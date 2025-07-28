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不公休了！2025「台灣國際熱氣球嘉年華」7／29加碼開放 朝聖必衝「熱氣球光雕音樂會」6場次一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台東縣政府提供
圖／台東縣政府提供

加碼開放！2025「台灣國際熱氣球嘉年華」加開7/29展演，不掃民眾興致。udn小編同步整理了後續的熱氣球光雕音樂會場次，共計6場快筆記。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華粉專
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華粉專

「台灣國際熱氣球嘉年華」熱度持續，部分場次因天氣影響取消，而台東縣政府為回應民眾期待，將加碼原訂7/29公休日開放展演，邀請大家到鹿野高台追球共襄盛舉。2025「台灣國際熱氣球嘉年華」恰逢15週年，由重量級IP合作推出全新造型球，搭配無人機、煙火與熱氣球光雕秀開演，吸引大批民眾衝現場朝聖。

圖／台東縣政府提供
圖／台東縣政府提供

圖／台東縣政府提供
圖／台東縣政府提供

而後續熱氣球光雕音樂會場次有7/31、8/4在鹿野高台舉行，8/7來到台東市國際地標，8/11在池上鄉大坡池，8/14及8/21則再回到鹿野高台，皆於活動日19:00開場。值得一提的是，8/4、8/7、8/14及8/21這四天能一次觀賞到無人機展演和煙火秀

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華粉專
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華粉專

2025台灣國際熱氣球嘉年華 熱氣球光雕音樂會場次資訊

7/31 19:00 鹿野鄉 鹿野高台 (無人機展演)

8/4 19:00 鹿野鄉 鹿野高台 (無人機展演+煙火)

8/7 19:00 台東市 國際地標(無人機展演+煙火)

8/11 19:00 池上鄉 大坡池 (煙火)

8/14 19:00 鹿野鄉 鹿野高台 (無人機展演+煙火)

8/21 19:00 鹿野鄉 鹿野高台 (無人機展演+煙火)

詳細活動及交通資訊，請至2025台灣國際熱氣球嘉年華官網查詢

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