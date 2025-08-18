2025網友激推台東住宿TOP6｜親子友善、海景第一排、熱氣球景觀房全包，住這幾間浪漫到不想退房！

台東真的是一年四季都適合旅行的寶藏地點～無論是山景、海景還是自然體驗都超美！今年夏天的2025台東熱氣球嘉年華還有超人氣的多拉A夢造型球真的可愛到不行🎈想追球又想放鬆住得舒服？我們幫你精選6間超讚台東住宿，從鹿野高台到海景第一排，不管你是親子出遊還是情侶約會，跟著AsiaYo一起找最適合的選擇吧💙





｜🌿台東住宿懶人包｜

📍精選台東住宿一覽

📍台東住宿選址推薦

✅ 鹿野高台 ➤ 熱氣球會場就在附近，拍照超方便🎈

✅ 近火車站 ➤ 出站即入住，旅程超順暢🚉

✅ 海景住宿 ➤ 打開窗聽浪聲，超放空🌊

✅ 親子友善 ➤ 遊戲區＋嬰兒床，爸媽好輕鬆！👶





🌸 春（3–5月） 賞櫻＋伯朗大道騎車、泡知本溫泉

☀️ 夏（6–8月） 熱氣球嘉年華、衝浪玩水、秘境日出

🍁 秋（9–11月） 金針花海、部落文化、小米季＋海鮮

❄️ 冬（12–2月） 泡湯、美食夜市、三仙台散步放鬆

圖:AsiaYo提供

｜加碼介紹：2025台東熱氣球節｜

台東熱氣球節今年邁入第15年啦！搭配哆啦A夢電影45週年推出全新造型氣球，真的超可愛😍現場還有一堆繽紛造型球，像全聯的「福利熊～熊福利～」也有喔！這個夏天就來台東飛一波，重返童年時光吧✨

🎈台東熱氣球活動介紹

圖:AsiaYo提供

🎈台東熱氣球節常見問題

🔎Q:什麼是熱氣球繫留體驗？｜A:繫留就是用繩子固定在地面的熱氣球，會升到約10～30公尺高，讓你安全體驗升空的感覺，還能俯瞰鹿野高台美景！

🔎Q:熱氣球可以坐幾個人？｜A:繫留熱氣球每一顆可載約 3–4 人，重量上限約 200 公斤，實際安排會依氣球規模與當天風況調整

🔎Q:最適合的觀賞時段？｜A:建議在 清晨時段（約 5:30～7:00） 欣賞，因為早上風況穩定、立球機率高，想搭配日出感更棒！

🔎Q:天候不佳能退票嗎？｜A:若因 天氣因素取消，現場買票可全額退費，線上訂票則將退款回原信用卡；但若只是個人因素未到場，通常不接受退票

🔎Q:停車場與交通安排？｜A:活動場附近設有 臨時停車場，也可搭乘官方 接駁車、台鐵、公車、計程車 等多種方式前往

圖:AsiaYo提供





｜台東鹿野高台附近住宿｜

來台東追熱氣球，一定要住鹿野高台附近才方便！早起就能輕鬆步行去看熱氣球升空，拍照、看日出都超夢幻🌅而且附近風景超療癒，不管是想安靜放空，還是安排單車、滑草行程，住在這一帶就是超加分！

圖:AsiaYo提供

🩵台東綺麗渡假村｜設施超多的渡假村

這裡離市區不遠，交通便利又能安心放鬆，真的很加分！房型選擇多樣，不論是情侶、親子還是朋友一起來玩都很適合。整體空間走簡約質感路線，住起來舒適又不失設計感，運氣好還能看見熱氣球喔！設施多，小朋友看到超大戲水池直接玩瘋，還有溫泉可以泡整天都不想離開。住進來真的會有種「啊～這就是度假吧」的感覺😌

