基隆嶼登島心得攻略｜基隆最美海上地標．攻頂182m無敵海景

你有沒有在北海岸旅行時，看見海上一座小島，曾脫口而出：「哇！是龜山島耶！」別再誤會囉，那很可能就是基隆最美的海上地標－基隆嶼。基隆嶼登島每年只有四月至十月開放，這座神秘小島，離本島不到30分鐘航程，卻藏著超出想像的壯麗景色。今天就讓趣編帶你從基隆嶼登島的預約申請、步道動線，到秘境景點通通攻略到底。報名出發前，先看這篇就對了！





基隆嶼活動季節與推薦：

基隆嶼開放登島日期

每年開放時間為4月1日至10月31日。為保護環境與維持秩序，每日限量1200人登島，採實名制預約報名，通常由船家或旅行業者協助代辦，方便又省時。





趣編小提醒：

假日最熱門，建議提早一個月前預約，尤其早晨時段熱門，一開賣就滿座！

▲ 漫步島上步道，眺望小基隆嶼 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

基隆嶼登島季節推薦

▲ 基隆嶼百合花季節：每年約4~5月綻放 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

4月天氣漸暖，正是百合花季悄悄展開的時節，島上山坡綻放的原生百合花，是春夏交替間最浪漫的風景。4到6月氣候也不像盛夏那麼炎熱，是最適合登島健行、賞花拍照的季節。此外，也推薦9月前往基隆嶼，有機會遇到台灣稀有原生種植物「金花石蒜」開花期，千萬別錯過。





基隆嶼登島預約方式：

登島方案依據停留時間長短，分成二合一、三合一、四合一等選擇，讓旅人可以根據體力與時間，選擇最適合自己的登島行程。

只要透過基隆市政府核可的船隊業者報名即可，行程價格均有統一規範，免擔心被亂喊價。

趣編推薦報名方式：

透過Tripbaa 趣吧！旅遊平台線上預訂行程，付款方式多元，能快速完成報名與名單登錄，非常方便。





基隆嶼行程方案一覽

▲ 基隆嶼行程方案一覽 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

簡單總結，二合一和三合一的主要差別在於島上停留的時間。三合一行程因為預留走基隆嶼燈塔步道的時程，所以在島上停留的時間較長，大約有2小時。四合一方案則是在三合一的基礎行程再加上海上繞巡象鼻岩，因此整體活動時間最長，搭船的時間也比較長，容易暈船的朋友可以考慮一下自己的選擇哦。





趣編Tips：

怕暈船的朋友，避開「四合一」會比較保險，海上時間較長喔～





基隆嶼報到與搭船流程：

基隆嶼搭船地點：八斗子觀光漁港

搭船地點在基隆八斗子觀光漁港（舊稱碧砂漁港），港邊有公車站、停車場，不論是搭乘大眾運輸，或自行開車，都十分便利。





▲ 基隆嶼搭船報到地點：八斗子觀光漁港(碧砂漁港) （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這次趣編是從台北圓山轉運站搭乘大眾運輸，直達八斗子漁港(站牌名稱：漁貨直銷中心)。活動結束後，到基隆市區的公車班次也不少，不用開車就不用擔心找車位，很放鬆享受這一天的基隆旅行。





基隆嶼報到流程與搭船提醒

請務必在登島船班前最少30分鐘至現場報到！(保留申報海關作業時間)

船家眾多，現場要清楚知道你報名的是哪一家，找對報到櫃檯！超重要！。

報名時會收到行前通知，建議事先截圖保存船名與報到資訊唷。





▲ 基隆嶼觀光船隊推薦－鉅隆船隊名隆號 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這次趣編搭的是鉅隆船隊的豪華遊艇「名隆號」，冷氣船艙、乾淨舒適，光看到豪華船艇雪白發亮的外觀，就聽到其他旅客傳來羨慕的聲音（我們是走氣派路線沒錯 😎）。還有熱情船長、導覽員的一路解說，讓人收穫滿滿。





基隆嶼快到囉！航程大約20分鐘就會抵達，怕暈船的朋友，可以放心搭乘 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

