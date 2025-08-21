2025台東金針花季來了！太麻里山谷金色花毯盛況迎賓中

夏末初秋，台東的太麻里山頭都會悄悄換上金黃外衣，目前滿山滿谷的金針花正綻放出最燦爛的色彩！被稱作「忘憂花」的金針花，在山谷間鋪展成一片壯麗金色花毯，以絕美的姿態邀請大家一同走進這場金色夢境！





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





時序初秋，每年8月至9月，是台東太麻里金針山最繽紛的時刻。雖然前陣子受到大雨與颱風影響，花況一度低迷，但隨著雨水滋潤，山頭如今已被金針花染成一片金黃。金針花又名「一日美人」，日出而開、日落即謝，因此每天都能看到全新綻放的花朵，讓人驚喜不已。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





三大步道，走進忘憂金色秘境



金針山農區設有三條遊賞步道，讓遊客能以不同角度欣賞花海與自然美景。第一條步道途經迎曦樓與孟宗竹道，能登上觀景台遠望太平洋，再穿梭於高聳竹林與茶園芳香之中。第二條步道則連接觀海樓、大腳印步道與摘星樓，既能俯瞰山海，也能在夜晚仰望星空。第三條步道通往楓林步道、雙乳峰與忘憂谷，站在制高點雙乳峰，山谷景致盡收眼底，而忘憂谷更是欣賞金針花海的最佳地點。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





夏末限定的忘憂花海



太麻里的金針花不僅絢爛，還承載著「忘憂、療愁」的寓意。當滿山金針花在陽光下隨風舞動，宛如金色浪潮在山谷間流轉，帶給人一種貼近、溫暖的感受。無論是晨曦初露的柔光，還是午後陽光下的鮮明色彩，都讓這片花海展現出不同的層次與美感。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





交通管制與賞花小提醒



為了維護遊賞品質，金針山在花季期間實施交通管制。全線禁止甲類大客車進入，乙類大客車僅能行駛至旺庭園咖啡民宿後折返，並於雙乳峰、忘憂谷、三分路口與深山亞都等地設置管制哨點。管制時段為即日起至9月21日，每日09:00至17:00。自駕前往的旅客記得遵守管制規範，配合交通人員引導，一同守護這片最美的金色花海。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【2025台東太麻里金針花季】

賞花期間：即日起至9月21日

賞花地點：太麻里金針山休閒農業區





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>2025東海岸大地藝術節│山海共鳴！創作與自然正悄然發聲



想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

