攝影控快衝！花蓮六十石山金針花海x耶穌光 完美交織金黃奇景

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：何霖源攝影

花蓮的夏天，不只海天一色，更有如畫般的金針花海讓人沉醉！一起走進六十石山的金黃世界，收錄最美的風景與光影交錯。



每年8月至9月，是花蓮六十石山最繽紛耀眼的時刻，滿山遍野的金針花彷彿為大地鋪上一層黃金地毯。金針花季自8月1日正式登場，最佳觀賞期集中於8月中旬至9月中旬，期間可見花田間點綴著紅瓦農舍與涼亭，宛如童話般的山中聚落，也因此獲得「台灣小瑞士」的美譽，吸引無數遊客與攝影愛好者朝聖。


▲圖片來源：何霖源攝影


最佳觀景點曝光──忘憂亭與小瑞士觀景平台

想捕捉最壯麗的金針花海？絕對不能錯過六十石山兩大經典視角。「忘憂亭」位於964驛站旁，是最具代表性的高點拍攝位置，可俯瞰整片金黃山谷，而「小瑞士觀景平台」則以木造平台設計、視野更為開闊，是許多網美與攝影師最愛的打卡景點。由於道路狹窄且花季期間人潮眾多，建議旅客提前卡位，才能捕捉最動人的光影與花海畫面。


▲圖片來源：何霖源攝影


耶穌光奇景再現──午後最夢幻的攝影時光

除了金針花本身的魅力外，六十石山15:00至17:00間的「耶穌光」奇景更是不容錯過。由於山區高海拔雲霧變化快速，常常能看見陽光從雲層中穿透，灑落於金黃花田之上，形成如同神光降臨的壯麗畫面。這份自然的饋贈，不只是攝影師的最愛，也讓旅人留下難以忘懷的震撼時刻。


▲圖片來源：何霖源攝影


交通管制資訊整理──掌握行程不塞車

為了保障旅遊品質與行車安全，六十石山在金針花季期間實施分時段交通管制。8月9日至8月31日，每日08:00至17:00將全面管制車輛進出；而9月1日至10月12日則僅於週末與連假進行相同時段的交通管制。若平日車流達到650輛次以上，也將視情況啟動管制措施。建議旅客提早出發，或搭乘接駁車上山，避開壅塞與排隊困擾。


▲圖片來源：何霖源攝影


【六十石山金針花海】

賞花地點：花蓮縣富里鄉（可直接導航「六十石山金針花海」）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


