沒住過會後悔！花蓮超漂亮的無敵海景房推薦

天使不穿鞋海景民宿。 圖／agoda
天使不穿鞋海景民宿。 圖／agoda

【FunTime小編群】依山傍水的花蓮，西有碧綠的花東縱谷、東有湛藍的太平洋，風景優美、空氣清新，讓許多遊客流連忘返！小編推薦大家幾間擁有無敵海景的花蓮飯店，讓你一早起床就看得到海，整天都會有好心情！

花蓮住宿推薦｜快速導覽＋分類

想在花蓮住進能看到無敵海景的房間嗎？不管你是親子出遊、情侶放鬆還是揪朋友一起旅行，這篇幫你整理出3種類型的花蓮海景住宿，從飯店到民宿通通有～

➢ 花蓮飯店：設施豐富又舒適，有無邊際泳池、兒童遊戲區和頂樓觀景台等

➢ 花蓮市區民宿：地理位置超優！近火車站、夜市和各個景點，房內還能賞無敵海景

➢ 花蓮壽豐民宿：遠離城市喧囂，貼近大自然，享受最純粹的海岸假期

花蓮飯店｜海景飯店推薦

以下這幾間花蓮飯店，不僅有超漂亮的海景房之外，還有提供超多豐富的飯店設施，像是無邊際泳池、兒童遊戲區和頂樓觀景台等，有些甚至還是寵物友善的飯店，不管是親子、情侶或是三五好友一起出遊，都超適合！

煙波大飯店-花蓮館

有山景房、海景房可選擇 早餐吃得到公正包子

煙波大飯店-花蓮館。 圖／agoda
煙波大飯店-花蓮館。 圖／agoda

煙波大飯店-花蓮館位於美崙山旁邊，離花蓮港不遠，依山傍水的地理位置十分優越，除了受歡迎的海景房可以欣賞花蓮港、太平洋美景之外，還有山景房，早晨的雲霧散去後，還能夠遠眺中央山脈！四周環境十分清幽，適合舟車勞頓一整天後享受靜謐的時光。雖然稍稍遠離市中心，但有接駁車可以搭，沒開車來也不用煩惱。

煙波大飯店-花蓮館。 圖／agoda
煙波大飯店-花蓮館。 圖／agoda

煙波大飯店-花蓮館的早餐相當多樣化，提供中式的清粥小菜、西式的麵包和沙拉等，還有遠近馳名的公正包子可以吃！除此之外，煙波大飯店-花蓮館也有三溫暖、健身房、大眾池等設施，把小朋友丟到遊戲間之後爸媽就可以來放鬆了（笑）。如果想要散散步，從飯店後方的步道可步行至海濱公園東大門夜市，晚餐吃太飽就這樣走一走吧！

地址：花蓮縣花蓮市中美路142號

附近景點：松園別館、東大門夜市

訂房網評價：8.7/10(agoda)

煙波大飯店-花蓮太魯閣館

山海交會 貼近太平洋的無邊際泳池

煙波大飯店-花蓮太魯閣館。 圖／agoda
煙波大飯店-花蓮太魯閣館。 圖／agoda

煙波大飯店-花蓮太魯閣館於2021年的春季開幕，飯店鄰近曼波海攤與新城老街，要去太魯閣、清水斷崖的話也很快，飯店旁就是太平洋，且建築外觀及房間內部都很現代時髦，房型則分為十三種房型，房間裡大片的落地窗，採光很好，也能夠將整個蔚藍海洋盡收眼底～超浪漫又很有度假的氣氛。

煙波大飯店-花蓮太魯閣館。 圖／agoda
煙波大飯店-花蓮太魯閣館。 圖／agoda

煙波大飯店-花蓮太魯閣館在二樓的位置設有無邊際泳池，海天一線的視覺饗宴，乍看之下就很像延伸到太平洋呢！另外還有水療館，可以來做SPA、在烤箱與蒸氣室放鬆一下喔～飯店也有提供早餐，餐點種類多且美味，非常推薦給來這裡的住客！

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

附近景點：新城老街、曼波海灘

訂房網評價：8.8/10(agoda)

花蓮海景民宿｜花蓮市區

想找花蓮海景民宿，但又不想離市區太遠的話，這幾間花蓮市區的海景民宿推薦給你！有的提供超大落地窗，有的房型還有觀景陽台，讓住客可以直接在房間裡賞無敵海景，而且這幾間不管是距離花蓮火車站、東大門夜市，還是其他知名景點也都很近喔！

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光

讓你一邊泡澡一邊看海

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光。 圖／agoda
花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光。 圖／agoda

