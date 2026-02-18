2026平溪天燈節全攻略　一生必看一次的浪漫盛會

你有到平溪放過天燈嗎？新北市平溪天燈節是台灣著名的文化意象，每年平溪放天燈都吸引上萬民眾共同參加，看著北部山城平溪被溫暖光點照亮、橙紅色的天燈緩緩升向夜空，每一盞天燈都承載人們的祝福與期待。平溪天燈節被國際旅遊媒體譽為「人生必看一次的節慶」，不只是傳統習俗，也是旅者與在地人共同仰望心願的時刻！2026年的天燈節有哪些特色？本篇文章就來告訴你平溪天燈節攻略以及行程套裝推薦，別錯過今年的熱鬧盛會啦～





平溪天燈節由來

▲2026平溪天燈節全攻略－天燈施放示意圖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

天燈在台灣流傳已久，相傳天燈為諸葛亮所創，又稱孔明燈。據史料與民間說法，過去山區交通不便，村民會放天燈作為安全信號，以通報族人是否平安，後來這項實用信號逐漸演變成節慶，每到農曆新年與元宵節，人們在天燈上書寫祝福與願望，期盼新的一年平安順利，因此天燈又被稱為「祈福燈」或「平安燈」。

隨著時間推進～平溪天燈節也逐漸成為國際知名活動，還曾被 Fodor’s 旅遊指南譽為「全世界14個此生必遊的嘉年華會」！





2026平溪天燈活動資訊

2026年的平溪天燈節將在平溪與十分舉行，兩場的活動各有其特色且有不同的表演活動唷！

平溪天燈節2026：平溪場

・日期：2026/02/27（五）

・地點：平溪國中 / 新北市平溪區靜安路二段２９５號

・時間：18:00 ~ 21:30





平溪天燈節2026：十分場

・日期：2026/03/03（二）

・地點：十分天燈廣場 / 新北市平溪區南山坪136號

・時間：18:00 ~ 21:30





2026平溪天燈節獨家套裝

參加平溪天燈節除了自由行外，選擇套裝行程能讓你無縫對接活動體驗、景點與交通安排，更省力、省時也更好玩，想放鬆安排一日遊的行程～以下活動推薦給你！

▲2026平溪天燈節全攻略－天燈小旅行DM （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

2026平溪天燈節｜解謎菁桐礦村．祈福手作小旅行

3/3元宵節限定場！「平溪，不只是一盞升空的天燈，而是一座讓人想再回來尋訪的小鎮。」這不是一條跟著人潮走的行程，而是一場結合文化深度、節慶儀式與趣味體驗的天燈節小旅行，用好玩的方式，把鐵道、礦村、女礦工的歷史與祈願儀式串連起來，帶你深入了解平溪沿線的人文故事。

▲2026平溪天燈節全攻略－天燈小旅行DM （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

・交通超省心！全程專車接送，免煩惱管制、免換乘接駁車

・體驗大人也愛的解謎式走讀＆親手摺符咒，完成專屬你的祈福天燈吊飾

・『2026年平溪天燈小旅行｜限量10盞名額』 >>請搜尋趣吧天燈節





春日賞景搶先推薦：平溪油桐花×賞螢秘境一日遊

▲2026平溪天燈節全攻略－平溪賞螢秘境 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

平溪不只有天燈，春天更有油桐花「五月雪」飄落山谷的限定風景，如果你喜歡大自然與季節限定美景，這條行程把平溪賞螢秘境、賞桐花結合在一起，一天就能體驗兩種期間限定的自然盛景。

▲2026平溪天燈節全攻略－平溪油桐花森林 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

由專業在地導覽老師領路，用最輕鬆的方式走進平溪最美的油桐花秘境、認識春季生態！

・春季賞花x賞螢雙饗宴！跟著在地導覽老師，深度走訪平溪秘境

・此行程適合15~18人安排團體旅遊，可客製規劃遊程

・『平溪油桐花×賞螢秘境一日遊』>>請搜尋趣吧天燈節





2026平溪天燈節交通介紹

▲2026平溪天燈節全攻略－平溪天燈 （圖／Unsplash）

平溪位於新北市山區、道路狹小，不建議旅客自駕前往，平溪與十分兩場天燈節活動皆將會進行交通管制，因此建議提前規劃：

交通管制資訊：

・管制日期：115年2月27日、3月3日，實施彈性車輛管制(含機車)

・管制時段：10:00-16:00持通行證者可進出。16:00-23:00全面禁止進入。

當日活動於木柵動物園、瑞芳火車站、國道5號石碇交流道等地皆有接駁車可以搭乘，尖峰時段發車頻繁，建議前往的旅客善加利用接駁車，以免被交通管制給卡住囉><！

詳細交通資訊可見 >> 2026新北市平溪天燈節官網





2026平溪天燈節 Q&A

Q｜平溪天燈節要收門票嗎？

A｜活動不需要門票，你可以現場參加，不過要放天燈需要取得「天燈施放券」或參加體驗行程才能保證能夠施放天燈，可事先購買天燈預約券，費用： $200 / 人（每位含一份紀念品），當日現場也有免費發放天燈施放券，每場次上午10:30開始發放，額滿為止。





Q｜平常日也可以放天燈嗎？

A｜平溪、十分或菁桐等地店家全年販售天燈供個人使用，但只有在天燈節當晚才有大量同步施放的壯觀場面及表演活動，想要一同共襄盛舉的人或攝影迷可別錯過啦！





Q｜放天燈有什麼要注意的？

A｜施放天燈請務必選擇合法區域（如新北平溪指定專區），避免在強風、下雨天施放，並禁止懸掛爆竹煙火。





平溪周邊景點推薦：

除了放天燈以外，平溪沿線還有許多值得一遊的地方，平溪好山好水～可是編輯非常喜愛的台灣小鎮之一唷！

平溪周邊景點#1 十分老街 & 十分瀑布

▲2026平溪天燈節全攻略－周邊景點:十分瀑布 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

走進山城小鎮與臺版尼加拉瀑布，欣賞萬馬奔騰的磅礡～十分瀑布鄰近老街，位在基隆河的主流上，當陽光照射朦朧的水氣，還可看到彩虹斜掛在瀑布或水潭上，因此還有「彩虹淵」的美名。





平溪周邊景點#2 菁桐礦業生活館

▲2026平溪天燈節全攻略－周邊景點:菁桐礦業生活館 （圖／新北市觀光旅遊網）

平溪區層因煤礦開採而興盛，後來也因煤礦停採而沒落，雖然礦場目前已停運，但菁桐礦業生活館仍保留可觀的產業遺址，展示了菁桐礦業的發展歷程，遊客可深入瞭解當地歷史與文化。





平溪周邊景點#3 菁桐車站、菁桐老街

▲2026平溪天燈節全攻略－周邊景點:菁桐老街 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

菁桐車站是日式木造車站，這裡充滿了古早懷舊的典雅氛圍，在山城老街裡感受懷舊茶屋、景觀與小吃，隨意走走拍拍照，讓旅程慢下來，享受靜謐的氛圍吧！





▲2026平溪天燈節全攻略－平溪天燈 （圖／Unsplash）

平溪天燈節也被 CNN 選為全世界最值得參與的52件新鮮事之一，實在是非常值得驕傲！手寫願望在天燈上，與親朋好友、戀人一起施放，共同仰望夜空的這些瞬間，都讓平溪天燈節變得更有意義且浪漫。無論你是第一次參加天燈節，或準備再次回訪，這場充滿文化底蘊與情感溫度的活動，都值得用心體驗一次：）





