會讓人想再訪！礁溪低調質感火鍋店，台灣味湯頭配上「高品質肉片、蔬菜吧」超滿足

上次去礁溪泡湯的時候天氣微涼、特別想吃火鍋暖暖胃，所以用Google Map查了一下礁溪火車站步行範圍內可以到達的火鍋店，結果這間「 鼎楓寶島火鍋 礁溪店」最吸引我的目光，立刻就打電話去訂了位，實際光顧過以後，覺得這間火鍋店雖然有坪數不大、用餐空間狹窄的缺點⋯⋯但湯頭算是有特色的那一種，有花雕蛤蠣湯、麻油燒酒蛤蠣、爆炒蒜頭剝皮辣椒蛤蠣、古法草原香辣、爆炒石頭牛奶湯等選擇（雖然現在也是有其他主打台味鍋物的火鍋店，但礁溪應該只有這一家⋯⋯），肉片跟蔬菜自助吧的品質感覺有嚴格把關，賣相跟吃起來的口感都很好，餐後的霜淇淋與明果冰淇淋也不錯吃，加上服務人員態度都很親切，用餐環境也不會給人一種髒髒舊舊的感覺，在我心目中算是在礁溪想吃火鍋時的好選擇，之後應該還會再去光顧。

基本資料（鼎楓寶島火鍋 礁溪店）

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段185號

電話：(03)988-8050

營業時間：11:30 ~ 14:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/dingfeng.JX

「鼎楓寶島火鍋 礁溪店」位於礁溪路四段也就是礁溪這邊的主要道路上（門面有點不起眼，以前路過這邊很多次都沒有注意到它的存在），鄰近礁溪鄉公所以及麥當勞，從礁溪火車站步行過來大約要走12分鐘，但如果你們是住在「湯圍溝溫泉公園」附近的旅宿的話，走過來就更近了～

先跟大家講一個大重點，就是這裡的座位跟一般火鍋店相比真的算很少，所以強烈建議大家來用餐以前一定要先打電話訂位（目前好像沒有線上訂位系統），尤其是熱門的週末、假日想來用餐的話最好是提早幾天先訂起來比較保險～

裡面的座位就是長這樣，最多可以容納12位客人，含外面高腳椅區大概也只能容納16位客人左右，像我們兩人去用餐還要跟陌生人坐同一桌，但有隔板可以隔開就是了。（如果有小小孩的話，店家可以提供寶寶餐椅）

這裡是以掃QR Code的方式來點餐，每人低消是點一份套餐，無共鍋服務，但是孩童身高120公分以下的話免低消，然後用餐時間限制是90分鐘，可能對有些很會吃的朋友來說90分鐘有點少⋯⋯但我現在是差不多70～80分鐘就可以吃得很撐啦！

p.s.如果訂位人數是五人以上時必須預付定金，而且只接受一週前訂位

大家只要來這裡用餐就可以自由享用他們準備的自助吧。

我知道現在有提供這種蔬食自助吧（含少數火鍋料）的火鍋店越來越多了，不過食材的新鮮度和等級還是有差，這裡的我是感受出食材真的有嚴選的感覺，不是隨便拿低劣的便宜貨來搪塞客人。

像照片中那些葉菜類，菜葉看起來都很鮮嫩、保有水份，不是乾乾扁扁的那一種，絲瓜看起來也是很飽滿的那一種，大家如果愛吃蔬菜的話真的可以吃得很開心～（聽說這裡的蔬菜每天內容都會稍微調整，不會連續兩天來吃都吃到一模一樣的）

