快訊

衣服噴到食物不想整件拿去洗？服飾業者用一便宜小物1分鐘去漬無痕跡

血跡一路到橋上！老黃牛遭飼主貨車拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒了

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

台中海線親子景點推薦！鯨魚溜滑梯×3D彩繪 繽紛好拍又好玩

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


位於台中梧棲區的頂魚寮公園，以「海洋童趣」為設計主題，融合七彩椅、鯨魚溜滑梯、花園迷宮與漁船造景等多元設施，一開放便成為海線最熱門的親子景點。園區色彩繽紛、充滿活力，結合海洋故事與在地漁村意象，打造出既能遊玩又能寓教於樂的歡樂空間，讓大小朋友都能在笑聲中探索自然與創意。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


鯨魚滑梯與彩繪區　玩樂與拍照一次滿足

公園中最吸睛的就是那座「大鯨魚溜滑梯」，可愛療癒的外型讓小朋友一見就愛上，不少家庭都爭相拍照留念。周邊的「3D立體彩繪區」更是驚艷亮點，畫作主題從海底世界到鯨豚鬥鯊魚、井底之蛙等，每一幅都充滿童話故事感，逼真又有趣。遊客可以近距離借位合影，拍出如同置身動畫場景的趣味照片。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


七彩長椅與草叢迷宮　打卡與休憩的好去處

頂魚寮公園不只是孩子的天堂，也是大人拍照打卡的好地方。涼亭旁排列著七彩長椅，色澤明亮、造型簡約，成為最熱門的拍照背景。坐在長椅上吹風賞景、或陪孩子在草叢迷宮裡奔跑探險，都是最幸福的親子時光。這裡不僅讓孩子玩得開心，也讓家長能在自然與微風中放鬆片刻。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


寓教於樂的公園設計　玩中學、學中樂

頂魚寮公園的設計除了美觀與趣味，還融入了教育意涵在當中。漁船造景牆上張貼著漁村故事與生活小知識，讓孩子在遊戲過程中學習海洋文化與在地歷史。園區同時設有蹺蹺板、滑梯、運動區等多樣遊樂設施，是兼具學習與放電的絕佳場域。免門票、交通方便，無論是假日出遊還是放學後放風，頂魚寮公園都能成為家長與孩子最期待的快樂角落。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【頂魚寮公園】

景點地址：台中市梧棲區八德東路


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台中北屯東光路首段通車！改善松竹路車流 北屯交通網再升級

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 漁村 免門票

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

高凌風帥兒尺度大突破！河濱公園長椅驚見男男「激吻68秒」

萬聖節大南瓜現身高雄衛武營都會公園 今起展至11月2日

「萬聖節玩樂月」大放送！ 秀泰聯名摩莎熊推公益巡迴彩繪活動

苗栗縣青農聯誼會慶10週年 稻田彩繪傳達農業創新

相關新聞

台中海線親子景點推薦！鯨魚溜滑梯×3D彩繪 繽紛好拍又好玩

來一場海洋系的親子冒險吧！頂魚寮公園以鮮豔色彩與趣味造景打造夢幻天地，大鯨魚溜滑梯、漁船故事牆、草叢迷宮全都登場，絕對是週末親子放電首選。

台中下午茶好選擇！藏身國家漫畫博物館裡 坐在榻榻米上享用「茶盛典三味」超有儀式感

udn走跳美食／老錢的老巢 喜歡在有慢活氛圍的日式榻榻米空間享用下午茶的朋友們看過來～今天要分享給你們的是一間位於台中「國家漫畫博物館」裡頭的「喫茶花覓hanami」，它屬於日式風格的那種茶屋，

「黃山秘境景觀餐廳」九重葛花牆盛開！賞花美拍與台味料理一次滿足

秋冬是南投最浪漫的賞花時節，竹山「黃山秘境景觀餐廳」因滿山盛開的九重葛花海爆紅。粉、紫、白三色花牆層層堆疊，隨風搖曳出繽紛的色彩，旅人漫步其中彷彿走進童話仙境。花季自每年10月起綻放至隔年1月，是南投秋冬最熱門的賞花秘境與網美拍照地。

讓人念念不忘的「小餐館」！從餐車進化到店面，「8吋pizza」口味多、義大利麵也超推，「炸雞翅」多汁好吃

udn走跳美食／強生與小吠 前還是餐車時代，就有一票死忠粉絲，對於他們家的pizza、炸雞、燉飯和義大利麵念念不忘。『肥宅打烊小餐館』終於開店啦，而且在北屯離我們蠻近的。 我們下午5點開店就來

用 500 元吃爆「台中最大的黃昏市場」！鹹食甜點一次滿足

一提到台中東區，小編第一時間就想到「台中最大的黃昏市場」——新光黃昏市場。這次小編帶著 500 元挑戰逛吃，從手工現煎的港式鮮肉包、立食壽司、濕潤綿密的古早味蛋糕，到份量浮誇的越南麵包、爆漿炸彈蔥油餅、扎實多汁的哈爾濱水餃，每一攤都有驚喜！如果你在找「台中美食」、「台中黃昏市場」、「台中東區美食」，這篇直接幫你排好一條好吃又好逛的路線。

台中人快衝現領50杯！ 人氣茶飲限時3天「紫香新品」免費喝 加碼糯糯香緹、雪蓋系列買一送一

台中人快衝現領50杯！ 限時3天「紫香新品」免費喝 加碼糯糯香緹、雪蓋系列買一送一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。