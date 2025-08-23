台東隱藏版必吃美食大公開！ 榕樹下米苔目、藍蜻蜓、玩冰箱 挖掘在地好味道

【FunTime小編群】台東是台灣美麗的後花園，總是吸引大量遊客前去遊玩，沉浸在台東特有的氛圍放鬆身心外，台東美食也是吸引許多人前往的原因～今天小編就為大家整理了幾家網友強力推薦，討論度極高的台東必吃美食給你知道！吃飽之後如果你還要跑景點、戶外行程，那麼可以參考台東旅遊全攻略，你需要的旅遊資訊都收錄在裡面囉～

榕樹下米苔目-小滿雨生

榕樹下米苔目是許多人來台東必吃的美食，他們家的米苔目屬於麵體較細長的類型，口感相當Q彈有嚼勁，再加上肉燥與柴魚片增添香氣，不管是吃乾麵還是湯麵都相當過癮呢！另外，如果敢吃辣的朋友，小編推薦你一定要試試招牌辣椒醬，辣椒與辣油的完美比例更是讓人回味無窮～

營業時間：10:00-14:30、16:30-19:30（週三公休）

地址：台東縣台東市浙江路323號

電話：0963-148519

藍蜻蜓速食專賣店

每次經過總是大排長龍的藍蜻蜓速食專賣店，最引人注目的便是象徵藍蜻蜓的藍色外牆。店內最熱門的就是炸雞腿及雞翅，酥脆的外皮加上淡淡的胡椒鹽提味，口味不算太重，一口咬下就能感受到雞肉的鮮嫩與香甜，吃的時候還要小心那隨時會噴出的雞汁！若想搭配小點心，也有薯條、雞塊等多項單品可以選擇，份量不大，適合小鳥胃或是當作小點心～

營業時間：10:30-23:00（週一公休）

地址：台東縣台東市大同路214號

電話：(089)310-869

黃記蔥油餅

位在海濱公園旁的黃記蔥油餅， 從遠方就能聞到陣陣的香味，小小的攤子外也總是排滿人潮。他們家只賣蔥油餅，不同的是他們的蔥油餅除了蔥之外，還另外增添九層塔提升香氣，加上酥脆又帶點嚼勁的手工餅皮，更是為整體口感加分不少。若想邊吃邊欣賞海景，還能到對面的海濱公園享受這完美的下午時光～

營業時間：14:00-售完為止

地址：台東縣台東市南海路36號

電話：0915-308581

大池豆皮店

位在伯朗大道附近的大池豆皮店，簡單寬敞的鐵皮屋常常讓人一不小心就錯過，裡面主要是手工豆皮的製作工廠，不僅能看到豆皮被撈起來的瞬間，還能品嘗現做的香煎豆包。如果渴了，也能來杯香濃的豆漿，想吃點甜的，小編也非常推薦糖水豆花，重點是通通只要銅板價！速度慢的人可就吃不到囉～

營業時間：07:00-14:00（週三公休）

地址：台東縣池上鄉大埔路39之2號

電話：(089)862-392

麻里マリ 朝午食

麻里マリ 朝午食是網友票選台東第一名的早午餐店，米白色的外牆加上木材元素的大門，讓人有種來到日本小店的感覺。餐點選擇方面也相當多元，像是早午餐拼盤、山形吐司、厚片吐司、雙蛋蛋餅、漢堡、可頌等應有盡有，其中最熱門的就是「手工檸檬奶酥厚片吐司」，在烤好的厚土司上塗上店家自製奶酥醬，再加上幾片新鮮檸檬，最後撒上糖粉，酸酸甜甜的滋味，小編可是一吃就愛上呢！～

營業時間：07:00-13:40

地址：台東縣台東市中華路二段166號

電話：(089)322-166

森森咖啡sunsuncoffe

新生路上的森森咖啡，是一間以蛋奶素食材為主的咖啡館。舊式紅鐵門的店門加上綠色植栽點綴，一進店就讓人有種療癒自在的感覺。店內不只賣甜點，還有各種超豐盛的主食系列，全都主打天然無添加，讓民眾能享受食物原始的新鮮美味。如果想來點清爽無負擔的美食之旅，那森森咖啡絕對是你的最佳選擇～

營業時間：11:00-14:30、17:30-20:30（週四公休）

地址：台東縣台東市新生路503巷1號

電話：0988-827250

我在玩-玩冰箱

位在東河鄉隆昌部落的我在玩-玩冰箱，號稱是全台最美的路邊攤。以茅草與漂流木搭建起來的建築，讓人彷彿來到峇里島的路邊小店。主打的早午餐不僅豐盛，在擺盤上更是超氣派，超過10種的新鮮蔬果、手工麵包及自製醬料讓民眾任意搭配，每口都能吃到不同的驚喜，現在就跟著小編一起體驗不一樣的早晨吧！

營業時間：08:30-16:00（週二公休）

地址：台東縣東河鄉隆昌188號

台東住宿推薦

【THE GAYA HOTEL】

The Gaya Hotel渡假酒店距離鐵花村音樂聚落走路只要2分鐘，在市區真的分常方便！房型的部分大多是雙人房和四人房，飯店內附設超美的頂樓無邊際游泳池、SPA、健身房以及多個餐廳和酒吧，另外，還有地下停車場，可以不用擔心市區停車問題，總體來說景觀漂亮、地理位置又好，非常吸引人！

地址：台東縣台東市新生路169號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