當天我們點的雙人餐其實肉量頗為驚人，所以菜菜也要多夾一些才能營養均衡一點。（不然容易便秘之類的）

第一盤就先夾這些，他們夾菜的餐盤是一人一個，不是隨便你拿的那種，所以基本上吃完一盤才會去裝下一盤，這樣也比較可以避免不必要的浪費。

旁邊是醬料區，有提供十種以上的調味料跟蔥花等，後面還有雞蛋跟豆皮也可以自由取用。

這裡的薄鹽醬油不死鹹，配點蒜泥、沙茶醬、蔥花、少許的醋我就覺得很對味了。

飲料機有三台，左邊的是雀巢的檸檬茶和奶茶，中間有可爾必思和黃金烏龍茶，然後右邊的是NESCAFE以咖啡為主的飲料機。

我自己是比較愛喝可爾必思（這裡有水蜜桃口味的），喝兩、三杯覺得太甜以後就會改喝無糖的烏龍茶。

【肉多多雙人套餐 1180元】

這裡有388元起的單人套餐，想吃澎湃點也有單人雙拼海陸套餐、單人海陸三拼套餐等，我們這次點的是雙人套餐中的「肉多多雙人套餐」，含菜盤兩份、副餐兩份和五選三的 肉品拼盤， 湯底也可以選擇兩種。

我們那天的點的其中一種湯底是要加65元的「大漠養生藥膳」。

不曉得大家以前有沒有吃過一家叫「天香回味」的火鍋店！？我覺得這個湯就跟天香回味有點類似，使用了非常多肉眼就可見的中藥材和辛香料去熬煮，比一般的藥膳鍋有更明顯的香氣，但整體來說也算蠻溫潤順口的，有些肉片燙熟以後就算不沾醬也很好吃。

另外這個「經典爆炒石頭湯」不需加價，雖然沒有看到實際爆炒的畫面（也是在廚房裡現炒的）...但聞起來就是香氣撲鼻，尤其喜歡蒜香的朋友一定會愛不釋手，如果你們本身很愛牛奶類的湯頭的話，聽說他們的爆炒石頭牛奶湯也很受歡迎，不過我有乳糖不耐症，喝到奶類的容易拉肚子...所以來個經典的就好。

雙人套餐的副餐類可以八選二，但有的要加價，像照片中就是我們加20元選的「讚崎烏龍麵」，煮熟以後口感是蠻古溜的，咬下去也比一般烏龍麵更有彈性。

這個是外型很吸睛且不用另外加價的「蕾絲麵」。

邊邊蕾絲帶狀的模樣除了賞心悅目以外也比一般的麵條更容易吸附湯汁，吃起來Q彈可口，我個人非常喜歡。

再來這一大盤是非常有份量的就是三拼肉品，我們選擇的三種分別是「牛板腱」、「培根牛」和「安心豚」，全部整齊切片後排列得像一座小山丘一樣，看了就讓人忍不住發出驚呼聲來～

板腱牛是相對油脂比較沒那麼豐富的部份，但是燙熟以後吃起來軟嫩中略帶Q勁，爽口的滋味也是讓人很尬意。

長長一條的培根牛咀嚼時就有比較豐富的肉香味，口感很滑嫩，如果覺得太肥的話可以搭配蔬菜一起吃，油膩感會大大降低。

安心豚其實就是大家都很熟悉的梅花豬，不過這裡使用的是有通過CAS認證的國產豬肉，沒有進口豬肉的羶腥味，肥瘦比例很平衡，燙熟以後沾醬也是不錯吃啦～

那天真的吃肉吃得很爽，甚至是有點吃到怕的感覺，不過偶爾出去玩，一人花600元左右吃得這麼盡興是很幸福的一件事，難怪這裡會有Google平均4.9顆星的好評！

餐後不要忘了還有明果冰淇淋可以吃，這是一個主打熱帶水果口味的冰淇淋品牌，吃起來口感都還蠻濃郁的。

但更吸引我的是這裡的霜淇淋，它吃起來甜度恰到好處，濃郁又不膩口，底下的那個甜筒餅乾也很酥脆（不像某些吃到飽餐廳的會因為接觸空氣太久有點變軟⋯⋯），吃完以後挺著大肚腩離開這裡真是大滿足！

對了～「鼎楓寶島火鍋」除了 礁溪店以外，在宜蘭的冬山鄉有旗艦店，在台北的「ATT 4 FUN 信義店」也有一間分店，所以沒有去宜蘭玩也是可以吃得到，提供大家做個參考嘍～