出發前補給貼心提醒

碼頭沒商店，只有幾個販賣機，最近的全家便利商店需步行約10分鐘。

建議攜帶：

運動飲料＋水

小零食（登頂下山後會餓！）

防曬乳＋帽子／毛巾或涼感巾

濱海步道與燈塔步道皆無遮蔽，防曬與補水務必要顧好唷！





基隆嶼島上景點大公開：

別看基隆嶼面積不大，島上必遊看點可不少！主要探索區域分為兩大步道：攻頂派必挑戰的燈塔步道，以及輕鬆派最愛的濱海步道。每一段都有獨特風景與拍照亮點，讓你一次拍好拍滿。





▲ 基隆嶼步道俯瞰小基隆嶼 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這次趣編參加的是【三合一行程】： 八斗子搭船出發 → 登島後先挑戰燈塔步道攻頂 → 下山後走濱海步道放空 → 海上繞行小基隆嶼 → 返回漁港





有時候船長會依照當天氣候、風浪、人潮調整行程順序，請配合現場安排即可。





▲ 基隆嶼打卡地標-漂流木環境藝術作品，仔細一看是3D基隆嶼地圖呢！ （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

基隆嶼景點＃1

燈塔步道：攻頂182m，一覽無遺的無敵海景！

對，就是那座海拔182公尺、直通制高點的基隆嶼燈塔步道！雖然高度不算太驚人，但階梯陡、幾乎全程曝曬，別小看這場「小型登山挑戰」喔！

▲ 基隆嶼燈塔步道出發，假日人潮真不容小覷 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

燈塔步道來回所需時間：約1～1.5小時

前段：木棧道＋緩上坡為主

中段：狹窄木棧步道，假日人潮多，需要側身禮讓，有種在走「登山版摸乳巷」感覺

後段：原始裸石山徑，考驗耐力，但風景爆炸美！

▲ 基隆嶼燈塔步道中途小涼亭 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

基隆嶼燈塔步道中間點正好有一座小小的休息亭，是個遮陰休息的好地方。可惜假日人多，空氣中還會充斥著各種汗味，趣編只好快速閃過。





▲ 基隆嶼燈塔步道中後段，猶如走在山脊上。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

從這裡開始，步道轉為原始的裸石山徑，陡峭的坡度非常挑戰腳力，但就像是走在基隆嶼的山脊上，換來了更壯闊的視野。

▲ 基隆嶼燈塔步道－山脊高處。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來到步道高處，遠眺基隆港的海景，視野極為開闊，海天一色的壯麗景致盡收眼底，令人心曠神怡。

▲ 基隆嶼燈塔步道打卡必拍－登頂成功證明。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

抵達基隆嶼的最高點—觀景平台，海拔182公尺的登頂成就感油然而生！這裡是基隆嶼登頂必打卡的絕佳地點，尤其推薦將背後的基隆嶼燈塔一同入鏡，為旅程留下難忘的登頂成就紀念。





基隆嶼景點＃2

基隆嶼燈塔：黑白燈塔，台灣海拔第二高！

▲ 基隆嶼步道終點－與基隆嶼燈塔合照留念 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

基隆嶼燈塔的黑白相間配色超上相，是很多人登島的打卡目標。 不僅外觀醒目，還是台灣海拔第二高的燈塔，更是最早使用太陽能發電的燈塔呢！

▲ 抵達基隆嶼步道終點－基隆嶼燈塔 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

基隆嶼燈塔位在步道終點，不過這邊樹林稍密、視野沒那麼開闊，可以當作遮陰的折返休憩點，建議拍完照就回觀景平台慢慢欣賞海景。





基隆嶼景點＃3

海濱步道｜愜意散步派的放空專區

▲ 海濱步道全程幾乎沒有林蔭，沿途設有休憩遮陽平台。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想放鬆的，請務必走這條全程平緩+超廣角海景的海濱步道！ 這一段步道不長、唯一的挑戰大概只有艷陽高照，卻能近距離欣賞海蝕地形、小島礁岩與小基隆嶼，完全就是散步級享受。

▲ 從燈塔步道俯瞰基隆嶼海濱步道 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

往燈塔步道的起點有個岔路口，從這裡來回海濱步道的終點僅需10~15分鐘，很適合在登頂下山後，到海岸邊舒展放空。

▲ 基隆嶼隱藏景點-觀音巖：據說是觀世音菩薩託夢，指名移居到基隆嶼，才遷移至此供奉 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





