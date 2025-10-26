台東鹿野電動單車導覽！「綠色隧道」好療癒 在地人帶你騎進龍田村人文風景

連假台東三日遊，其中一站我們來到「阿度的店」，想騎單車來趟在地的慢遊之旅～

「阿度的店」在台東當地是很有名的單車導覽店，以「慢遊、體驗、永續」為理念，帶領旅人深入台東社區，感受自然與人文交織的恬靜風景。

參加阿度的店「電輔車團體導」有三條經典路線：「台東市區、鹿野龍田、台東池上」。我們這次到訪的是「阿度的店-鹿野龍田店」體驗鹿野龍田的「綠色隧道生態之旅」，延途風景清幽有特色；專業導覽員「阿度」講話幽默風趣，聽著導覽一路說說笑笑，就能輕鬆了解在地人文歷史，我覺得很有趣耶！而且第一次發現，姐姐紅豆不知道在什麼時候自學了騎單車，還騎的超開心，看來回家可以準備買一台給她騎啦～

【阿度的店-鹿野龍田店】

電話：08 955 0706

地址：955台東縣鹿野鄉光榮路232號

營業時間：早上9:00-下午18:00

阿度的店-鹿野龍田店 FB 粉絲頁

阿度的店 電輔車租借說明

「阿度的店」提供兩種主要的服務選擇：單純租借電輔車，或預約團體導覽（包含租車與解說服務）。兩者收費方式不同。

一、單純租借電輔車（不含導覽）

租車費用以每 30 分鐘為單位計費，費用如下：

租用時間 費用 30分鐘內（體驗價） 免費 30分鐘～1小時 $50 1～1.5小時 $75 1.5～2小時 $100 2～2.5小時 $150 2.5～3小時 $200 3小時以上（限9:00–19:00） $250 過夜租借（隔日早上9:00前歸還） $350 24小時租借 $500

二、預約制團體導覽（含電輔車與專業解說）

團體導覽為預約制服務，包含單車租借、專業領騎導覽解說。費用與場次需加入「阿度的店」LINE 官方帳號(LINE ID：@adobike)進行詢問與預約。

阿度的店 鹿野龍田｜生態之旅

鹿野龍田被譽為「台東最美的慢城」，四季皆有不同風景，一路上遠眺群山、田野圍繞，10月的天氣雖然還是會熱，但一路都有微風吹拂蠻舒服的，加上電輔車騎起來相當輕鬆，很愜意呀～

慢遊景點：日本校長宿舍

日本校長宿舍是龍田村內一棟具有80多年歷史的日式老屋，是日據時期的日本校長或其他重要幹部的住所，現在看到的建築已經有整修過，所以看起來還蠻新的。

慢遊景點：崑慈堂

崑慈堂是龍田地區重要的信仰中心，廟旁的土地公像據說「鬍子會變長」非常神奇！

慢遊景點：鹿野神社

鹿野神社的原建築在戰後遭拆僅存基座，原本也面臨被全面清除的命運，所幸在當地居民的努力爭取下重建成功。古色古香的神社映襯著周邊美景，很有日式氛圍～

難得來，許個願吧。

慢遊景點：綠色隧道

綠色隧道兩旁是整齊的小葉欖仁，枝葉交錯猶如天然的陽傘，形成極度療癒的林蔭大道，葉灑下斑駁光影。騎著電輔車穿梭其中，清風徐來好放鬆~

聽完阿度的解說，突然叫大家來體驗「躺馬路」，我還以為開玩笑耶~想不到是真的！！而且一聽到「躺馬路」，小薏仁立刻開心的說：我要躺！~果然是到哪都要賴地上的蛋黃姐。

從馬路起來後，阿度哥還叫大家站路中倒看風景，整個想起京都的天橋立呀。

慢遊景點：龍田大草皮

綠色隧道旁的「龍田大草皮」，坐擁一片廣闊無邊的綠地，背景遠方是層疊山景，壯麗又療癒。

慢遊景點：遠眺都蘭山

天氣晴朗時可遠眺都蘭山輪廓，整齊茶園綿延搭配藍天與白雲，風景很美呀～

阿度的店 評價

如果想深入體驗鹿野龍田的人文風景與歷史故事，騎電輔車來趟在地的慢遊之旅，我還蠻推薦的喔！風景美、「阿度」導覽有趣，加上騎的是電輔車不會耗體力，說說笑笑、吹風聽故事2個小時就過了，好玩耶！在找台東景點的，不妨可以排進行程體驗看看喔～

