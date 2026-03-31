2026沖繩琉球海炎祭攻略｜門票交通懶人包＆加碼周邊景點住宿

文章重點：

沖繩琉球海炎祭典簡介

沖繩琉球海炎祭典票價

沖繩琉球海炎祭典交通

沖繩琉球海炎祭典活動安排

沖繩琉球海炎祭典票價 Q & A

沖繩琉球海炎祭周邊景點推薦

沖繩琉球海炎祭周邊住宿推薦





沖繩琉球海炎祭介紹：

這次的沖繩琉球海炎祭同樣選在宜野灣海濱公園舉辦，上萬發煙火會與沖繩原創音樂一同綻放，渲染出夜晚中最美的視覺×聽覺饗宴，整個煙火表演預計長達一小時，可以說是沖繩夏日絕對不能錯過的祭典活動。





琉球海炎祭活動資訊：

琉球海炎祭活動日期：2026年 4月11日

琉球海炎祭活動時間：15:30入場，19:00表演開始開始，20：00結束

琉球海炎祭活動地點：宜野灣海濱公園





沖繩琉球海炎祭典票價

沖繩琉球海炎祭的門票根據區域不同，分很多種地區，如指定座椅和自由入座區，海灘（沙灘）席地而坐，無椅子提供。

▲2026琉球海炎祭花火（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

■ 海炎祭一般自由席入場券

只含沖繩琉球海炎祭入場門票不含座位。可於沙灘以外規畫區域內使用，可自行攜帶野餐墊。

■ 海炎祭指定席A席

含海炎祭入場券及座位席，有專屬座位。不用提早佔位子、短暫離開也不擔心找不到路，安心感無價！

▲2026琉球海炎祭門票（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





沖繩琉球海炎祭典交通

第一種：接駁巴士

只有在趣吧上預訂套票，要解決沖繩琉球海炎祭交通問題就免煩惱！趣吧推出沖繩琉球海炎祭門票接駁車套裝行程，你可以在「那霸市區」上車，不用計劃交通也不用人擠人，坐上專車馬上出發2026沖繩琉球海炎祭會場！

沖繩琉球海炎祭結束後晚間回程遇上人潮也不用擔心。沖繩琉球海炎祭預計回程時間為20:30，車滿即開車，請依序上車。





第二種：公車

市內有公車可以搭，但大部分前往要沖繩琉球海炎的人都會選搭公車，所以真的要做好站在車廂中人擠人的心理準備！從那霸巴士總站出發（那霸bus terminal） → 在「沖繩會議中心前巴士站」下車 約 40～60分鐘（540日圓）

公車號碼： 26、43、32、55、112、99

備註：當日還有其他公車路線，如你當日有其他行程，但想乘坐公車前往，建議儘早查看出發地到沖繩琉球海炎祭的最快巴士路線

第三種：自駕

沖繩琉球海炎祭會場周圍停車位極其有限，最近的停車場（需提前預約停車券）距離會場步行需時約30至40分鐘。如果有需要開車前往，就建議先行購買預約停車券官。但由於人數眾多、車流也繁忙，當地人通常不建議自行開車前往。





第四種： 計程車

計程車的車費會比較貴，適合多人團隊前往沖繩琉球海炎祭的時候乘搭。如果你會比較晚出發，晚間叫計程車可能會有一點難度，所以還是建議早點計劃行程，或有需要的話就提早預約計程車喔！

從那霸機場到會場 — 約40分鐘（14公里 / 約3,500日圓）

從那霸市區到會場 — 約30分鐘（10公里 / 約3,000日圓）

從名護市區到會場 — 約90分鐘（56公里 / 約9,800日圓）





沖繩琉球海炎祭典活動安排

■ 15：30 沖繩琉球海炎祭典活動開始

■ 17：30 沖繩琉球海炎祭典攤位





去欣賞煙火之前一定要填飽肚子。現場的攤位小吃滿足你的味蕾，日式、沖繩、異國風情，各種屋台料理應有盡有，例如炒麵、章魚燒、棉花糖都有。下場也不時會有各種藝術表演、樂團演唱，讓你感受到沖繩獨特魅力！

▲沖繩琉球海炎祭入場（圖／aaaaag.jim, Instagram)