📍附近地標：鹿野高台、鹿野火車站

圖:AsiaYo提供

如果你是為了熱氣球來台東，這間住宿真的超加分！整個空間是簡約日式風格，打開房門就聞到舒服的檜木香，乾淨又寬敞，馬上讓人放鬆😌設計細節也都很講究，不僅有泳池、浴缸，還貼心地有提供自助洗衣機，住好幾天也沒問題喔！

📍附近地標：鹿野高台、鹿野火車站

圖:AsiaYo提供





｜🚂台東火車站附近推薦｜

搭火車到台東，一出站就能馬上入住，這些火車站附近住宿超級方便！不管你要搭客運、租車還是叫車都超快，省時又省心～附近餐飲、便利商店也一應俱全，行李不用拖太遠，旅程輕鬆開啟超有感📦

圖:AsiaYo提供

🩵台東日光森林會館｜自駕友善

不想拉行李爬樓梯？這間有電梯，移動起來超輕鬆📦還附超大停車場，不用讓愛車停路邊～共用廚房和寬敞交誼空間，無論長住或多人同行都超方便！步行就能到台東火車站，位置真的沒話說，房間設計簡單俐落，走一種低調有型的工業風，空間不擁擠，住起來超舒心！

📍附近地標：台東火車站、台東航空站

圖:AsiaYo提供





｜🌊台東海景住宿推薦｜

選擇住在台東海邊，絕對是愛海人的心頭好～一望無際的大海就在眼前，白天陽光閃閃、夜晚浪漫迷人，超有度假感！邊喝咖啡邊看海，放空到不想回家🏝️

圖:AsiaYo提供

🩵願井民宿｜能看見星星的海景民宿

這間台東海邊民宿真的太可以！一走進房裡，大片海景直接映入眼簾，視野超遼闊🌊整體空間寬敞又充滿度假氛圍，待在房裡就覺得超放鬆💙外觀是吸睛的西班牙風格建築，拍照超美，白天陽光灑落時超有異國感，夜晚則多了份浪漫氣息🌅不管哪個時段都好好拍、好好住～

📍附近地標：新東糖廠文化園區、東部海岸國家風景區

圖:AsiaYo提供

🩵那界17民宿｜海景第一排的渡假民宿

走路就到海邊！出門就是清澈海灣，像天然泳池一樣，玩水、散步或拍美照都超愜意🌊房間裡每扇窗都能看到一望無際的海景，還能遠遠看見綠島呦🏝️整體風格是濃濃度假感，讓人一踏進去就瞬間放鬆～而且民宿就位在海景第一排，附近有很很多咖啡廳可以跑咖，夢幻程度根本像住進風景畫裡，是不是超想馬上衝一波！

📍附近地標：新東糖廠文化園區、加路蘭休憩區





｜💖台東親子友善住宿推薦｜

帶孩子出遊最怕住宿不合適？選這些台東的親子友善住宿就對了～好的親子住宿帶你上天堂，房間寬敞又安全，有些還有玩具遊戲空間，小朋友放電、大人休息兩不誤～

圖:AsiaYo提供

🩵泡泡森林親子民宿｜爸媽激推！滿星親子住宿

夏天帶孩子玩水，衣服一堆怎麼辦？這間民宿貼心到設有洗衣機，立刻清洗超方便～廚房設備也超齊全，奶瓶刷、消毒鍋、溫奶器通通備好，爸媽行李瞬間減半👶更棒的是採自助報到，想幾點入住都行，行程怎麼排都OK！從裡到外都充滿「爸媽友善」細節，根本親子出遊神隊友🫶

📍附近地標：台東火車站、台東航空站

圖:AsiaYo提供





台東住宿精選就幫大家介紹到這啦！不管是想親近自然還是療癒海景，台東通通找得到🥰 如果你更喜歡森林自然，可以考慮苗栗露營，喜歡看海的話，屏東海景住宿或花蓮海景住宿也都超讚呦～快上 AsiaYo 找到屬於你的夢幻旅宿，一起輕鬆玩遍全台灣吧🏕️🌊✨





