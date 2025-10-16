頭城老街變身露天美術館！ 「2025頭城藝術季」十周年全攻略

你知道嗎？宜蘭頭城老街已經默默舉辦了十年的藝術季，這個小鎮，用藝術點亮街角巷弄，把傳統老街變成一座露天美術館，今年的十週年，更是一次回顧與展望～讓藝術與生活在頭城相遇。跟著我們一起走進頭城，由藝術家和在地達人親自導覽，搭上小鎮限定「藝術巴士」，用獨特的視角看見不一樣的頭城老街！





2025頭城藝術季活動介紹

頭城老街文化藝術季舉辦第十年了！2025主題以「拾光道聚」為主題，邀請大家再次光臨。

▲ 2025頭城藝術季 （圖／頭城老街文化藝術季FB粉絲專頁）

拾光：諧音「時光」，亦有「十年」之意，邀請您一同「撿拾」過往在頭城駐留、生活、創作的時光碎片。

這束「光」，是回憶、感悟，也是您藝術生命中的閃耀時刻。

道：我們期待看見您如何將個人的「道」，透過藝術形式展現，無論它是蜿蜒、沉潛、奔放，或是靜謐。

聚：是十年後的重逢與交會，邀請在頭城留下過足跡的藝術家們「回巢」，也歡迎首次參與的朋友們，讓不同的「道」在此刻匯聚，共同編織屬於頭城藝術季十年的故事。





2025頭城藝術季活動資訊

▲ 2025頭城藝術季-小鎮職人X拾光藝廊 （圖／頭城老街文化藝術季FB粉絲專頁）

《拾光道聚．吉時相聚》

活動時間｜2025.10.18(六)-2025.10.25(六)

詳細活動資料請上『頭城老街文化藝術季』臉書粉絲專頁查看。





小鎮職人×拾光藝廊：10/18-10/25｜10 個場域，展現人與地方的對話

藝術巴士：逢週六日｜在地職人帶路，漫活蘭海藝術之旅

小旅行：逢週六日｜厝邊散步，探索巷弄藝廊的百種生活

工作坊：逢週六日｜小鎮生活，與職人交織出拾光記憶

拾光市集x音樂會：10/18-10/19｜駐足小鎮的日與夜，在尋常的街找到耐人尋味的道





參與藝術季活動，現場還有集點抽獎，集滿十點就可參加現場抽獎，參觀每個藝廊即可累計一點，總共可累積6點，合作店家消費每50元可累積一點，可累積4點～以上集滿10點，即可參加現場抽獎。獎項包含遊艇體驗券、住宿券、和多種餐飲、在地特產與文創商品等超多好禮！





2025頭城藝術季拾光藝廊

十周年頭城老街文化藝術季超精彩～今年藝術季共有10個藝廊，串連頭城在地的空間與職人故事，想來場深度旅遊絕不可錯過在地職人小故事，藝廊每個都超好拍！





頭城希望

▲ 2025頭城藝術季-頭城希望 （圖／蘭城巷弄有限公司）

作者：林清標

地點：梗枋漁鐵驛站

展點介紹：林清標老師以海廢玻璃為創作核心，融合日常素材轉化為兼具美感與實用的作品。

〈頭城希望〉，不僅讓光影與材質交織出迷人景緻，也象徵環境教育與永續生活的理念。作品如同小小的燈火，點亮頭城的海岸與日常，也提醒觀者「在拾取光與時光的同時，每個行動都能為土地與未來帶來希望。」





頭城十二時

▲ 2025頭城藝術季-頭城十二時 （圖／蘭城巷弄有限公司）

作者：江財添

地點：龜山火車站

展點介紹：江財添老師以攝影紀錄頭城的日常時刻，他的鏡頭是一條「拾光之道」，承載著土地與歲月的情感。此次展於龜山車站——他的故鄉，更象徵回憶的重現與在地的連結。〈頭城十二時〉展現了頭城晨昏交替的光影與豐富的人文風景，觀賞者能在藝術季「拾光道聚」的氛圍中，與老師一同回首往昔、相聚此刻，感受時光與記憶交織的暖光。





浪‧我來

▲ 2025頭城藝術季-浪‧我來 （圖／蘭城巷弄有限公司）

作者：許智陽

地點：外澳火車站

展點介紹：熱愛衝浪與自由的許智陽，將這份奔放能量注入噴漆創作。此次作品展於外澳車站戶外空間，與大海的氣息相呼應，更突顯作品中自由不羈的特質。他用色彩與線條捕捉海風與街景，讓牆面化作小鎮故事的軌跡。在「拾光道聚」中，作品既是地方的記憶，也是一場自由靈魂的聚合。





