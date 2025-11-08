茶園x銀杏的奇幻畫面！新竹山上人家森林農場秋季美成油畫





每年秋季，位於新竹縣尖石鄉的大隘白蘭休閒農業區附近，「山上人家森林農場」迎來最夢幻的季節變換。海拔1200公尺的山林間，銀杏葉逐漸轉為耀眼金黃，滿樹的亮彩在陽光下閃爍成金色海浪。當風吹起，落葉飄落於步道間，鋪出如詩的「金黃地毯」，讓人忍不住放慢腳步，細細感受秋意的氣息。





▲圖片來源：陳靜微攝影

▲圖片來源：陳靜微攝影





茶園、銀杏與杉林的多層美景

「山上人家森林農場」不僅以銀杏聞名，園區周圍的吉野杉與翠綠茶園同樣構成層層堆疊的自然畫面。茶園步道蜿蜒其中，遠方霧氣籠罩山頭，讓黃、綠、橙交織成最夢幻的秋景調色盤。無論是從觀景平台俯瞰，還是漫步於林間步道，皆能看見銀杏與茶園在山嵐中共舞的絕美瞬間。





▲圖片來源：陳靜微攝影





落羽松與銀杏的秋日盛宴

隨著氣溫轉涼，山上人家森林農場的落羽松也悄悄染上橘紅色，與銀杏一同構成絕美的秋日序曲。當陽光灑落在林間，紅、黃交錯的色彩在山坡間蔓延，如同油畫般細膩迷人。許多旅人特地趁著這段時期上山賞景、拍照，記錄下這一年最迷人的自然色彩。





▲圖片來源：陳靜微攝影





賞景、品茗、感受慢活秋意

園區內的歐風建築與山林景致相互輝映，搭配金黃銀杏作為背景，畫面如夢似幻。旅人可坐在木製露台上品茗、用餐，享受被山霧與花香包圍的愜意時光。黃葉隨風飄落，與遠方茶園相映成趣，讓人彷彿置身歐洲山間的秋色童話。





▲圖片來源：陳靜微攝影





【山上人家森林農場銀杏季】

賞景地點：新竹縣五峰鄉23鄰468之5號

開放時間：09:00–17:00（周三公休）

門票資訊：200/人（可抵消費）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





