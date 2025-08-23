快訊

台東隱藏版冰店曝光！ 浮誇系「水果山日式刨冰」兩種水果一次滿足　「正港男紫漢、熱到笑西西」驚喜必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝木木冰菓室臉書
圖／翻攝木木冰菓室臉書

盛夏必吃繽紛又冰涼的刨冰！ 在台東市區巷弄間，就藏著一家以「浮誇系水果刨冰」聞名的冰品店「木木冰菓室」，不僅顏值爆表，還暗藏驚喜，難怪成為旅人必打卡的消暑聖地。

圖／翻攝木木冰菓室臉書
圖／翻攝木木冰菓室臉書

台東「木木冰菓室」是間可愛半開式的建築，位於台東成功路、外環道交叉口，距離台東海濱公園不到5分鐘車程，位置超方便。

圖／翻攝木木冰菓室臉書
圖／翻攝木木冰菓室臉書

店內提供各式日式刨冰，尤其是隱藏版的浮誇系刨冰，每一種冰品名字充滿巧思，例如「台東藍」是藍柑橘清冰、「阿嬤最愛」是紅豆牛奶、「少女心」則是覆盆子清冰，趣味又充滿在地味。

圖／翻攝木木冰菓室臉書
圖／翻攝木木冰菓室臉書

必點的「正港男紫漢」一上桌就讓人驚呼，寬口大碗公裡堆滿高聳刨冰，再鋪上滿滿葡萄，最後淋上紫色糖漿，光是外觀就超夢幻。而更讓人驚喜的是，往冰裡深挖，竟能挖到蘋果，等於一碗冰就能吃到兩種水果！

圖／翻攝木木冰菓室臉書
圖／翻攝木木冰菓室臉書

另一款，同樣驚喜的還有「熱到笑西西」，表層是清甜西瓜，沒想到裡頭竟藏著鳳梨，酸甜交織的口感超清爽，每一口都有新驚喜，讓人忍不住邊拍照邊挖冰。

圖／翻攝木木冰菓室臉書
圖／翻攝木木冰菓室臉書

除了各式日式刨冰，還有超特別的「碳烤羊奶饅頭」，外酥內軟的饅頭可以自由夾料，成為另類人氣小點心。店內更有炸物、飲料可選，滿足不同口味。

圖／翻攝木木冰菓室臉書
圖／翻攝木木冰菓室臉書

