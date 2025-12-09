台南一甲子特色老店「協進篾器舖」畚箕、魚簍、燈罩等，讓竹子化身生活中的藝術品

走在台南民權路上，兩旁林立著許多傳統老店，像是佛具店、茶行、中藥行、糕餅店等，這一幕幕的把老台南的城市光影給呈現出來。今天要分享給大家是隱身在這條歷史街道上，已經營超過六十年的協進篾器舖。「篾」字唸作「ㄇㄧㄝˋ」，指的是把竹子削成細薄片後，再進行編織的技藝。

協進篾器舖：店家資訊

電話：06-223-8378

地址：台南市中西區民權路一段38號

營業時間：8:00-19:00

協進篾器舖：不起眼的小店門口，藏著滿滿藝術美學

看過台灣老電影的人都知道，早期台灣是農業社會，那時塑膠品尚未普及，家家戶戶的掃帚、畚箕、竹罩、蒸籠、竹蓆、提籃等，通通都是師傅以傳統竹編手工製作。協進篾器舖便是在這樣的生活需求下扎根，並一路走到現在。

雖然現代因為塑膠品方便、價格低廉，使得真正投入竹編的人越來越少，許多竹編品甚至改從東南亞進口-去越南旅遊時看到超多的。還好協進篾器行依舊堅守著這老味道，讓想尋找竹製物品的朋友，還能在這城市裡找到。

協進篾器行就位在民權路上，一個不大卻充滿韻味的店面。若是騎車或開車，很容易一閃而過，但只要停下腳步，你一定會被門口那些看似隨性、卻充滿美感的竹器擺放所吸引。因為擔心小動物跑進店裡，老闆還用竹子做了一個簡單閘門，來訪的人只要輕輕滑開即可進入。踏入店內，你會發現：每一次看都會有新的驚喜。

協進篾器行：生活裡，其實你我都住著竹器

在店裡四處逛著，我忍不住覺得好笑，回家數數，我竟然也默默收藏了不少竹編用品。無論是隔熱墊、盛水果的竹盤，或當作家裡的小擺飾，這些既實用又好看，也完全展現竹材自然的魅力。第一次來的朋友不妨慢慢看，老闆非常親切，只要問，他都會耐心地介紹。

協進篾器行：八旬老闆，是一本會說話的歷史書

八十多歲的老闆跟我說，他是光復前出生的，他看起來是如此的耳聰目明、精神硬朗。那天我用著自己畢生所學的台語跟他聊天，結果越聊越停不下來。老闆就像一部歷史紀錄片，說過去民權路的繁華。很多課本上沒有的知識，我在這裡一次收滿，資訊量真的爆表。

協進篾器行：猜猜看，這些竹器是做什麼用的？

接下來，如果你看到店裡的照片，不妨猜猜每個竹器的用途：有些你一定熟悉，有些也許你會完全想不到。這正是竹子有趣的地方，樸實、好用、耐看，又帶著滿滿的生活感。

下面這張是打拍棉被用的，是否猜對了呢？

這是枕頭^^如假包換！

這個是魚簍^^大家猜對了嗎？

這是…裝水果的^^看起來很有高級感！

這個當盆栽禍是筆筒應該都可以？！

這是球XD可以踢！我真想買一顆來踢看看！

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