■ 19：00 沖繩琉球海炎祭典海上煙火秀

▲2024沖繩琉球海炎祭典海上煙火秀（圖／tw.hc_, Instagram)

日本傳統藝能「花火」與沖繩「自然・文化」的共同演出 在2026年迎接23週年的琉球海炎祭，本年主題設定為「日本最早的感動夏日」。將夏季花火與沖繩的音樂、文化融合，創造出豐富原創性並最大規模的藝術祭典。每年4月將是日本全國民眾與海外觀光客齊聚沖繩的時刻！

本次導入了最新的科技技術，將代表21世紀的藝術表演呈現在各位眼前。花火表演合計約1小時，所有的花火以電腦控制，配合演出構想同時放出音樂，其精準度更達到30分之1秒！花火將配合音樂節奏，隨著音符節拍釋放，讓沖繩的夜空宛如銀河祭典！





沖繩琉球海炎祭典常見問題Q&A：

▲2024沖繩琉球海炎祭典海上煙火秀（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

Ｑ：天氣惡劣或下雨，沖繩琉球海炎祭還照常舉行嗎？

Ａ：雨天會照常實施，若天候極度不佳則順延至隔日。





Ｑ：沖繩琉球海炎祭施放煙火的時間與時長？

Ａ：表定19:00開始，通常時常為1小時。





Ｑ：沖繩琉球海炎祭可以攜帶食物和飲料嗎？

Ａ：禁止攜帶外食進入，會場內有美食專區。





Ｑ：沖繩琉球海炎祭禁止攜帶物？

Ａ：禁止攜帶帳篷、傘、桌椅、寵物、腳踏車、滑板。





Ｑ：沖繩琉球海炎祭6歲以下小童需要收費嗎？

Ａ：海炎祭提供兒童和幼兒專案，未滿6歲孩童入場不須海炎祭入場券，須由大人陪伴。





沖繩琉球海炎祭周邊景點推薦

海炎祭周邊景點#1 沖繩美麗海水族館

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—沖繩美麗海水族館（圖／by.mooncheng_, Instagram)

世界第二大的水族館嗎？就在沖繩，那就是琉球美麗海水族館，通稱美ら海水族館！「美麗海」在沖繩方言中其實是指美麗的海洋。這裏可是海洋生物的天堂，擁有近三萬種海洋生物，而且最厲害的是，它的水槽被譽為全球最大之一，被稱為「黑潮之海」的大透明展區。

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—沖繩美麗海水族館（圖／by.mooncheng_, Instagram)

沖繩美麗海水族館自1995年3月開始飼養鯨鯊以來，目前保持著世界最長的飼養紀錄，並持續刷新紀錄中。這裏也是全球第一處成功以人工方式繁殖體型最大的魟魚品種－鬼蝠魟。熱愛各種海洋生物的你來到沖繩怎可以錯過到訪沖繩美麗海水族館的機會！





海炎祭周邊景點#2 瀨長島

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點瀨長島（圖／yuiii0731, Instagram)

瀨長島因為2015年更因白色的露天商場「瀬長島 Umikaji Terrace」開幕，被旅客稱為沖繩的小希臘，除了有不少的打卡聖地，你可以可以找到各種的美食。小編十分推薦在商場內的「幸福鬆餅」，綿密的舒芙蕾鬆餅加上微甜的鬆餅絕對讓你幸福感滿滿。

如果要找住宿的話，旁邊的琉球溫泉瀨長島飯店絕對是不錯的選擇。整個瀨長島不僅能欣賞到壯麗的海景，還可以享受溫泉、逛街品嘗美食。此外，你還可以觀看那霸機場的飛機起降，瀨長島完全就是一個集各種娛樂設施於一身的獨立觀光勝地，絕對能讓你玩上一整天而不感到厭倦。





海炎祭周邊景點#3 古宇利島

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—古利宇島（圖／haruka29__, Instagram)

古宇利島從那霸市區出發開車大約1個半小時抵達。到古宇利島嶼不可錯過古利大橋全，全橋長近2公里，是沖繩本島最長的跨海大橋喔！除了供汽車通行外，還貼心設置了人行道，讓大家可以悠哉漫步在橋上欣賞美景，感受身臨其境地奔馳在碧海藍天之間，心情絕對會超讚超愉快的！

