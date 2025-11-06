2025高雄城市書展登場！全國首輛「書展輕軌列車」即將啟動
高雄，是一座與海共生、持續轉型的城市。「2025年高雄城市書展」以「邊界之外，海港之內—— 一場屬於移動者的書展，一個關於幸福的共感現場」為主題，從海港的日常出發，串連閱讀、移動與探索的多重軌跡。對高雄而言，閱讀不只是靜止的行為，而是隨著潮汐與人群流動的節奏，一種連結城市與內心的方式。
今年書展最大亮點，莫過於與高雄捷運公司合作推出全國首輛「書展輕軌列車」！特別以列車編號KLRT-06打造主題彩繪車廂，將書展視覺延伸至城市軌道，讓閱讀不再局限於展場。更推出限定企劃「輕軌列車的故事時刻」，邀請知名作家與親子共讀講師登車說故事，在城市行進之間，讓故事與景色同步展開，打造全台最有溫度的行動閱讀體驗。
2025高雄城市書展規模再升級，邀集超過百位作家、學者與創作者，共舉辦超過110場主題講座。從文學、攝影、人權、多元族群到在地議題，每一場講座都是一次思想的對話。現場更規劃七檔主題特展，將藝術、社會與閱讀融為一體，讓書展不只是看書，更是理解世界的一扇窗。
除了知性活動，今年書展更結合城市生活美學，推出連續三週的「港灣書市」，集結百家出版社與獨立書店，搭配「台語文創美食市集」，讓書香與料理香交融於港邊。此外，特別活動如「讀劇發表」、「限定集章挑戰」、「承風講座」等也將登場，讓民眾在閱讀之外，也能感受城市的創意能量與文化活力。
活動期間：2025/11/15 - 2025/11/30
