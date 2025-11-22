「桃園仙草嘉年華」11/22夢幻登場 酷洛米ｘ紫色花海魅力齊發

在八德這座看似低調的小城裡，其實隱藏著滿滿的銅板美食驚喜，如果只帶著 500 元，你覺得能吃到多少樣在地小吃？是酥香脆口的點心，還是料多實在的湯麵？這次就跟著小編一起，用一個銅板挑戰，把八德的經典美味一網打盡！這次的挑戰，就是要看看能帶來多少味蕾上的滿足與驚喜！

2025-11-14 11:29