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光讓你一進房門就讓你被美麗的太平洋環抱，整片落地窗讓無敵海景映入你的眼簾。這間花蓮海景民宿位於市區，距離火車站10分鐘車程，適合沒有交通工具的旅客們前來，交通方便還能如此享受到大自然，超完美！

花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光。 圖／agoda
花蓮S.E.A.民宿-藍海曙光。 圖／agoda

民宿除了有提供車站接駁的服務，還會告知隔天日出時間（超貼心），不妨早起在房間享受著日出帶來全新美好的一天！民宿也有提供單車租借，可以騎著單車沿海騎去太平洋公園，看看3D彩繪藝術拍拍照片。豪華觀景房還有自動式觀星天幕，讓你夜晚抬頭便能觀星！

地址：花蓮縣花蓮市海濱街72號

附近景點：太平洋公園、東大門夜市

訂房網評價：9.1/10分(agoda)

賴床行旅民宿

東海岸走兩分鐘，花蓮市特色工業風清水模民宿

賴床行旅民宿。 圖／agoda
賴床行旅民宿。 圖／agoda

賴床行旅民宿是一間花蓮超人氣的清水模民宿，民宿位於東海岸走2分鐘的地方，不管是想要看海還是看日出都超級方便！賴床行旅民宿也鄰近東大門夜市和公正街包子，如果是喜歡探索美食的旅客，住在這絕對超適合～

賴床行旅民宿。 圖／agoda
賴床行旅民宿。 圖／agoda

賴床行旅民宿其中最特別的就是他們的海景雙人房，除了有超大的住宿空間之外，這個房型的浴室更是採用玻璃屋的設計，露天的景觀窗戶，可以邊泡澡邊觀星，浴室外也有設置景觀陽台，可以直接看到最壯闊的太平洋，高質感又舒適的景觀客房，來花蓮這間民宿千萬別錯過！

地址：花蓮縣花蓮市自強街13之1號

附近景點：東大門夜市、太平洋公園

訂房網評價：9.2/10(agoda)

花蓮海景民宿｜壽豐鄉

如果是想要方便但又不想住在市區的話，那可以選擇住在壽豐鄉附近！這區的民宿也都位於海景第一排，地點也距離花蓮市區不會太遠，再加上這裡的住宿有多種風格，像是歐式庭園海景別墅，或是藍白地中海風民宿，是來花蓮找住宿的不錯區域～

海景軒海岸莊園

海景第一排！房內躺著看無敵海景，民宿海景庭園直通沙灘

海景軒海岸莊園。 圖／agoda
海景軒海岸莊園。 圖／agoda

海景軒海岸莊園是一間擁有無敵海景的質感民宿，除了每間房型都能看到海景之外，有些還有提供寬敞的景觀陽台，或是配有海景浴缸，只要在房間內就可以有全方位的享受！

海景軒海岸莊園。 圖／agoda
海景軒海岸莊園。 圖／agoda

海景軒海岸莊園的早餐還會根據入住人數，提供每人一份的主題套餐或是中西式BUFFET，也有另外提供免費的零食泡麵，即時民宿地點不位於花蓮市區，也不用擔心會有找不到早餐店或是半夜肚子餓的煩惱。

地址：花蓮縣壽豐鄉200之3號

附近景點：遠雄海洋公園

訂房網評價：9.2/10(agoda)

聖托里尼民宿

地中海風格建築 推開窗戶就看得到海

聖托里尼民宿。 圖／agoda
聖托里尼民宿。 圖／agoda

希臘「聖托里尼島」位於愛琴海，絕美的風景讓許多旅人將它列在夢想清單上。這個夢想不再遙不可及，聖托里尼民宿就能滿足你對美景的想像！民宿位於花蓮壽豐鄉，距離花蓮市區約20分鐘車程，沿著海岸線就可抵達；距離遠雄海洋公園也不遠，約4分鐘車程，民宿提供代訂門票服務。

小編說：這個海景房實在太美了，簡直是完美度假！

聖托里尼民宿。 圖／agoda
聖托里尼民宿。 圖／agoda

聖托里尼民宿外觀以藍白色為主體，充滿濃濃的地中海式風情。房型從雙人房到可住6人的家庭房都有，若是選擇海景房入住，只要推開窗戶，海天一線的景致立刻映入眼簾。部分房型擁有陽台，可以拿著一杯咖啡、坐在陽台的椅子上欣賞日出或夕陽西下。而豪華房的浴缸非常大，讓你享受邊泡湯、邊看海的閒情逸致。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德107-1號

附近景點：遠雄海洋公園

訂房網評價：8.5/10(agoda)

民宿 公園 東大門夜市

