高雄咖啡節11月開喝！60家人氣品牌齊聚 冠軍職人現場登場

「2025高雄咖啡節」將於11月22日至23日在凹子底公園隆重登場，活動由高雄市政府觀光局、農業局與原民會聯合主辦，以「職人手作 × 咖啡文化 × 美感生活」為主軸，打造屬於高雄的精品咖啡盛典。現場集結60家人氣咖啡與甜點品牌，從原鄉部落咖啡、世界冠軍級職人烘豆，到文青系獨立店家與精品器具，全方位展現高雄的咖啡能量與生活美學。這場年度盛事不只是品味之旅，更是一場連結土地、人文與產業的香氣嘉年華。


世界冠軍齊聚　品味職人手作的極致香氣

今年咖啡節冠軍店家陣容超強，包括世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡 Oh Coffee」、澳洲國際烘焙總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、布魯塞爾世界烈酒金獎「鴻興製酒」咖啡蘭姆酒，以及高雄大港盃冠軍「E'Z Chocolat」等品牌齊聚一堂。現場更邀請賴昱權、黃柏勳、黃俊豪與陳叡維等冠軍職人親臨示範，帶領民眾體驗「從產地到杯中」的完整旅程。每一次聞香、每一口啜飲，都凝聚了烘焙的精準與土地的溫度，讓咖啡不只是飲品，而是一段故事的開端。


原鄉香氣飄揚　展現土地文化與永續價值

高雄是台灣唯一同時擁有山、海、河、港多重地貌的城市，也孕育出多樣的咖啡風味。今年活動特別邀請桃源、六龜、茂林、那瑪夏等地的原鄉品牌參與，包括藤枝馬里山咖啡、雅鳳咖啡愛玉、伊嵐烏麗南橫玉穗精品咖啡、一山沐咖啡X咖啡殼等業者，帶來獨特的山林氣息與自然香韻。觀光局希望藉由這場咖啡節，鼓勵民眾支持原鄉自產自銷的永續經濟模式，讓每一包咖啡豆都能承載土地故事，成為文化傳承與綠色消費的實踐。


香氣中的學問　從「神農市集」認識咖啡的誕生

為深化體驗，今年活動也與農業局「神農市集」合作推出「咖啡食農教育」專區，帶領民眾了解咖啡豆從種植、採收、烘焙到沖煮的全過程。除了有互動解說、手作DIY與有獎問答，更能讓參與者親身體驗一顆咖啡豆如何從山間走進杯中。活動同時結合地方旅遊、文創與美學，讓咖啡不只是飲品，更是一種探索城市、理解土地的方式。


【2025高雄咖啡節】

活動日期：11/22、11/23

活動地點：凹子底公園


