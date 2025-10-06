快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

世界級白雪奇蹟！「美國滑雪小鎮」大推薦 漫遊夢幻秘境

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
猶他州白雪妝點的森林與冰湖美景。　圖：美國國家旅遊局／提供
猶他州白雪妝點的森林與冰湖美景。　圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由於台灣不常下雪，所以國人特別喜歡出國賞雪，看見下雪的場景更覺得特別夢幻！當美國群山迎來每年的第一場雪，整個國度瞬間化身為一座夢幻樂園，滑雪道上人聲鼎沸、活力四射，賞雪步道蜿蜒冷杉林，緩緩而上的登山纜車，滑雪道上的極限冒險，每個角落都充滿無限可能。

美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示：「美國的冬日奇景，是由旅客探索旅程步調以及沿途遇見的故事所共同交織的精彩篇章。」這片土地上的故事，總在意想不到的地方悄然展開，每次相遇都是一場嶄新發現。美國國家旅遊局邀請你踏上一段獨一無二的冬日旅程，探索一州一故事，一站一體驗的暖心旅程。

▲佛蒙特州夢幻滑雪場。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲佛蒙特州夢幻滑雪場。　圖：美國國家旅遊局／提供

佛蒙特州／感受東北角的溫馨木屋與夢幻楓糖文化

白雪覆蓋著高低起伏的山丘、結冰的湖泊，以及在節日燈光下閃爍的小鎮街道，佛蒙特的冬季美得宛如一張精緻的明信片！十二月尤其充滿魔力，值得放慢腳步，細細品味冬季的靜謐美好。佛蒙特坐擁地區一流度假村，無論是適合初學者的滑雪道，還是穿越林間的越野雪徑，都能盡情享受冰雪樂趣。

入住充滿歷史韻味的典雅旅館，在壁爐火光旁感受溫度與氛圍交織，信步於質樸小鎮的蜿蜒街巷，感受悠閒時光的緩慢流淌，或是在隱身角落的溫馨咖啡館裡，用一杯香氣四溢的熱飲，讓暖心的甜蜜滋味在心中化開，溫暖整個冬日。

若想深度體驗佛蒙特的靈魂，絕不能錯過最具代表性的楓糖文化，來到當地知名楓糖農場無論是 Morse Farm Maple Sugarworks 或是 Silloway Maple 還有 Baird Farm，仿佛推開了一扇時光之門，世代相傳的糖屋矗立在雪林間，旅人不僅能親眼見證製糖工藝，更能品嚐溫潤的楓糖漿，為冬日假期增添雋永香氣。

▲北卡羅來納州冬日雪胎滑雪體驗。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲北卡羅來納州冬日雪胎滑雪體驗。　圖：美國國家旅遊局／提供

北卡羅來納州與西維吉尼亞州／南方冬日奇幻之旅親子歡樂時光

美國南方的冬日閃耀著無限魅力，歡笑與驚喜在白雪間綻放隨處可見。北卡羅來納州與西維吉尼亞州為家庭旅客打造一座座夢幻冬日樂園，從適合全齡體驗的滑雪課程與平緩雪道，到熱鬧繽紛的雪上滑圈樂園、飛馳而下的雪橇坡道，甚至是如同童話般的戶外溜冰場，每一步都充滿樂趣與驚奇。

當置身於壯闊山巒與飛瀑如畫的景緻之中，浸於大自然的絕美畫布。這裡將南方特有的熱情好客與悠然自得的生活步調完美融合，特別適合家庭旅客放慢腳步、隨心探索，細細品味屬於冬季的純粹愉悅。在這片迷人的土地上，旅程不僅是一場玩樂，更是一份冬日南方動人篇章。

▲科羅拉多州滑雪小鎮。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲科羅拉多州滑雪小鎮。　圖：美國國家旅遊局／提供

科羅拉多州／洛磯山脈下的終極粉雪天堂

療癒舒活休憩之地 在冬季旅遊版圖上，科羅拉多州堪稱屹立巔峰的夢幻目的地。這裡擁有全球海拔最高的四座滑雪場，潔白無瑕的粉雪、氣勢磅礴的高山，以及專為資深滑雪與單板愛好者打造的雪道，共同譜寫出一場令人心跳加速的雪國冒險。

