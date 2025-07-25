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花蓮告五人韋禮安熱鬧開唱！　7/27、7/28「夏戀嘉年華」煙火秀 引爆東大門美食熱潮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／花蓮縣政府提供
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花蓮暑假最熱音樂盛事「2025花蓮夏戀嘉年華」正式開唱，活動自即日起至7月28日止，連續六晚在東大門廣場嗨翻全場。超過30組超人氣歌手輪番登台，包括羅志祥、告五人、玖壹壹、高爾宣、韋禮安、鼓鼓呂思緯等強檔陣容，還有來自泰國的Retrospect與金曲原住民歌手姑慕·巴紹壓軸獻唱，精彩卡司輪番接力，「太平洋煙火秀」更在7月27、28日浪漫登場。

圖／花蓮縣政府提供
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隨著演唱會吸引大批人潮，也帶旺鄰近東大門夜市美食買氣。從炸彈蔥油餅、炭烤海鮮，到在地經典花蓮薯、扁食湯，夜市攤位人聲鼎沸，民眾一邊大啖美食、一邊等待演唱會開唱，形成花蓮夏夜最熱鬧的景象。《夜市王》節目推薦的排隊名店更成為遊客指定朝聖美食，嗨唱與饗宴一次滿足。

圖／花蓮縣政府提供
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此外，花蓮縣政府也同步規劃「FUN暑假」系列活動，包含鯉魚潭免費水上設施、8月2日富里農會與8月23日七星潭的星光音樂會。活動期間每晚18:00至22:30實施周邊交通管制，建議提早進場、順遊夜市，享受夏戀音浪與花蓮風味美食的雙重魅力。

圖／花蓮縣政府提供
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暑假 美食 演唱會 煙火秀 東大門夜市

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