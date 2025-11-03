台中海線親子景點推薦！鯨魚溜滑梯×3D彩繪 繽紛好拍又好玩





位於台中梧棲區的頂魚寮公園，以「海洋童趣」為設計主題，融合七彩椅、鯨魚溜滑梯、花園迷宮與漁船造景等多元設施，一開放便成為海線最熱門的親子景點。園區色彩繽紛、充滿活力，結合海洋故事與在地漁村意象，打造出既能遊玩又能寓教於樂的歡樂空間，讓大小朋友都能在笑聲中探索自然與創意。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





鯨魚滑梯與彩繪區 玩樂與拍照一次滿足

公園中最吸睛的就是那座「大鯨魚溜滑梯」，可愛療癒的外型讓小朋友一見就愛上，不少家庭都爭相拍照留念。周邊的「3D立體彩繪區」更是驚艷亮點，畫作主題從海底世界到鯨豚鬥鯊魚、井底之蛙等，每一幅都充滿童話故事感，逼真又有趣。遊客可以近距離借位合影，拍出如同置身動畫場景的趣味照片。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





七彩長椅與草叢迷宮 打卡與休憩的好去處

頂魚寮公園不只是孩子的天堂，也是大人拍照打卡的好地方。涼亭旁排列著七彩長椅，色澤明亮、造型簡約，成為最熱門的拍照背景。坐在長椅上吹風賞景、或陪孩子在草叢迷宮裡奔跑探險，都是最幸福的親子時光。這裡不僅讓孩子玩得開心，也讓家長能在自然與微風中放鬆片刻。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





寓教於樂的公園設計 玩中學、學中樂

頂魚寮公園的設計除了美觀與趣味，還融入了教育意涵在當中。漁船造景牆上張貼著漁村故事與生活小知識，讓孩子在遊戲過程中學習海洋文化與在地歷史。園區同時設有蹺蹺板、滑梯、運動區等多樣遊樂設施，是兼具學習與放電的絕佳場域。免門票、交通方便，無論是假日出遊還是放學後放風，頂魚寮公園都能成為家長與孩子最期待的快樂角落。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





【頂魚寮公園】

景點地址：台中市梧棲區八德東路





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>台中北屯東光路首段通車！改善松竹路車流 北屯交通網再升級

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」