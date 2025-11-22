「桃園仙草嘉年華」11/22夢幻登場 酷洛米ｘ紫色花海魅力齊發
【旅奇傳媒/編輯部報導】日前，桃園市長張善政出席「2025桃園仙草嘉年華宣告記者會」並表示，備受市民與遊客期待的「仙草嘉年華」將自11/22-12/07止，在楊梅休閒農業區盛大登場。今年度活動以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，共規劃2公頃的紫色仙草花及2.1公頃的波斯菊花田，並結合三麗鷗人氣角色「酷洛米」，打造夢幻花海與萌趣打卡點，非常適合親子同遊，感受桃園紫色花海的浪漫魅力。
張市長指出，為展現楊梅地區農業轉型與跨域整合的豐碩成果，今年仙草嘉年華首度結合「富岡鐵道藝術生活節」與「畜產嘉年華」等精彩節慶活動，邀請遊客把握機會到楊梅欣賞花海、感受鐵道藝術魅力，並了解在地農畜產業最新發展。
農業局表示，「桃園仙草嘉年華」是桃園冬季最具代表性的花卉活動，今年特別串聯富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華，以花海、鐵道與酪農3大主題，形塑桃園冬季最具魅力的節慶品牌。除豐富的展區規劃，每個假日也都有精彩的展演活動，包含11/22開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華熱鬧開場、11/29畜產嘉年華ｘ酷洛米見面會、11/30魔術泡泡秀與魔術表演、12/06則有迷霧森林樂團帶來夢幻音樂演出。園區內另設有「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等多元體驗，讓大小朋友都能在紫色花海中共享浪漫幸福時光。更多活動資訊，請至「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢。