基隆嶼景點＃4

小基隆嶼｜最美礁岩打卡地標

▲ 海上礁岩地標－小基隆嶼 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這就不是可以登的島唷！只是海上的一塊礁岩，外型就像是「縮小版的基隆嶼」，非常可愛。走到海濱步道的尾端，是與它最靠近的觀景點，也是絕佳拍照角度喔！





基隆嶼景點＃5

基隆嶼8號｜島上唯一門牌宅！

▲ 島上唯一門牌－基隆嶼8號 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這是基隆嶼上唯一掛有門牌的建築物「基隆嶼8號」。目前用途是觀景平台，記得走上去3樓，能從另一個角度俯瞰整個碼頭與海面，是個秘密的觀景好地點呢。





基隆嶼景點＃6

人工隧道｜解鎖全島最涼爽的神祕通道

▲ 基隆嶼人工隧道，身高較高的人要小心頭部喔 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這段由日治時期人工開鑿的隧道，過去是軍事設施與通訊用途，如今成為島上唯一「自然冷氣房」！隧道短短一段，卻涼爽到像進入冰箱，超適合走完燈塔後來這邊吹吹風、拍拍汗。





我對基隆嶼的旅遊印象｜秘密必看亮點

這趟登島基隆嶼之旅最讓我難忘的畫面，正是站在基隆嶼山脊稜線上，回望台灣本島的那一刻。





基隆嶼登島必看：基隆海檻

▲ 基隆嶼步道－回望臺灣本島＆基隆海檻 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

站在高點，海風輕拂、眼前視野遼闊，能看到基隆海檻形成的白色浪線，有人說這是「海浪在打架」，也太可愛的說法。這種「站在國門外」的視角，非常震撼。

▲ 基隆嶼海上繞島風景

基隆嶼是一個很適合放空、鍛鍊、重新與自然連結的地方。如果你也想避開城市喧囂，推薦就找一天平日前往，隨自己的步調登島走走，享受屬於你自己的海島時光吧！





基隆嶼申請登島｜常見問題Q&A

Q：基隆嶼開放登島期間？

每年4月1日至10月31日。





Q：基隆嶼登島一定要事先報名嗎？

是的！每日登島限量1200人，申請額滿就無法登島，假日更是報名踴躍，建議提前至少一個月預約。





Q：小朋友可以參加嗎？

當然可以，可視小孩體能選擇行程方案，推薦「二合一」或「三合一」較為適合。





Q：登島行程方案怎麼選？

二合一：登島＋海上繞島 →短程適合怕曬怕累族

三合一：登島＋燈塔步道＋海上繞 →人氣首選

四合一：再加象鼻岩海上巡航，最完整但最久 →易暈慎選





Q：容易暈船怎麼辦？

從港口出發到基隆嶼，只需約20分鐘船程，另外加上繞島的海上解說，約20分鐘。可視個人體質，評估是否需吃暈船藥即可。





Q：行程途中有洗手間嗎？

八斗子漁港、跟基隆嶼島上靠近候船碼頭都有洗手間。





Q：下船後有活動人員帶隊嗎？

每個船隊都會安排導覽老師，因為每個人腳程速度不同，可以自行選擇要不要跟隨。下船前會提醒回港口集合搭船的時間，準時回來搭船就可以囉。





Q：燈塔步道要走多久、會很難走嗎？

燈塔步道是同點進出，來回約1~1.5小時(視個人腳程與停留休息時間)。

前段至涼亭的階梯路雖然陡但相對好走，約需20分鐘；經過涼亭後變成原始的土石小徑，需要留意腳下踩點，且一樣有陡坡，持續考驗腳的耐力喔！

建議可以視自己的體能狀態，不一定要堅持登頂，欣賞高處風景後，就自行折返下山也是沒問題的。





Q：需要攜帶什麼？

島上沒有商店，務必事先做好準備唷！

★必備：防曬用品、帽子、飲用水(通常船上也會提供)、電解質飲品、點心糧食。

▲建議：涼感毛巾/濕紙巾、登山杖、護膝、雨衣(視天候)、雨傘(遮陽用，但走燈塔步道時不適合使用)





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