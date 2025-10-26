台東鹿野電動單車導覽！「綠色隧道」好療癒 在地人帶你騎進龍田村人文風景
udn走跳美食／涼子是也
連假台東三日遊，其中一站我們來到「阿度的店」，想騎單車來趟在地的慢遊之旅～
「阿度的店」在台東當地是很有名的單車導覽店，以「慢遊、體驗、永續」為理念，帶領旅人深入台東社區，感受自然與人文交織的恬靜風景。
參加阿度的店「電輔車團體導」有三條經典路線：「台東市區、鹿野龍田、台東池上」。我們這次到訪的是「阿度的店-鹿野龍田店」體驗鹿野龍田的「綠色隧道生態之旅」，延途風景清幽有特色；專業導覽員「阿度」講話幽默風趣，聽著導覽一路說說笑笑，就能輕鬆了解在地人文歷史，我覺得很有趣耶！而且第一次發現，姐姐紅豆不知道在什麼時候自學了騎單車，還騎的超開心，看來回家可以準備買一台給她騎啦～
【阿度的店-鹿野龍田店】
電話：08 955 0706
地址：955台東縣鹿野鄉光榮路232號
營業時間：早上9:00-下午18:00
阿度的店 電輔車租借說明
「阿度的店」提供兩種主要的服務選擇：單純租借電輔車，或預約團體導覽（包含租車與解說服務）。兩者收費方式不同。
一、單純租借電輔車（不含導覽）
租車費用以每 30 分鐘為單位計費，費用如下：
|租用時間
|費用
|30分鐘內（體驗價）
|免費
|30分鐘～1小時
|$50
|1～1.5小時
|$75
|1.5～2小時
|$100
|2～2.5小時
|$150
|2.5～3小時
|$200
|3小時以上（限9:00–19:00）
|$250
|過夜租借（隔日早上9:00前歸還）
|$350
|24小時租借
|$500
二、預約制團體導覽（含電輔車與專業解說）
團體導覽為預約制服務，包含單車租借、專業領騎導覽解說。費用與場次需加入「阿度的店」LINE 官方帳號(LINE ID：@adobike)進行詢問與預約。
阿度的店 鹿野龍田｜生態之旅
鹿野龍田被譽為「台東最美的慢城」，四季皆有不同風景，一路上遠眺群山、田野圍繞，10月的天氣雖然還是會熱，但一路都有微風吹拂蠻舒服的，加上電輔車騎起來相當輕鬆，很愜意呀～
慢遊景點：日本校長宿舍
日本校長宿舍是龍田村內一棟具有80多年歷史的日式老屋，是日據時期的日本校長或其他重要幹部的住所，現在看到的建築已經有整修過，所以看起來還蠻新的。
慢遊景點：崑慈堂
崑慈堂是龍田地區重要的信仰中心，廟旁的土地公像據說「鬍子會變長」非常神奇！
慢遊景點：鹿野神社
鹿野神社的原建築在戰後遭拆僅存基座，原本也面臨被全面清除的命運，所幸在當地居民的努力爭取下重建成功。古色古香的神社映襯著周邊美景，很有日式氛圍～
難得來，許個願吧。
慢遊景點：綠色隧道
綠色隧道兩旁是整齊的小葉欖仁，枝葉交錯猶如天然的陽傘，形成極度療癒的林蔭大道，葉灑下斑駁光影。騎著電輔車穿梭其中，清風徐來好放鬆~
聽完阿度的解說，突然叫大家來體驗「躺馬路」，我還以為開玩笑耶~想不到是真的！！而且一聽到「躺馬路」，小薏仁立刻開心的說：我要躺！~果然是到哪都要賴地上的蛋黃姐。
從馬路起來後，阿度哥還叫大家站路中倒看風景，整個想起京都的天橋立呀。
慢遊景點：龍田大草皮
綠色隧道旁的「龍田大草皮」，坐擁一片廣闊無邊的綠地，背景遠方是層疊山景，壯麗又療癒。
慢遊景點：遠眺都蘭山
天氣晴朗時可遠眺都蘭山輪廓，整齊茶園綿延搭配藍天與白雲，風景很美呀～
阿度的店 評價
如果想深入體驗鹿野龍田的人文風景與歷史故事，騎電輔車來趟在地的慢遊之旅，我還蠻推薦的喔！風景美、「阿度」導覽有趣，加上騎的是電輔車不會耗體力，說說笑笑、吹風聽故事2個小時就過了，好玩耶！在找台東景點的，不妨可以排進行程體驗看看喔～
【旅遊資訊】
旅遊時間：2025年10月