2025頭城藝術季藝術巴士

▲ 2025頭城藝術季-藝術巴士 （圖／頭城老街文化藝術季FB粉絲專頁）

邀請在地職人、藝術家們擔任活動領路人，在車上進行作品導覽，遊客可以面對面和藝術作品創作者交流，還能聽第一線在頭城生活的故事，可以說是最道地的深度導覽體驗啊！藝術巴士路線將會串聯藝術聚點，沿途會經過六個藝術作品點～（想要積點參加好禮抽獎的夥伴，參與藝術巴士就可一次累積六點，不用煩惱距離的問題）





上午由藝術家親自導覽，搭上小鎮限定「藝術巴士」，下午還有中藥防蚊包DIY、浪板皮雕DIY的手作體驗可以參加唷！





2025頭城藝術季美味好店

這浬咖啡-衝浪藝術

▲ 2025頭城藝術季-這浬咖啡 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這浬的海很藍，這浬的海很美。這浬文創咖啡所結合咖啡廳與文創空間，提供手沖咖啡與精緻甜點。店內氛圍溫馨，還有許多在地藝術品展示，適合靜靜地享受一個悠閒的下午，享受悠閒的愜意時光。





魏家食府

▲ 2025頭城藝術季-魏家食府 （圖／@rinkaruur_yummyfood22, Instagram）

頭城魏家食府販售蘭陽古早味小吃，由早年赫赫有名的總舖師開設，店家販售糕渣、棗餅、肉捲、西魯肉等特色美食，喜歡古早味小吃的人超級推薦這家，平價又美味～生意非常好常常客滿，想吃最好要早點來！





費雪奇普仕

▲ 2025頭城藝術季-費雪奇普仕 （圖／費雪奇普仕FB粉絲專頁）

澳式美味 x 台灣鮮魚，這間因衝浪而生的海味美食，讓客人吃美味也能吃永續，除了經典的炸魚薯條，也有煎魚和烤魚兩種烹調方式選擇，店家都選用來自北台灣的優質漁產，每一口都充滿海味的新鮮與驚喜。





Drifters Pizza Pub 漂流者披薩吧

▲ 2025頭城藝術季-Drifters Pizza Pub 漂流者披薩吧 （圖／@drifterspizzapub, Instagram）

漂流者披薩吧緊鄰外澳火車站、海灘，每週六晚間有現場音樂演出，若你是喜歡chill氛圍的朋友一定會喜歡這裡，週末就來海灘酒吧放鬆，精釀生啤、創意調酒、現烤披薩，配著海浪聲一起跟著音樂自在搖擺～





2025頭城藝術季小旅行

▲ 2025頭城藝術季-漁見．山海旬WAY遊程 （圖／蘭城巷弄有限公司）

想要完整走完藝術季行程，又想與當地職人面對面聽故事，那就別錯過藝術巴士小旅行！全天活動幫你排好，從台北車站出發，幫你解決交通問題，下午還有手作體驗，親自手作當地好物帶回家，回憶滿滿。





▲ 2025頭城藝術季-中藥香包 （圖／德安堂中藥房）

藝術家親自導覽，搭上小鎮限定「藝術巴士」看見不一樣的頭城老街

百年中藥防蚊秘方DIY × 文創咖啡廳皮雕體驗，串起手作與生活的美好連結

東北角風味POT期間限定！「漁見．山海旬WAY」遊程：10/19、10/25





▲ 2025頭城藝術季 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這個冬天，邀請你走進東北角，來一場屬於山海的暖冬盛宴。

市集攤位、在地品牌、冬季選物、漁村旬味、海線藝想、農事體驗...精彩活動就等你來參加，一起熱鬧東北角！





加碼推薦 \ 宜蘭頭城煙火節 /

▲ 2025頭城藝術季-宜蘭頭城煙火節 （圖／宜蘭縣頭城鎮公所）

在藝術季將開始的夜晚，點亮頭城的天空

屬於頭城的藝術季，精彩活動不斷～





活動時間：10/17 至 10/18 晚上 18:30

活動地點：宜蘭頭城大武路

煙火施放：10/17 預計1200秒、10/18 預計1680秒





