「2025北投納涼祭」夏日限定登場！泡湯走讀、手作體驗、夏夜活動一次玩遍

今年夏天最值得安排的北投之旅──「2025 北投納涼祭」已於 7 月 18 日（週五）起至 8 月 3 日（週日）盛大登場。此活動由北投溫泉博物館主辦，重現百年前「台北大納涼會」的浴場文化氛圍，融合溫泉洗浴與夏日戲水的主題，邀請民眾一起重溫北投在地的納涼魅力。祭典期間，北投溫泉博物館延長開館時間，週末開放至 20:00，讓旅客從白天玩到夜晚，盡情享受涼感時光。

圖／北市文化局提供

圖／北市文化局提供

此次祭典亮點豐富、活動多元。包含推出「北投味遊戲」套票，讓親子團、情侶們在趣味互動中體驗在地風趣；「納涼券」優惠方案引導遊客探索溫泉街；夏季手作 DIY 工作坊邀請參與者製作浴鹽、香包，感受傳統文化手感；結合館舍參與的戶外裝置藝術及藝術匯演，將公共空間化身為創意舞台；還有「納涼生態走讀」體驗，領略北投自然環境與歷史場景。此外，「湯樂園小旅行」與「納涼走讀」兩大行程，結合導覽與泡湯樂趣，安排沿北投溪與溫泉區走訪，讓旅人沉浸於山水與涼意交織的假日悠閒。

圖／北市文化局提供

圖／北市文化局提供

不僅活動安排精彩，「北投納涼祭」更是文化傳承的象徵。北投溫泉博物館原為 1913 年落成的公共浴場，經 1998 年修復後升格為古蹟博物館，保存了溫泉街獨有的百年浴場記憶。今年的納涼祭以「浴湯」為核心，延伸出納涼E化的多元活動，兼具教育與趣味，呼應「重返納涼祭」的理念──傳承舊時光，創造屬於現代人的夏日回憶。在仲夏夜晚，北投不只是溫泉故鄉，更是重溫歷史、擁抱在地文化的最佳場域。