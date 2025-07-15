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宜蘭最強「中菜吃到飽」回歸！坐擁蘭陽百萬美景+暢吃「50up道美饌」只要599 加碼「4人同行1人免費」場次、菜單一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／山頂會館景觀餐廳粉專及官網
圖／山頂會館景觀餐廳粉專及官網

坐擁宜蘭美景的「中式餐點吃到飽」來了！宜蘭員山知名景觀餐廳「現點現做中式餐點吃到飽」強勢回歸，每人最低599元即可享用各式冷盤、熱炒港點等超過50道佳餚，加碼「四人成行一人免費」輕鬆揪吃！

圖／山頂會館景觀餐廳粉專
圖／山頂會館景觀餐廳粉專

建築走歐式浪漫的「山頂會館景觀餐廳」坐擁蘭陽平原最美風景，本月起召回人氣吃到飽活動，主打多樣化的現點現做中式餐點，價位有599元、799元兩種方案（需另收10%服務費），599元即可暢享逾50道美味，799元方案更是多達80多種選擇超級狂。開胃冷盤、下飯熱炒、涮嘴炸物到蒸煮美饌和港式點心統統有。而兩款方案差別在於道數、海鮮種類及師傅手作料理，可依個人喜好選擇。

餐點示意圖。圖／記者吳淑君攝影
餐點示意圖。圖／記者吳淑君攝影

599元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供
599元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供

799元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供
799元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供

值得一提的是，優惠部分有「四人成行一人免費」，目前公布的場次有7/18晚上、7/19中午、7/19晚上、7/20中午，及加開7/26中午（限成人799元方案）等共5個時段。開放場次會於粉專公布，8月吃到飽日期則約在7月下旬在臉書跟LINE上發布，想吃建議提早預約喔！

圖／山頂會館景觀餐廳官網
圖／山頂會館景觀餐廳官網

圖／山頂會館景觀餐廳官網
圖／山頂會館景觀餐廳官網

圖／山頂會館景觀餐廳提供
圖／山頂會館景觀餐廳提供

山頂會館景觀餐廳

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號

電話：03-922 6969

粉絲專頁：https://www.facebook.com/pillow.hill.yi.lan

圖／山頂會館景觀餐廳官網
圖／山頂會館景觀餐廳官網

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