週末放空好去處！ 台東一日行程 美食、住宿、體驗滿滿驚喜

【FunTime小編群】台東的好山好水，吸引了國內外旅人前往，尤其每年暑假熱氣球嘉年華，台東的觀光熱度直接升到最高點！但是台東除了熱氣球嘉年華，其實還有非常多地方值得一去，就讓小編一一介紹台東必去景點給你們！如果你還想知道更多台東美食、住宿、體驗行程，這篇台東旅遊全攻略一次告訴你！

台東景點地圖。 圖／ FunTime小編群

金剛大道

金剛大道。 圖／IG, travel.boy1120

台東池上有一條鼎鼎大名的伯朗大道，而長濱也有一條絕美的金剛大道，它是忠勇自行車道的一部份，位在台11線約85公里處的東13鄉道，筆直的道路依山傍海，配上兩側綠油油的梯田，是遊客最愛的拍照背景，若有經過台11線很推薦可以繞過來踩個點～另外也有許多人會特地來這裡等日出，幸運且抓對角度的話可以剛好看見太陽在道路盡頭的中間點升起，超壯觀！

地址：台東縣長濱鄉東13鄉道

開放時間：24小時

栗松野溪溫泉

栗松野溪溫泉。 圖／IG, mimieyes_ig

有著「全台最美」、「人間仙境」之稱的栗松野溪溫泉就位在台東山區，入口處約在南橫公路168.5公里處。前往栗松溫泉的路途比較艱辛，沿途需溯溪、攀石、拉著繩索才能抵達，但辛苦絕對值得！溫泉旁的山壁上凝結了碳酸鈣結晶，碳酸鈣結晶上又附著了翠綠的溫泉藻，就像是翡翠鑲在岩壁上一般，讓人驚嘆於大自然的奧妙。此外，建議大家於枯水期（11月～4月）前往，因為溪水少的時候溫泉比較容易出現～

小編小提醒：因為沿途需要拉繩索，建議大家可以帶著手套備用，並且一定要衡量自身體力、注意安全！

地址：台東縣海端鄉南橫公路利稻附近東段新武呂溪上游河谷

開放時間：24小時

伯朗大道

伯朗大道。 圖／shutterstock

伯朗大道因為金城武曾於此拍攝伯朗咖啡廣告而聲名大噪，而廣告中出現的茄苳樹也因次被稱作「金城武樹（現已改名為奉茶樹）」，吸引了許多遊客前往朝聖。伯朗大道看似是一條普通不過的鄉間道路，卻有著難得的美景，若剛好在稻穗成熟之時來到這裡，更是美好，燦金的稻穗隨風搖曳，藍天白雲、群山在側以及田野相伴，無疑是台東必來的景點之一啊！

小編偷偷說：每年5月～6月、10月底～11月初為金黃稻田（詳細稻況可洽池上鄉公所）

地址：台東縣池上鄉伯朗大道

開放時間：24小時

推薦附近住宿－台東池上日暉國際渡假村

台東池上日暉國際渡假村。 圖／agoda

台東池上日暉國際渡假村距離伯朗大道開車只要10分鐘，園區設施也相當豐富，健身房、兒童遊樂區、戶外泳池、卡拉OK包廂、溫泉SPA區，還有三間餐廳和酒吧，充滿渡假的風情啊～

附近景點：伯朗大道、悟饕池上飯包文化故事館

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

地址：台東縣池上鄉新興路107號

都歷海灘

都歷海灘。 圖／IG, yi_beng_0806

都歷海灘鄰近都歷部落，名稱源自阿美族語Torik，是將東西綁好固定或編織的意思。這片海灘除了是許多衝浪者的天堂之外，退潮時形成的天空之鏡也是廣受大家喜愛，還成為台東的爆紅景點。細緻的沙灘被海水浸濕，剛好反射出地面上的景象，又被稱為上帝的鏡子，光是拍照就可以玩得不亦樂乎！

小編小提醒：退潮時間是最好拍攝天空之鏡的時間，記得先查詢退潮時間在安排行程喔～

地址：台東縣成功鎮都歷路

開放時間：24小時

鹿野高台

鹿野高台。 圖／shutterstock

鹿野高台每年暑假都會舉辦為期約兩個月的熱氣球嘉年華，吸引大量「球迷」來觀賞各式可愛又壯觀的熱氣球。但是！沒有熱氣球的期間，鹿野高台值得一來嗎？答案是肯定的，鹿野高台有一大片極為療癒的草皮，站在鹿野高台上除了可以眺望花東縱谷的美景之外，還非常適合發展滑草產業，一邊滑草一邊感受向下衝的速度，刺激又新鮮，而且大人、小孩都能玩喔！

地址：台東縣鹿野鄉永安村高台路46號

開放時間：24小時

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