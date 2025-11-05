2025台中國際花毯節搶先看！《飛天小女警》聯名打造夢幻花田

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey （圖片為搭建中畫面，完整景觀需到開幕前才能完整收錄）
2025年「台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場第二苗圃盛大登場。今年主題驚喜聯名全球知名動畫《飛天小女警》，以花花、泡泡、毛毛三位角色為靈感，打造繽紛可愛的花卉城市。入口意象拱門以亮眼的粉、紅、綠三色象徵三位小女警的個性魅力，並融入上萬株花卉設計，彷彿走進動畫中的正義之城。園區內更設置超萌立體裝置，讓遊客與角色近距離合影，成為今年最吸睛的打卡熱點。


▲圖片來源：IG@dust._journey （圖片為搭建中畫面，完整景觀需到開幕前才能完整收錄）
花卉藝術升級　永續共創打造繽紛能量

本屆花毯節以「永續共創」為核心精神，邀請新社、東勢地區超過300位在地長者、孩童與居民參與花卉佈置。從設計、種植到完成，皆以環保材料與循環理念實踐「花海不浪費」精神。現場可見由民眾手作完成的花卉裝置，充滿在地情感與溫度。大片花田以彩虹、心形與火焰為元素構成，象徵勇氣、希望與守護力量，呼應飛天小女警的正義主題，讓整座園區不僅美麗，更蘊含故事與情感。


▲圖片來源：IG@dust._journey （圖片為搭建中畫面，完整景觀需到開幕前才能完整收錄）
主題花卉裝置亮點搶先看　彩虹之城登場

今年園區以「飛天小女警的花之城市」為設計概念，色彩鮮豔的裝置從遠處即能吸引目光。園區內設有「彩虹大道」、「花花能源塔」、「泡泡夢想屋」與「毛毛的綠色防線」等特色景點，結合不同花種與造型藝術，營造多層次的視覺饗宴。繽紛花牆、旋轉花柱與立體角色雕塑分布於園區各角落，搭配山景藍天構成夢幻畫面，讓人一踏入園區便感受到滿滿幸福能量。


▲圖片來源：IG@dust._journey （圖片為搭建中畫面，完整景觀需到開幕前才能完整收錄）
▲圖片來源：IG@dust._journey （圖片為搭建中畫面，完整景觀需到開幕前才能完整收錄）
打卡、購物、體驗一次滿足　限定主題館必訪

除了花卉景觀外，今年的「限定主題館」更推出超過200款飛天小女警聯名商品，包含玩偶、文創用品與周邊服飾等，同時結合在地農特產品與手作體驗，如新社香菇DIY、果乾禮盒、小農果汁與手工點心等，讓遊客在賞花之餘也能感受地方風味。觀旅局表示，今年花毯節將持續結合文化創意與環境永續，打造台中秋季最具魅力的觀光亮點，邀請全台遊客一同「花」現幸福，見證城市創意的綻放。


▲圖片來源：IG@dust._journey （圖片為搭建中畫面，完整景觀需到開幕前才能完整收錄）
▲圖片來源：IG@dust._journey （圖片為搭建中畫面，完整景觀需到開幕前才能完整收錄）
【2025台中國際花毯節】

活動日期：11/08-11/30 (08:30-16:30)

活動地點：台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃


