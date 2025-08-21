快訊

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

PLG／正式「Thank You」鋼鐵人 P聯盟只剩3隊

運動部9月9日掛牌成立…傳奧運金牌李洋出任部長 8月23日後揭曉

2025台東金針花季來了！太麻里山谷金色花毯盛況迎賓中

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影

夏末初秋，台東的太麻里山頭都會悄悄換上金黃外衣，目前滿山滿谷的金針花正綻放出最燦爛的色彩！被稱作「忘憂花」的金針花，在山谷間鋪展成一片壯麗金色花毯，以絕美的姿態邀請大家一同走進這場金色夢境！


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


時序初秋，每年8月至9月，是台東太麻里金針山最繽紛的時刻。雖然前陣子受到大雨與颱風影響，花況一度低迷，但隨著雨水滋潤，山頭如今已被金針花染成一片金黃。金針花又名「一日美人」，日出而開、日落即謝，因此每天都能看到全新綻放的花朵，讓人驚喜不已。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


三大步道，走進忘憂金色秘境

金針山農區設有三條遊賞步道，讓遊客能以不同角度欣賞花海與自然美景。第一條步道途經迎曦樓與孟宗竹道，能登上觀景台遠望太平洋，再穿梭於高聳竹林與茶園芳香之中。第二條步道則連接觀海樓、大腳印步道與摘星樓，既能俯瞰山海，也能在夜晚仰望星空。第三條步道通往楓林步道、雙乳峰與忘憂谷，站在制高點雙乳峰，山谷景致盡收眼底，而忘憂谷更是欣賞金針花海的最佳地點。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


夏末限定的忘憂花海

太麻里的金針花不僅絢爛，還承載著「忘憂、療愁」的寓意。當滿山金針花在陽光下隨風舞動，宛如金色浪潮在山谷間流轉，帶給人一種貼近、溫暖的感受。無論是晨曦初露的柔光，還是午後陽光下的鮮明色彩，都讓這片花海展現出不同的層次與美感。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


交通管制與賞花小提醒

為了維護遊賞品質，金針山在花季期間實施交通管制。全線禁止甲類大客車進入，乙類大客車僅能行駛至旺庭園咖啡民宿後折返，並於雙乳峰、忘憂谷、三分路口與深山亞都等地設置管制哨點。管制時段為即日起至9月21日，每日09:00至17:00。自駕前往的旅客記得遵守管制規範，配合交通人員引導，一同守護這片最美的金色花海。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【2025台東太麻里金針花季】

賞花期間：即日起至9月21日

賞花地點：太麻里金針山休閒農業區


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>2025東海岸大地藝術節│山海共鳴！創作與自然正悄然發聲

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 步道 金針花

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

賞花先等等！台東金針山受創 公所搶復原

楊柳登陸太麻里 颱風論壇：下午穿越南台灣 傍晚「台南至屏東」出海

楊柳颱風即將登陸太麻里 南部風雨才要開始 北部因地形角隅效應有強風

楊柳「中心邊緣觸陸」 賈新興：颱風將登陸太麻里 嘉義以南風雨加劇

相關新聞

2025台東金針花季來了！太麻里山谷金色花毯盛況迎賓中

夏末初秋，台東的太麻里山頭都會悄悄換上金黃外衣，目前滿山滿谷的金針花正綻放出最燦爛的色彩！被稱作「忘憂花」的金針花，在山谷間鋪展成一片壯麗金色花毯，以絕美的姿態邀請大家一同走進這場金色夢境！

萌力全開！花蓮六十石山、赤科山花海綻放 金針花季正式開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年「花蓮金針花季」正式開跑！滿山遍野的金色金針花海開始迎客，花季與相關旅遊活動可於花蓮縣政府官網查詢，直到10/12結束，是台灣東部暑期旅遊的重要行程。花蓮縣長徐榛蔚日

2025網友激推台東住宿TOP6｜親子友善、海景第一排、熱氣球景觀房全包，住這幾間浪漫到不想退房！

台東真的是一年四季都適合旅行的寶藏地點～無論是山景、海景還是自然體驗都超美！今年夏天的2025台東熱氣球嘉年華還有超人氣的多拉A夢造型球真的可愛到不行🎈想追球又想放鬆住得舒服？我們幫你精選6間超讚台東住宿，從鹿野高台到海景第一排，不管你是親子出遊還是情侶約會，跟著AsiaYo一起找最適合的選擇吧💙

CP值超高！ 台東必住飯店指南：景觀、美食、溫泉一次看

【FunTime小編群】台東背倚翠綠的花東縱谷，面對湛藍的太平洋，好山好水好風景讓前去遊玩的旅客流連忘返，有名的知本溫泉更是每年吸引無數人潮造訪~小編整理了幾間網友熱推的台東CP值超高飯店，讓大家可以在倘佯台東好山好水好風景的同時，享受寬敞舒適的房間和超貼心服務！

攝影控快衝！花蓮六十石山金針花海x耶穌光 完美交織金黃奇景

花蓮的夏天，不只海天一色，更有如畫般的金針花海讓人沉醉！一起走進六十石山的金黃世界，收錄最美的風景與光影交錯。

沒住過會後悔！花蓮超漂亮的無敵海景房推薦

【FunTime小編群】依山傍水的花蓮，西有碧綠的花東縱谷、東有湛藍的太平洋，風景優美、空氣清新，讓許多遊客流連忘返！小編推薦大家幾間擁有無敵海景的花蓮飯店，讓你一早起床就看得到海，整天都會有好心情！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。