說到古宇利島最有名的海灘，就得提「Tinu海灘（ティーヌ浜）」了！雖然不太適合下水游泳，但有兩座超浪漫的愛心型珊瑚礁石「心型岩」，是情侶們的最愛！





海炎祭周邊景點#4 波上宮

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—波上宮（圖／l.c.lammmm, Instagram)

沖繩波上宮 被尊奉為沖繩八社之首，有長達700年的歷史。曾在二戰中被毀。歷經數十年重建。「懸崖上的波上宮」是必拍的波上宮角度，秘訣在於波上宮後的波之上臨港道路，從黑色大鳥居出發，步行約十分鐘即可到達最好的打卡點。

進入波上宮旁的小巷，看到波之上自動車學校後，繼續直行到底。右手邊有一座橋，這就是波之上臨港道路，旁邊有人行道。走上去不久就能看到波上宮了。

沖繩琉球海炎祭周邊住宿推薦

沖繩住宿推薦#1 那霸格拉斯麗飯店

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－那霸格拉斯麗飯店（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

從單軌列車縣廳前站步行 5 分鐘。位於交通便利的那霸國際通沿線的位置，以及可以享用沖繩美食的早餐很有魅力。與國際通和首里城的交通便利，是沖繩觀光的理想據點。

以大海為靈感的入口、概念房「美麗海房間」、「Agu豬肉炒」、「沖繩蕎麥麵」等自助早餐，讓您體驗沖繩，度過優雅激動人心的觀光或商務時光。

那霸格拉斯麗飯店詳細資訊：

。Google評價：4.3

。飯店電話：+81 98-867-6111

。飯店地址：日本沖繩縣那霸市6, 3, 1-chōme, Matsuo





沖繩住宿推薦#2 那霸國際通海洋飯店

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－那霸國際通海洋飯店（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

探索那霸國際通海洋飯店，帶來難忘的住宿體驗！在這個飯店內，孩子們能盡情享受專為他們設計的各式活動和禮遇。從有趣的印章收集活動到一系列的挑戰，再到飯店精心準備的贈品，讓孩子笑容綻放最燦爛的光彩！

此外，提供多達200款不同風格的洗髮精供選擇，還有可根據睡眠喜好挑選的枕頭，即使在陌生的環境中也能感受到家的舒適。不管是家庭度假還是商務旅行，那霸國際通海洋飯店都是最理想的下榻之地。

那霸國際通海洋飯店詳細資訊：

。Google評價：4.5

。飯店電話：+81 98-863-2288

。飯店地址：日本沖繩縣那霸市8, 4, 2-chōme, Asato





沖繩住宿推薦#3 Infinity Hotel 那霸久茂地

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－Infinity Hotel 那霸久茂地（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

地理位置優越，步行約2分鐘即可到達單軌電車的美榮橋站，前往機場交通便利！

生活上很便利，街對面就有一家超商！國際通也在步行範圍內，周圍有很多餐廳。

洗衣機和煤氣烘乾機免費使用，還備有熨斗，來沖繩出差或觀光時推薦入住。

Infinity Hotel 那霸久茂地詳細資訊：

。Google評價：4.1

。飯店電話：+81 98-989-7617

。飯店地址：日本沖繩縣那霸市3, 20, 2-chōme, Kumoji





沖繩住宿推薦#4 棕櫚皇家飯店 那霸國際通

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－棕櫚皇家飯店 那霸國際通（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

距離壺屋Yachimun街、牧誌公設市場、牧會步行不到4分鐘。入口距離國際通僅一步之遙，外觀沉穩。

是觀光、商務據點的理想地點。我們希望您擁有真正安寧的睡眠，因此我們超越傳統商務飯店的界限，提供最優質的床單，讓您在沖繩度過愉快的夜晚。

您可以在國際大道上新開放的室外游泳池、新館內的大浴場以及美術館度過一段輕鬆的時光。

棕櫚皇家飯店 那霸國際通詳細資訊：

。Google評價：4.3

。飯店電話：+81 98-865-5551

。飯店地址：日本沖繩縣那霸市Hotel Palm Royal Naha, 10, 9, 3-chōme, Makishi

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