租借（隔日早上9:00前歸還）$350
24小時租借$500

二、預約制團體導覽（含電輔車與專業解說）

團體導覽為預約制服務，包含單車租借、專業領騎導覽解說。費用與場次需加入「阿度的店」LINE 官方帳號(LINE ID：@adobike)進行詢問與預約。

阿度的店 鹿野龍田｜生態之旅

鹿野龍田被譽為「台東最美的慢城」，四季皆有不同風景，一路上遠眺群山、田野圍繞，10月的天氣雖然還是會熱，但一路都有微風吹拂蠻舒服的，加上電輔車騎起來相當輕鬆，很愜意呀～

慢遊景點：日本校長宿舍

日本校長宿舍是龍田村內一棟具有80多年歷史的日式老屋，是日據時期的日本校長或其他重要幹部的住所，現在看到的建築已經有整修過，所以看起來還蠻新的。

慢遊景點：崑慈堂

崑慈堂是龍田地區重要的信仰中心，廟旁的土地公像據說「鬍子會變長」非常神奇！

慢遊景點：鹿野神社

鹿野神社的原建築在戰後遭拆僅存基座，原本也面臨被全面清除的命運，所幸在當地居民的努力爭取下重建成功。古色古香的神社映襯著周邊美景，很有日式氛圍～

難得來，許個願吧。

慢遊景點：綠色隧道

綠色隧道兩旁是整齊的小葉欖仁，枝葉交錯猶如天然的陽傘，形成極度療癒的林蔭大道，葉灑下斑駁光影。騎著電輔車穿梭其中，清風徐來好放鬆~

聽完阿度的解說，突然叫大家來體驗「躺馬路」，我還以為開玩笑耶~想不到是真的！！而且一聽到「躺馬路」，小薏仁立刻開心的說：我要躺！~果然是到哪都要賴地上的蛋黃姐。

從馬路起來後，阿度哥還叫大家站路中倒看風景，整個想起京都的天橋立呀。

慢遊景點：龍田大草皮

綠色隧道旁的「龍田大草皮」，坐擁一片廣闊無邊的綠地，背景遠方是層疊山景，壯麗又療癒。

慢遊景點：遠眺都蘭山

天氣晴朗時可遠眺都蘭山輪廓，整齊茶園綿延搭配藍天與白雲，風景很美呀～

阿度的店 評價

如果想深入體驗鹿野龍田的人文風景與歷史故事，騎電輔車來趟在地的慢遊之旅，我還蠻推薦的喔！風景美、「阿度」導覽有趣，加上騎的是電輔車不會耗體力，說說笑笑、吹風聽故事2個小時就過了，好玩耶！在找台東景點的，不妨可以排進行程體驗看看喔～

【旅遊資訊】

旅遊時間：2025年10月

阿度的店-鹿野龍田店

電話：08 955 0706

地址：955台東縣鹿野鄉光榮路232號

營業時間：早上9:00-下午18:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

單車 美食 LINE 老屋 連假 台東旅遊

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

台東鹿野電動單車導覽！「綠色隧道」好療癒 在地人帶你騎進龍田村人文風景

udn走跳美食／涼子是也 連假台東三日遊，其中一站我們來到「阿度的店」，想騎單車來趟在地的慢遊之旅～ 「阿度的店」在台東當地是很有名的單車導覽店，以「慢遊、體驗、永續」為理念，帶領旅人深入

34年宜蘭牛排館CP值爆表！ 「百元沙朗+青椒牛肉炒飯」吃爆、紅茶無限續　在地人激推隱藏吃法：想吃要碰運氣

34年宜蘭牛排館太佛心！ 平價沙朗170元、紅茶無限續　在地人激推吃法：想吃還要碰運氣

走讀花蓮山海！　東海岸初秋永續山野小旅 體驗海派過生活

以文化、生活、共好為核心的「一烈！海派過生活」，伴隨東海岸熱情而生，致力分享原住民文化，不僅囊括最齊全旅遊資訊，也規劃符合在地各部落不同特色的生活體驗遊程，11種山海路線，一起走讀花蓮山海，領略東海岸部落文化！

銀級環保旅館「娜路彎大酒店」　滿足全年齡層還享電動車住宿優惠

台東市地標五星級飯店「娜路彎大酒店」，不但是台東首家榮獲銀級環保標章的飯店，致力於推動低碳、永續旅遊。更全方位更新設備，提高能源和用水效率；減少資源消耗，不提供一次性衛浴用品和餐具，優先使用綠色產品和在地食材；為推廣低碳旅遊，住房贈送電動車體驗，並推出「電動車優惠住宿專案」，加贈充電金、洗車等各種優惠省很大！

狼尾草隧道重生！宜蘭冬山「潤泰水泥鐵道」化身夢幻步道，夕陽下的粉金草浪成最新打卡熱點

傍晚時分，當夕陽的金輝透過雲層灑落，「潤泰水泥鐵道」兩側那片茂密的狼尾草，彷彿受到魔法加持，棕粉、金黃與淺粉交織成一幅柔美的大地水彩。微風拂過，草穗輕輕搖曳，像一群低語的精靈遊走在時光的軌道上。走在這條被夕陽染紅的步道上，一絲久違的寧靜在胸腔蔓延，是漫遊放鬆的好去處！

花蓮「理想食光FOODIE」水岸複合餐廳登場　薈萃８家品牌經典美食

位於中央山脈與海岸山脈之間，被縱谷平原與湖光山色擁抱的花蓮壽豐理想大地，全新風格的水岸微型複合餐廳—「理想食光 FOODIE」正式登場，用餐者品嚐美食同時，靜覽水岸波紋與縱谷山嵐的流動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。