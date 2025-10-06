花蓮新旅宿「偵探寓所 MAZOR HOTEL」打造19世紀英倫風偵探風格旅

快訊

「偵探寓所 MAZOR HOTEL」大廳重現19世紀英倫偵探事務所場景 營造沉浸式住宿體驗。　圖：偵探寓所 MAZOR HOTEL／提供
「偵探寓所 MAZOR HOTEL」大廳重現19世紀英倫偵探事務所場景 營造沉浸式住宿體驗。　圖：偵探寓所 MAZOR HOTEL／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】翻玩旅宿空間專家－小鹿文娛持續深耕台灣旅宿市場，以品牌創新與空間營運力掀起住宿新風潮。繼旗下兩大主力品牌「路徒行旅」與「路境行旅」廣受市場肯定後，集團再度推陳出新，於2025年正式推出全新旅宿品牌「偵探寓所 MAZOR HOTEL」。首館「偵探寓所 MAZOR HOTEL－花蓮林森所」已於今年八月展開試營運，以「沉浸式探索」為核心概念，融合推理元素與在地文化，期盼為花蓮觀光注入嶄新能量。

「偵探寓所 MAZOR HOTEL」的品牌靈感源於著名的「消失的10日」事件，進一步延伸出一個神秘的平行時空「Maze」；而迷失其中的人，便被稱為「Mazor」。小鹿文娛將這段時空迷霧轉化為住宿體驗，將旅館大廳設計成19世紀英倫風偵探事務所，融合深棕、暗紅色調與蒸氣龐克元素，並搭配齒輪、鐘錶等細節，營造出宛如凍結於時間裂縫的氛圍。

▲「偵探寓所 MAZOR HOTEL」的品牌靈感源於著名的「消失的10日」事件。　圖：偵探寓所 MAZOR HOTEL／提供
▲「偵探寓所 MAZOR HOTEL」的品牌靈感源於著名的「消失的10日」事件。　圖：偵探寓所 MAZOR HOTEL／提供

旅人入住後，將化身為調查員，在旅宿空間中循線索拼湊出失落的歷史碎片，逐步解開時空異象的真相。品牌期盼透過推理遊戲與沉浸式場景，引導旅人放慢腳步、探索自我，重新審視那些被遺忘的信念與選擇，進而在旅途中找回面對自我的勇氣。

偵探寓所－花蓮林森所」選址於花蓮市核心地段，鄰近熱鬧的林森路美食商圈，步行即可抵達花蓮文創園區、又一村文創園區及舊鐵道行人徒步區，距離花蓮火車站僅需6分鐘車程，兼具交通便利與生活機能。

▲「偵探寓所 MAZOR HOTEL」的品牌靈感源於著名的「消失的10日」事件。　圖：偵探寓所 MAZOR HOTEL／提供
▲「偵探寓所 MAZOR HOTEL」的品牌靈感源於著名的「消失的10日」事件。　圖：偵探寓所 MAZOR HOTEL／提供

旅館外觀以冷灰色調結合幾何線條，展現簡約卻具層次的視覺設計。館內共有雙人、三人與四人等8種房型，共有54個房間，空間以木質調為基底，搭配條紋跳色、花卉圖騰與木作家具，營造出舒適又兼具個性的氛圍，讓旅人能在解謎之外，也擁有自在放鬆的休憩時光。