舉世聞名的 Aspen 小鎮、Vail 小鎮與 Breckenridge 小鎮，以世界級滑雪場享譽國際，白日震撼夜間熱鬧，充滿藝術文化風采，成為冬日旅人魂牽夢縈的理想聚落。而在雪道之外，科羅拉還有更多樣精彩絕倫活動體驗，旅客可以乘坐狗拉雪橇穿越樹林，或沉浸療癒的高山溫泉感受身心徹底的放鬆。這片洛磯山脈的雪國秘境，完美體現運動休閒後的療癒舒活，為旅客獻上難以忘懷的冬日假期。

▲猶他州鹿谷度假村滑雪場。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲猶他州鹿谷度假村滑雪場。　圖：美國國家旅遊局／提供

猶他州／頂著奧運光環的夢幻雪域 同場加映美味風土餐桌文化

帕克市（Park City）是2002 年冬季奧運的主辦城市，距離鹽湖城不到一小時車程，也同時是猶他州最具代表性的度假小鎮之一。這裡擁有深層細綿的粉雪，以及迷人的山間小屋，長久以來深受滑雪者、單板滑雪者與冬季旅遊愛好者的喜愛與青睞。

然而帕克市的魅力遠不止於雪峰之上，這裡以美味產地直送餐桌的餐飲文化聞名，將季節限定的獨特食材幻化為餐桌上滋味飽滿的在地料理，從溫馨舒適的餐館到隱藏的美食祕境，每一口都能品味鮮美與風土之味。

夜幕低垂之時小鎮的另一面也悄然展現，精彩的雞尾酒吧、雅緻的葡萄酒餐廳酒吧，以及神秘的地下酒吧，為旅人帶來溫暖與活力兼具的夜晚，帶來冬日假期寫下令人醉心的篇章。

玩雪控請注意！無論您是喜愛靜態賞雪，歡樂玩雪或專業滑雪，今年冬天，都值得來一趟美式雪國冬季奇蹟之旅。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滑雪 雪道 美國

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

拆公館圓環遭掛標語施工奇蹟 北市：盡力縮短工期

少女被砂石車輾過哭喊「截肢就不想活了」 歷經17次手術「奇蹟」出現

存股15年還沒資產千萬？達人：從4萬薪水到月投2.8萬…只有時間累積無奇蹟

花蓮壽豐58歲男不慎墜30公尺邊坡 人車卡樹枝奇蹟獲救

相關新聞

世界級白雪奇蹟！「美國滑雪小鎮」大推薦 漫遊夢幻秘境

【旅奇傳媒/編輯部報導】由於台灣不常下雪，所以國人特別喜歡出國賞雪，看見下雪的場景更覺得特別夢幻！當美國群山迎來每年的第一場雪，整個國度瞬間化身為一座夢幻樂園，滑雪道上人聲鼎沸、活力四射，賞雪步道蜿蜒

美劇《六人行》粉絲看過來！中央公園1:1場景咖啡館落腳時代廣場，預計秋季開幕

美國紐約旅遊又多了一個話題打卡點！受到經典情境喜劇《六人行》（Friends）啟發的實體咖啡館「Central Perk」將在時代廣場設置首家永久門市，預定於2025年秋季對外營業。新店選在第七大道與47街交口的時代廣場黃金地段，主打把劇中溫馨氛圍用現代手法重現，讓旅客在觀光路線上多了一處兼具懷舊與打卡感的停留點。

全方位一次玩翻「風城」芝加哥！從建築、藝文、美食 探索城市每個驚喜角落

芝加哥就像一幅巨型拼圖，把建築、藝術、音樂、美食等不同元素完美拼湊，拼出其獨一無二的風城風采，讓旅人怎麼玩都玩不膩、怎麼看都看不夠！

美國66公路百週年慶 啟程經典傳奇公路之旅 沿途八州亮點推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】象徵美國精神的經典「66公路」在2026年即將歡慶百週年，長久以來吸引著無數全球旅人投身其懷抱，體驗真正的美國風貌。美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示：「66號公路自1926年1

一家五口玩迪士尼「一日燒掉4.2萬」 父記下驚人帳單崩潰：還不如出國！

一家五口玩迪士尼「一日燒掉4.2萬」 父記下驚人帳單崩潰：還不如出國！

最愛這一款「台味泡麵」！ 網紅Ray登上美國GQ 大秀台灣護照、吃牛肉麵、喝珍珠奶茶

「超台泡麵吃法」最愛這一味！ 網紅Ray登上美國GQ 大秀台灣護照、吃牛肉麵、喝珍珠奶茶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。