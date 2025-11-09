賞楓、賞菊、拂紫浪 一覽台中武陵農場秋日花季三重奏

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


當涼爽的秋風吹過台中武陵農場，紫色的墨西哥鼠尾草隨風搖曳，金黃色的杭菊花開如毯，褪變中的加拿大黃楓在陽光下閃閃發亮，展開一幅專屬於秋天的繽紛畫卷。跟著這篇文章，一起漫步武陵農場，看看花朵如何在萬物漸褪的季節裡，依然燦爛綻放。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


｜夢幻鼠尾草

每年十月至十一月，是墨西哥鼠尾草綻放的時節，紫色花穗隨風盪起陣陣波浪，像是大自然鋪下的柔軟絲絨，等著人類進入它的懷抱。沿著園區道路漫步，眼前是一望無際的花海，空氣中瀰漫著淡淡草香，讓人忍不住放慢腳步，細細感受這份秋日的溫柔。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


鼠尾草花區不僅廣闊，還十分好拍，尤其當午後陽光灑落時，是最迷人的瞬間。光線柔和地穿透花叢，每一朵鼠尾草都閃耀著細膩的紫光，彷彿套上名為「秋天」的特殊濾鏡。無論是近拍還是遠景，不同角度呈現的樣貌都各有風情，就算只是靜靜站著，也能成為畫裡的主角。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


｜閃耀杭菊花海

十月下旬，天氣轉涼之時，便迎來屬於杭菊盛放的時刻。位於農場露營區附近的大片花海，在山谷間鋪展開來，橘黃、粉紅交錯的花色宛如天邊的燦爛雲海，讓人一眼就墜入這片季節的浪漫之中。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


遠眺整片花海，一片又一片的杭菊極為壯觀，層層山巒襯托著粉嫩與金黃的杭菊，景色壯麗卻不失溫柔。無論清晨的霧氣、午後的陽光或黃昏的霞光，都能映照出不同色溫的花海光影。這片自然畫布不需濾鏡修飾，就足以讓人心醉。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


｜浪漫加拿大黃楓

每年到了秋天之際，武陵農場便會成為全台最具代表性的賞楓勝地之一！農場受地形與氣溫影響，園內的加拿大黃楓率先換上新裝，從嫩綠轉為金黃。放眼望去，整片山林被陽光染成金光閃閃的畫布，搭配藍天與遠山，構成一幅無需修飾的絕美油畫。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


走進林間步道，陽光透過樹縫灑落，一陣風掠過，楓葉輕舞如雪。目前楓葉轉色約一至兩成，預計十月底至十二月上旬為賞楓期，其中十一月中旬最為壯觀。可以坐在林蔭間的木椅賞景，或是在吹著微風中的步道緩步前行，看著陽光灑落在楓葉之上，每一刻都猶如時間暫停般，為我們留下最美的秋日記憶。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


想在秋天捕捉最夢幻的山谷風景？不妨趁假日安排一趟武陵農場之旅。白天賞花拍照，夜晚可留宿露營區感受高山星空。這裡不僅有花香與涼風，更有遠離城市的靜謐氛圍。武陵的秋天，正以最溫柔的姿態，邀你共賞這一季最美的花海時光。


【武陵農場賞花】

景點位置：台中市和平區武陵路3-1號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


