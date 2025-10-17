狼尾草隧道重生！宜蘭冬山「潤泰水泥鐵道」化身夢幻步道，夕陽下的粉金草浪成最新打卡熱點
傍晚時分，當夕陽的金輝透過雲層灑落，「潤泰水泥鐵道」兩側那片茂密的狼尾草，彷彿受到魔法加持，棕粉、金黃與淺粉交織成一幅柔美的大地水彩。微風拂過，草穗輕輕搖曳，像一群低語的精靈遊走在時光的軌道上。走在這條被夕陽染紅的步道上，一絲久違的寧靜在胸腔蔓延，是漫遊放鬆的好去處！
這條鐵道的身世頗具戲劇性：最初由力霸水泥於1976年為輸運水泥而興建，1990年停駛後歲月流逝，鐵軌與枕木漸被荒草、稻田包圍，像被遺忘的記憶潛伏於鄉間。2024年，冬山鄉公所斥資新台幣2,200萬元整治活化，將約1.4公里的廢棄路段改造成連結自然與歷史的綠色步道。2024年10月16日正式啟用，沿線分為高原、聚落、歷史水圳與農田地景4段，各有風景。為了增加互動趣味，鐵道上還設置了軌道手搖車，遊客可以親手推動，體會昔日運輸水泥的沈甸飽滿感。 ￼
若想捕捉那一刻粉金浪漫，最佳入口為宜蘭縣冬山鄉和睦路205號，靠近內城鎮安宮三山國王廟。當你搭乘手搖車緩行在苔痕鐵軌上，夕陽輕吻草浪，你會發現，這不只是一次賞景之旅，而是一場對時光深情的探訪。帶上家人、攝影機，讓身心在這段往事與風聲交織的廊道中，重新回溫吧！
地址：冬山內城鎮安宮三山國王一宜蘭縣冬山鄉和睦路205號
