STAYREAL PARK台中站開幕！不只室外巨大胡蘿蔔造景，展場內也超好拍，免費入場必朝聖

久等了五月天迷們！STAYREAL PARK台中站即將於12/19開幕，地點就在台中LaLaport北館1樓北二口與南館迎賓出入口，STAYREAL PARK室內外展區同時開展，現場除了巨大胡蘿蔔造景、可愛蘿蔔雪人及蘿蔔聖誕樹外，更準備了多樣活動限定驚喜，誠摯邀請大家免費入園，一同感受這場結合美學與純真的城市冒險。

STAYREAL PARK台中站室外裝置藝術

這次STAYREAL PARK直接把LaLaport台中變成最潮的冬日樂園！裝置藝術座落在 南館迎賓出入口，將超萌的聖誕氛圍與酷炫的賽車跑道完美融合。

必拍景點就是南館入口處中央最吸睛的「巨型魔魔胡」囉，戴著聖誕帽的巨大蘿蔔真的超可愛！

另外還有「軟萌小夥伴」戴著圍巾的蘿蔔雪人與掛滿裝飾的蘿蔔聖誕樹。

STAYREAL PARK 台中站熱血啟動！快到LaLaport 南館迎賓口，看賽車兔兔載著滿滿驚喜帥氣登場！

另外商品販售區在LaLaport北二口處，現場除了販售五月天周邊商品，還有互動展區有棒球兔兔和蔔蔔捕手陪你轟出紅不讓、投打體驗區與棒球樂高區、必拍的聖誕限定版純真兔兔變身牆、摩托車兔兔穿梭食字路口、冬日來信打卡牆⋯，還有更多驚喜等你來發現！遇見MOJO夥伴們，還能把他們打包收編，成為你最療癒的好朋友喔！

除了戶外的聖誕賽車，室內還有超吸睛的棒球主題區！看兔兔帥氣的打擊姿勢，加上超療癒的蔔蔔捕手，可愛度直接破表。不論你是五迷還是拍照控，快來 LaLaport 台中，跟著我們一起轟出冬日最可愛的紅不讓吧！

趣味計分牆與拍照區，牆面上繽紛的隊友插畫與巨大的球帽裝置，讓每位粉絲都能變身球員，拍出最有活力的「全壘打」瞬間。

STAY FOOLISH 拍照牆，設有高度尺與可愛的阿信、不二良公仔造景。

STAYREAL PARK 台中站還藏著一份純真感動。這座亮橘色的時光電話亭，復刻了品牌經典的溫暖情致，牆上貼滿了潮流風格的貼紙與語錄，站在這裡，彷彿能與過去的熱血對話、為未來的夢想應援。

在地特色公仔，騎著粉歐兜邁的兔兔，手拿珍奶、身後還載著小橘蘿蔔，充滿台味。

rabbit.Q 禮物牆，牆上裝飾著各種表情的兔兔頭像與聖誕禮物盒插畫，滿溢繽紛的節慶氣息。

展場中央坐落著一顆圓滾滾、表情無辜的巨大橘色蘿蔔，其鮮豔色彩與可愛身形是室內區最熱門的合照地點之一。

周邊商品在最後方，喜歡的朋友可以現場參觀選購，不過結帳排隊還挺攏長的。

MOJO FAMILY家族：現場展示多款MOJO系列絨毛公仔，包含胡蘿蔔魔魔胡、香蕉哥等療癒夥伴，還有聖誕節限定商品，每一款都超可愛。

STAYREAL PARK台中站優惠資訊

追蹤 STAYREAL IG / FB → 免費贈【遇見公園紀念門票】

展區打卡上傳 → 贈【強棒紅不讓台中限定透卡】（每人限領一張）

消費滿額三重送

■ 滿 $499 ｜送【潮流XXL大編織袋】

■ 滿 $1999｜送【強棒紅不讓台中限定徽章】

■ 滿 $4999｜送【PLAN A未來有你丹寧斜背包】 ​

STAYREAL PARK台中站

地址：LaLaport 台中 北館1樓北二口&南館迎賓出入口（台中市東區進德路600號）

時間：12/19-1/6 11:00~21:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

